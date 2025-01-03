https://ria.ru/20250103/bespilotnik-1992368178.html
В Ростовской области уничтожили четыре беспилотника
В Ростовской области уничтожили четыре беспилотника - РИА Новости, 03.01.2025
В Ростовской области уничтожили четыре беспилотника
Четыре беспилотника уничтожены в Каменском и Усть-Донецком районах Ростовской области, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T05:36:00+03:00
2025-01-03T05:36:00+03:00
2025-01-03T05:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
усть-донецкий район
ростовская область
юрий слюсарь
безопасность
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Четыре беспилотника уничтожены в Каменском и Усть-Донецком районах Ростовской области, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь. "Минувшей ночью силами и средствами ПВО в Каменском и Усть-Донецком районах уничтожено четыре БПЛА. Пострадавших и разрушений на земле нет, доложили оперативные службы", - написал он.
https://ria.ru/20241126/pvo-1985688524.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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усть-донецкий район, ростовская область, юрий слюсарь , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Усть-Донецкий район, Ростовская область, Юрий Слюсарь , Безопасность
В Ростовской области уничтожили четыре беспилотника
Врио губернатора Слюсарь: в Ростовской области уничтожили четыре беспилотника