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Волгоградский губернатор рассказал о последствиях атаки украинского дрона
Волгоградский губернатор рассказал о последствиях атаки украинского дрона - РИА Новости, 03.01.2025
Волгоградский губернатор рассказал о последствиях атаки украинского дрона
БПЛА был нейтрализован в Городищенском районе Волгоградской области, пострадавших и повреждений гражданских и военных объектов нет, сообщил губернатор Андрей... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T08:47:00+03:00
2025-01-03T08:47:00+03:00
2025-01-03T08:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
волгоградская область
городищенский район
андрей бочаров
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 3 янв — РИА Новости. БПЛА был нейтрализован в Городищенском районе Волгоградской области, пострадавших и повреждений гражданских и военных объектов нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров в Telegram-канале администрации региона. Ранее Минобороны РФ сообщало, что средства ПВО за ночь уничтожили 22 украинских беспилотника над шестью российскими регионами, в том числе в Волгоградской области. "Сегодня, 3 января, на территории Волгоградской области в Городищенском районе силами ПВО министерства обороны России был перехвачен и нейтрализован БПЛА. Пострадавших, а также повреждений гражданских и военных объектов нет", - приводит слова Бочарова администрация области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
волгоградская область
городищенский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгоградская область, городищенский район, андрей бочаров, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Волгоградская область, Городищенский район, Андрей Бочаров, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
Волгоградский губернатор рассказал о последствиях атаки украинского дрона
Бочаров: в Городищенском районе нейтрализовали украинский БПЛА, пострадавших нет