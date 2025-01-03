https://ria.ru/20250103/bespilotniki-1992362070.html

В Брянской области уничтожили пять вражеских беспилотников

В Брянской области уничтожили пять вражеских беспилотников - РИА Новости, 03.01.2025

В Брянской области уничтожили пять вражеских беспилотников

Пять вражеских беспилотников самолетного типа уничтожены над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T02:46:00+03:00

2025-01-03T02:46:00+03:00

2025-01-03T02:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Пять вражеских беспилотников самолетного типа уничтожены над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. "Наши защитники продолжают уничтожение вражеских БПЛА над территорией Брянской области. Пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ", - написал Богомаз, поблагодарив войска ПВО. Он уточнил, что пострадавших и разрушений нет, работают оперативные и экстренные службы.

https://ria.ru/20250102/pvo-1992353421.html

брянская область

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Дарья Буймова

брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность