https://ria.ru/20250103/bespilotnik-1992432025.html
В Курской области при атаке беспилотника погиб мирный житель
В Курской области при атаке беспилотника погиб мирный житель - РИА Новости, 03.01.2025
В Курской области при атаке беспилотника погиб мирный житель
Украинский беспилотник атаковал деревню Обеста в Рыльском районе Курской области, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн. РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T18:51:00+03:00
2025-01-03T18:51:00+03:00
2025-01-03T22:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
рыльский район
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал деревню Обеста в Рыльском районе Курской области, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн. "Сегодня в результате атаки вражеского беспилотника погиб 63-летний житель деревни Обеста Рыльского района — сугубо мирный человек, трудившийся разнорабочим на агрофирме "Рыльская", — написал он в Telegram-канале.Уточняется, что инцидент произошел рядом с домом мужчины, когда тот шел по дороге.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте. В ведомстве подчеркнули, что установят и привлекут к ответственности "всех представителей вооруженных формирований Украины, причастных к данному преступлению".Украинские войска ежедневно обстреливают российские территории, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. В частности, ранее сегодня ВСУ атаковали из минометов село Кирилловка в Брянской области. В результате погиб мирный житель.В Брянской, Курской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20250103/ukraina-1992347506.html
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происшествия, рыльский район, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Рыльский район, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
В Курской области при атаке беспилотника погиб мирный житель
Хинштейн: житель Рыльского района Курской области погиб из-за атаки дрона ВСУ