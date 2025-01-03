https://ria.ru/20250103/bespilotnik-1992375858.html

Волгоградский губернатор рассказал о последствиях атаки украинского дрона

Волгоградский губернатор рассказал о последствиях атаки украинского дрона - РИА Новости, 03.01.2025

Волгоградский губернатор рассказал о последствиях атаки украинского дрона

БПЛА был нейтрализован в Городищенском районе Волгоградской области, пострадавших и повреждений гражданских и военных объектов нет, сообщил губернатор Андрей... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T08:47:00+03:00

2025-01-03T08:47:00+03:00

2025-01-03T08:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

волгоградская область

городищенский район

андрей бочаров

министерство обороны рф (минобороны рф)

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 3 янв — РИА Новости. БПЛА был нейтрализован в Городищенском районе Волгоградской области, пострадавших и повреждений гражданских и военных объектов нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров в Telegram-канале администрации региона. Ранее Минобороны РФ сообщало, что средства ПВО за ночь уничтожили 22 украинских беспилотника над шестью российскими регионами, в том числе в Волгоградской области. "Сегодня, 3 января, на территории Волгоградской области в Городищенском районе силами ПВО министерства обороны России был перехвачен и нейтрализован БПЛА. Пострадавших, а также повреждений гражданских и военных объектов нет", - приводит слова Бочарова администрация области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

волгоградская область

городищенский район

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Ольга Фомченкова

волгоградская область, городищенский район, андрей бочаров, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия