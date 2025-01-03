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Над Белгородской и Воронежской областями сбили шесть беспилотников
Над Белгородской и Воронежской областями сбили шесть беспилотников - РИА Новости, 03.01.2025
Над Белгородской и Воронежской областями сбили шесть беспилотников
Силы ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над Белгородской и Воронежской областями, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T15:31:00+03:00
2025-01-03T15:31:00+03:00
2025-01-03T15:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронежская область
белгородская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над Белгородской и Воронежской областями, сообщило Минобороны РФ."С 11.40 до 14.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов: три над территорией Белгородской области и три – над территорией Воронежской области", - говорится в сообщении ведомства.
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воронежская область, белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Белгородская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской и Воронежской областями сбили шесть беспилотников
МО: над Белгородской и Воронежской областями сбили 6 украинских беспилотников