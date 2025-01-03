https://ria.ru/20250103/berbok-1992447395.html

Слуцкий прокомментировал слова Бербок о российских военных базах в Сирии

Слуцкий прокомментировал слова Бербок о российских военных базах в Сирии - РИА Новости, 03.01.2025

Слуцкий прокомментировал слова Бербок о российских военных базах в Сирии

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок превысила свои полномочия, она вмешивается в процесс становления сирийской государственности и пытается... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T22:54:00+03:00

2025-01-03T22:54:00+03:00

2025-01-03T22:55:00+03:00

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок превысила свои полномочия, она вмешивается в процесс становления сирийской государственности и пытается диктовать России, ядерной державе, как и с кем ей вести военное сотрудничество, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя заявление Бербок о российских военных базах. Ранее в пятницу глава МИД ФРГ направилась со своим французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро с необъявленным визитом в Сирию, в Дамаске у них состоялись переговоры с главой новой сирийской администрации Ахмедом Аш-Шараа (более известным как Абу Мухаммед аль-Джулани). Своей поездкой в Дамаск министры демонстрируют готовность поддержать Сирию "в ее политической перезагрузке", сообщили в МИД ФРГ. Перед отъездом в Дамаск Бербок заявила, что России пора вывести свой воинский контингент из Сирии, ее слова приводит немецкое внешнеполитическое ведомство. "Бербок явно превысила полномочия: она не просто грубо вмешивается в процесс становления сирийской государственности, но и пытается диктовать ядерной державе, как и с кем ей вести военное сотрудничество. Все эти вопросы находятся далеко за пределами ее компетенции и касаются исключительно российско-сирийских взаимоотношений", - написал Слуцкий в своём Telegram-канале. Он добавил, что министр иностранных дел Германии находится в режиме "хромой утки". "После распада правящей коалиции и объявления вотума недоверия правительству канцлера (Олафа) Шольца в Германии 23 февраля пройдут внеочередные парламентские выборы. И политические перспективы пока еще главы МИД ФРГ совсем скоро могут оказаться весьма сомнительными. Особенно с такими большими проблемами в элементарной образовательной базе", - считает Слуцкий. В конце ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.

https://ria.ru/20250103/berbok-1992439643.html

https://ria.ru/20250103/zakharova-1992444690.html

германия

сирия

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в мире, германия, сирия, дамаск (город), анналена бербок, леонид слуцкий (политик), башар асад, госдума рф