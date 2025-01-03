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Загадочная деталь в состоянии Байдена привлекла внимание в Сети - РИА Новости, 03.01.2025
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14:30 03.01.2025 (обновлено: 16:46 03.01.2025)
https://ria.ru/20250103/biden-1992410132.html
Загадочная деталь в состоянии Байдена привлекла внимание в Сети
Загадочная деталь в состоянии Байдена привлекла внимание в Сети - РИА Новости, 03.01.2025
Загадочная деталь в состоянии Байдена привлекла внимание в Сети
У действующего президента США Джо Байдена на руке появилось странное пятно, на эту деталь указала газета Daily Mail. РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T14:30:00+03:00
2025-01-03T16:46:00+03:00
в мире
сша
джо байден
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. У действующего президента США Джо Байдена на руке появилось странное пятно, на эту деталь указала газета Daily Mail."Пятно размером с монету было темно-фиолетового цвета и выглядело как синяк, частично замазанный макияжем", — говорится в материале.Соответствующую фотографию сделали во время торжества в Белом доме — президент праздновал утверждение 235 выдвинутых им кандидатур на должности судей.Отмечается, что состояние Байдена породило теории пользователей в Интернете. Так, некоторые предположили, что синяк стал следствием укола.Байден, старейший президент в истории США, нередко давал своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы использовали это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством.
https://ria.ru/20250103/bayden-1992366449.html
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РИА Новости
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в мире, сша, джо байден
В мире, США, Джо Байден
Загадочная деталь в состоянии Байдена привлекла внимание в Сети

Daily Mail: на руке Байдена заметили странное пятно

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент Джо Байден во время мероприятия в Белом доме
Президент Джо Байден во время мероприятия в Белом доме - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент Джо Байден во время мероприятия в Белом доме
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. У действующего президента США Джо Байдена на руке появилось странное пятно, на эту деталь указала газета Daily Mail.
"Пятно размером с монету было темно-фиолетового цвета и выглядело как синяк, частично замазанный макияжем", — говорится в материале.
Соответствующую фотографию сделали во время торжества в Белом доме — президент праздновал утверждение 235 выдвинутых им кандидатур на должности судей.
Отмечается, что состояние Байдена породило теории пользователей в Интернете. Так, некоторые предположили, что синяк стал следствием укола.
Байден, старейший президент в истории США, нередко давал своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы использовали это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
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