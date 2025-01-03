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СВР: Восточная Европа готовится к новым волнам украинских беженцев - РИА Новости, 03.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:10 03.01.2025 (обновлено: 10:11 03.01.2025)
https://ria.ru/20250103/bezhentsy-1992383268.html
СВР: Восточная Европа готовится к новым волнам украинских беженцев
СВР: Восточная Европа готовится к новым волнам украинских беженцев - РИА Новости, 03.01.2025
СВР: Восточная Европа готовится к новым волнам украинских беженцев
Граничащие с Украиной страны Восточной Европы готовятся к приему новых волн беженцев, не желающих воевать, заявили в пятницу в пресс-бюро Службы внешней... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T10:10:00+03:00
2025-01-03T10:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
восточная европа
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
украина
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Граничащие с Украиной страны Восточной Европы готовятся к приему новых волн беженцев, не желающих воевать, заявили в пятницу в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ. США потребовали от Зеленского срочно снизить возраст мобилизации до 18 лет, это решение Киев уже подготовил и примет в ближайшее время, отмечает СВР. "Граничащие с Украиной страны Восточной Европы негласно уже готовятся к приему новых волн украинских беженцев, которые на этот раз будут спасаться не от вымышленной угрозы со стороны России, а от реальной опасности получить билет в один конец на фронт", - говорится в сообщении. По данным СВР, в Восточной Европе считают, что жители подконтрольных Киеву территорий будут готовы на все, лишь бы "вырваться из лап украинского правящего режима, продавшего их жизни за бесценок заокеанским господам". При этом и на Западе сознают, что для России конфликт носит экзистенциальный характер и она не отступит, уверены в СВР. "С самого начала было понятно, что отказ Киева от переговоров загоняет украинцев в мясорубку. И Зеленский последовательно идет по пути уничтожения народа Украины", - добавили в пресс-бюро.
https://ria.ru/20241224/mid-1991050184.html
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в мире, восточная европа, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Восточная Европа, Россия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Украина
СВР: Восточная Европа готовится к новым волнам украинских беженцев

СВР: страны Восточной Европы готовятся к приему новых волн беженцев с Украины

© AP Photo / Andreea AlexandruУкраинские беженцы в Румынии
Украинские беженцы в Румынии - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© AP Photo / Andreea Alexandru
Украинские беженцы в Румынии. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Граничащие с Украиной страны Восточной Европы готовятся к приему новых волн беженцев, не желающих воевать, заявили в пятницу в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.
США потребовали от Зеленского срочно снизить возраст мобилизации до 18 лет, это решение Киев уже подготовил и примет в ближайшее время, отмечает СВР.
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"Граничащие с Украиной страны Восточной Европы негласно уже готовятся к приему новых волн украинских беженцев, которые на этот раз будут спасаться не от вымышленной угрозы со стороны России, а от реальной опасности получить билет в один конец на фронт", - говорится в сообщении.
По данным СВР, в Восточной Европе считают, что жители подконтрольных Киеву территорий будут готовы на все, лишь бы "вырваться из лап украинского правящего режима, продавшего их жизни за бесценок заокеанским господам".
При этом и на Западе сознают, что для России конфликт носит экзистенциальный характер и она не отступит, уверены в СВР.
"С самого начала было понятно, что отказ Киева от переговоров загоняет украинцев в мясорубку. И Зеленский последовательно идет по пути уничтожения народа Украины", - добавили в пресс-бюро.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВосточная ЕвропаРоссияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Украина
 
 
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