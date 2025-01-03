https://ria.ru/20250103/biden-1992410132.html
Загадочная деталь в состоянии Байдена привлекла внимание в Сети
Загадочная деталь в состоянии Байдена привлекла внимание в Сети - РИА Новости, 03.01.2025
Загадочная деталь в состоянии Байдена привлекла внимание в Сети
У действующего президента США Джо Байдена на руке появилось странное пятно, на эту деталь указала газета Daily Mail. РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T14:30:00+03:00
2025-01-03T14:30:00+03:00
2025-01-03T16:46:00+03:00
в мире
сша
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/03/1992410533_0:101:3071:1828_1920x0_80_0_0_520de67c68870d74280068c3e1101131.jpg
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. У действующего президента США Джо Байдена на руке появилось странное пятно, на эту деталь указала газета Daily Mail."Пятно размером с монету было темно-фиолетового цвета и выглядело как синяк, частично замазанный макияжем", — говорится в материале.Соответствующую фотографию сделали во время торжества в Белом доме — президент праздновал утверждение 235 выдвинутых им кандидатур на должности судей.Отмечается, что состояние Байдена породило теории пользователей в Интернете. Так, некоторые предположили, что синяк стал следствием укола.Байден, старейший президент в истории США, нередко давал своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы использовали это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством.
https://ria.ru/20250103/bayden-1992366449.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/03/1992410533_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0aca897dc9994ce23bd7f27c9b9f03c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден
Загадочная деталь в состоянии Байдена привлекла внимание в Сети
Daily Mail: на руке Байдена заметили странное пятно