https://ria.ru/20250103/biden-1992410132.html

Загадочная деталь в состоянии Байдена привлекла внимание в Сети

Загадочная деталь в состоянии Байдена привлекла внимание в Сети - РИА Новости, 03.01.2025

Загадочная деталь в состоянии Байдена привлекла внимание в Сети

У действующего президента США Джо Байдена на руке появилось странное пятно, на эту деталь указала газета Daily Mail. РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T14:30:00+03:00

2025-01-03T14:30:00+03:00

2025-01-03T16:46:00+03:00

в мире

сша

джо байден

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. У действующего президента США Джо Байдена на руке появилось странное пятно, на эту деталь указала газета Daily Mail."Пятно размером с монету было темно-фиолетового цвета и выглядело как синяк, частично замазанный макияжем", — говорится в материале.Соответствующую фотографию сделали во время торжества в Белом доме — президент праздновал утверждение 235 выдвинутых им кандидатур на должности судей.Отмечается, что состояние Байдена породило теории пользователей в Интернете. Так, некоторые предположили, что синяк стал следствием укола.Байден, старейший президент в истории США, нередко давал своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы использовали это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством.

https://ria.ru/20250103/bayden-1992366449.html

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в мире, сша, джо байден