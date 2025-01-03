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Над Брянской областью уничтожили еще один беспилотник
Над Брянской областью уничтожили еще один беспилотник - РИА Новости, 03.01.2025
Над Брянской областью уничтожили еще один беспилотник
Еще один вражеский беспилотник самолетного типа уничтожен над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T03:59:00+03:00
2025-01-03T03:59:00+03:00
2025-01-03T04:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Еще один вражеский беспилотник самолетного типа уничтожен над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. "Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен еще один БПЛА самолетного типа", - написал Богомаз, поблагодарив подразделения ПВО. Он уточнил, что пострадавших и разрушений нет, а на месте работают оперативные и экстренные службы.
https://ria.ru/20250102/minoborony-1992337135.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Над Брянской областью уничтожили еще один беспилотник
Губернатор Богомаз: над Брянской областью уничтожили еще один вражеский БПЛА