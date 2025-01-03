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Над Брянской областью уничтожили еще три беспилотника
Над Брянской областью уничтожили еще три беспилотника - РИА Новости, 03.01.2025
Над Брянской областью уничтожили еще три беспилотника
Еще три вражеских беспилотника самолетного типа обнаружены и уничтожены над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T03:03:00+03:00
2025-01-03T03:03:00+03:00
2025-01-03T03:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Еще три вражеских беспилотника самолетного типа обнаружены и уничтожены над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. "Еще три вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью", - написал Богомаз, поблагодарив военных. Губернатор уточнил, что пострадавших и разрушений нет, а на месте работают оперативные и экстренные службы.
https://ria.ru/20241009/pvo-1977080892.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Брянской областью уничтожили еще три беспилотника
Губернатор Богомаз: над Брянской областью уничтожили три вражеских беспилотника