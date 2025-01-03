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В Брянской области уничтожили пять вражеских беспилотников
В Брянской области уничтожили пять вражеских беспилотников - РИА Новости, 03.01.2025
В Брянской области уничтожили пять вражеских беспилотников
Пять вражеских беспилотников самолетного типа уничтожены над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T02:46:00+03:00
2025-01-03T02:46:00+03:00
2025-01-03T02:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Пять вражеских беспилотников самолетного типа уничтожены над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. "Наши защитники продолжают уничтожение вражеских БПЛА над территорией Брянской области. Пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ", - написал Богомаз, поблагодарив войска ПВО. Он уточнил, что пострадавших и разрушений нет, работают оперативные и экстренные службы.
https://ria.ru/20250102/pvo-1992353421.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
В Брянской области уничтожили пять вражеских беспилотников
Губернатор Богомаз: в Брянской области уничтожили пять украинских беспилотников