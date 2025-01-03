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Волгоградский губернатор рассказал о последствиях атаки украинского дрона - РИА Новости, 03.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:47 03.01.2025
https://ria.ru/20250103/bespilotnik-1992375858.html
Волгоградский губернатор рассказал о последствиях атаки украинского дрона
Волгоградский губернатор рассказал о последствиях атаки украинского дрона - РИА Новости, 03.01.2025
Волгоградский губернатор рассказал о последствиях атаки украинского дрона
БПЛА был нейтрализован в Городищенском районе Волгоградской области, пострадавших и повреждений гражданских и военных объектов нет, сообщил губернатор Андрей... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T08:47:00+03:00
2025-01-03T08:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
волгоградская область
городищенский район
андрей бочаров
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 3 янв — РИА Новости. БПЛА был нейтрализован в Городищенском районе Волгоградской области, пострадавших и повреждений гражданских и военных объектов нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров в Telegram-канале администрации региона. Ранее Минобороны РФ сообщало, что средства ПВО за ночь уничтожили 22 украинских беспилотника над шестью российскими регионами, в том числе в Волгоградской области. "Сегодня, 3 января, на территории Волгоградской области в Городищенском районе силами ПВО министерства обороны России был перехвачен и нейтрализован БПЛА. Пострадавших, а также повреждений гражданских и военных объектов нет", - приводит слова Бочарова администрация области.
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волгоградская область
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волгоградская область, городищенский район, андрей бочаров, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Волгоградская область, Городищенский район, Андрей Бочаров, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
Волгоградский губернатор рассказал о последствиях атаки украинского дрона

Бочаров: в Городищенском районе нейтрализовали украинский БПЛА, пострадавших нет

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 3 янв — РИА Новости. БПЛА был нейтрализован в Городищенском районе Волгоградской области, пострадавших и повреждений гражданских и военных объектов нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров в Telegram-канале администрации региона.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что средства ПВО за ночь уничтожили 22 украинских беспилотника над шестью российскими регионами, в том числе в Волгоградской области.
"Сегодня, 3 января, на территории Волгоградской области в Городищенском районе силами ПВО министерства обороны России был перехвачен и нейтрализован БПЛА. Пострадавших, а также повреждений гражданских и военных объектов нет", - приводит слова Бочарова администрация области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВолгоградская областьГородищенский районАндрей БочаровМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Происшествия
 
 
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