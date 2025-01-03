https://ria.ru/20250103/bespilotnik-1992362367.html

Над Брянской областью уничтожили еще три беспилотника

Над Брянской областью уничтожили еще три беспилотника - РИА Новости, 03.01.2025

Над Брянской областью уничтожили еще три беспилотника

Еще три вражеских беспилотника самолетного типа обнаружены и уничтожены над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T03:03:00+03:00

2025-01-03T03:03:00+03:00

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специальная военная операция на украине

происшествия

брянская область

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Еще три вражеских беспилотника самолетного типа обнаружены и уничтожены над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. "Еще три вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью", - написал Богомаз, поблагодарив военных. Губернатор уточнил, что пострадавших и разрушений нет, а на месте работают оперативные и экстренные службы.

https://ria.ru/20241009/pvo-1977080892.html

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)