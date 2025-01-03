https://ria.ru/20250103/berbok-1992439643.html

Представители властей Сирии отказали в рукопожатии главе МИД Германии

Представители властей Сирии отказали в рукопожатии главе МИД Германии - РИА Новости, 03.01.2025

Представители властей Сирии отказали в рукопожатии главе МИД Германии

Представители новой сирийской администрации отказали в рукопожатии главе МИД Германии Анналене Бербок, прибывшей в Сирию с необъявленным визитом, следует из... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T20:25:00+03:00

2025-01-03T20:25:00+03:00

2025-01-03T22:55:00+03:00

в мире

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анналена бербок

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мид германии

обострение ситуации в сирии — 2024

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БЕРЛИН, 3 янв — РИА Новости. Представители новой сирийской администрации отказали в рукопожатии главе МИД Германии Анналене Бербок, прибывшей в Сирию с необъявленным визитом, следует из видеозаписи их встречи с немецким министром. Ранее в пятницу Бербок направилась со своим французским коллегой Жан-Ноэлем Барро с необъявленным визитом в Сирию, в Дамаске у них состоялись переговоры с главой новой сирийской администрации Ахмедом Аш-Шараа (более известным как Абу Мухаммед аль-Джулани). Своей поездкой в Дамаск министры демонстрируют готовность поддержать Сирию "в ее политической перезагрузке, мирной передаче власти, восстановлении и, что не менее важно, в процессе общественного примирения", сообщили в МИД ФРГ. Как видно на опубликованных изданием Welt кадрах, Бербок первой спускается по трапу правительственного борта и подходит к делегации новой администрации Сирии. При этом оба сирийских политика демонстративно приложили руку к сердцу, давая понять, что не хотят пожимать руку Бербок. Спустя мгновение вслед за министром к ним подходит мужчина из немецкой делегации, которому сирийцы сами протягивают руки для приветствия. Позднее похожий инцидент произошел при встрече Бербок с главой новой сирийской администрации: подойдя к французской и немецкой делегациям, Аш-Шараа подал руку лишь министру иностранных дел Франции. Бербок ранее называла себя последовательницей "феминистической внешней политики". Главной целью сторонников этой концепции являются поощрение гендерного равенства в других странах и защита прав меньшинств и женщин. В комментарии перед отъездом в Сирию Бербок подчеркнула, что "новое начало" в этой стране возможно лишь с обеспечением доступа к политическим процессам всем сирийцам, вне зависимости от пола, этнической и религиозной принадлежности. Также министр заявила, что необходимо избежать попыток отсрочки проведения выборов или шагов к исламизации судебной власти и образования. В конце ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое Правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.

https://ria.ru/20250103/siriya-1992430162.html

https://ria.ru/20241211/siriya-1988619357.html

https://ria.ru/20241211/siriya-1988621691.html

сирия

дамаск (город)

франция

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в мире, сирия, дамаск (город), франция, анналена бербок, башар асад, мид германии, обострение ситуации в сирии — 2024