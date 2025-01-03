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ПВО уничтожила четыре беспилотника ВСУ в Белгородской и Курской областях
ПВО уничтожила четыре беспилотника ВСУ в Белгородской и Курской областях - РИА Новости, 03.01.2025
ПВО уничтожила четыре беспилотника ВСУ в Белгородской и Курской областях
Средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T18:42:00+03:00
2025-01-03T18:42:00+03:00
2025-01-03T18:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны России."С 14.40 до 16.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата: два над территорией Белгородской области и два – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
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курская область, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО уничтожила четыре беспилотника ВСУ в Белгородской и Курской областях
ПВО уничтожила два беспилотника ВСУ в Белгородской и два – в Курской области