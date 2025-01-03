https://ria.ru/20250103/bespilotnik-1992368178.html

В Ростовской области уничтожили четыре беспилотника

В Ростовской области уничтожили четыре беспилотника - РИА Новости, 03.01.2025

В Ростовской области уничтожили четыре беспилотника

Четыре беспилотника уничтожены в Каменском и Усть-Донецком районах Ростовской области, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T05:36:00+03:00

2025-01-03T05:36:00+03:00

2025-01-03T05:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

усть-донецкий район

ростовская область

юрий слюсарь

безопасность

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Четыре беспилотника уничтожены в Каменском и Усть-Донецком районах Ростовской области, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь. "Минувшей ночью силами и средствами ПВО в Каменском и Усть-Донецком районах уничтожено четыре БПЛА. Пострадавших и разрушений на земле нет, доложили оперативные службы", - написал он.

https://ria.ru/20241126/pvo-1985688524.html

усть-донецкий район

ростовская область

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Дарья Буймова

усть-донецкий район, ростовская область, юрий слюсарь , безопасность