https://ria.ru/20250103/bespilotniki-1992414964.html

Над Белгородской и Воронежской областями сбили шесть беспилотников

Над Белгородской и Воронежской областями сбили шесть беспилотников - РИА Новости, 03.01.2025

Над Белгородской и Воронежской областями сбили шесть беспилотников

Силы ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над Белгородской и Воронежской областями, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T15:31:00+03:00

2025-01-03T15:31:00+03:00

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специальная военная операция на украине

воронежская область

белгородская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над Белгородской и Воронежской областями, сообщило Минобороны РФ."С 11.40 до 14.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов: три над территорией Белгородской области и три – над территорией Воронежской области", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html

воронежская область

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воронежская область, белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)