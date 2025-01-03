https://ria.ru/20250103/bezhentsy-1992383268.html

СВР: Восточная Европа готовится к новым волнам украинских беженцев

СВР: Восточная Европа готовится к новым волнам украинских беженцев - РИА Новости, 03.01.2025

СВР: Восточная Европа готовится к новым волнам украинских беженцев

Граничащие с Украиной страны Восточной Европы готовятся к приему новых волн беженцев, не желающих воевать, заявили в пятницу в пресс-бюро Службы внешней... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T10:10:00+03:00

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Граничащие с Украиной страны Восточной Европы готовятся к приему новых волн беженцев, не желающих воевать, заявили в пятницу в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ. США потребовали от Зеленского срочно снизить возраст мобилизации до 18 лет, это решение Киев уже подготовил и примет в ближайшее время, отмечает СВР. "Граничащие с Украиной страны Восточной Европы негласно уже готовятся к приему новых волн украинских беженцев, которые на этот раз будут спасаться не от вымышленной угрозы со стороны России, а от реальной опасности получить билет в один конец на фронт", - говорится в сообщении. По данным СВР, в Восточной Европе считают, что жители подконтрольных Киеву территорий будут готовы на все, лишь бы "вырваться из лап украинского правящего режима, продавшего их жизни за бесценок заокеанским господам". При этом и на Западе сознают, что для России конфликт носит экзистенциальный характер и она не отступит, уверены в СВР. "С самого начала было понятно, что отказ Киева от переговоров загоняет украинцев в мясорубку. И Зеленский последовательно идет по пути уничтожения народа Украины", - добавили в пресс-бюро.

https://ria.ru/20241224/mid-1991050184.html

https://ria.ru/20250102/ukraina-1992255423.html

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в мире, восточная европа, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), украина