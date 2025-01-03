Представители властей Сирии отказали в рукопожатии главе МИД Германии
Welt: представители новой сирийской администрации отказали Бербок в рукопожатии
© AP Photo / Alberto PizzoliГлава МИД Германии Анналена Бербок
© AP Photo / Alberto Pizzoli
Глава МИД Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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БЕРЛИН, 3 янв — РИА Новости. Представители новой сирийской администрации отказали в рукопожатии главе МИД Германии Анналене Бербок, прибывшей в Сирию с необъявленным визитом, следует из видеозаписи их встречи с немецким министром.
Ранее в пятницу Бербок направилась со своим французским коллегой Жан-Ноэлем Барро с необъявленным визитом в Сирию, в Дамаске у них состоялись переговоры с главой новой сирийской администрации Ахмедом Аш-Шараа (более известным как Абу Мухаммед аль-Джулани). Своей поездкой в Дамаск министры демонстрируют готовность поддержать Сирию "в ее политической перезагрузке, мирной передаче власти, восстановлении и, что не менее важно, в процессе общественного примирения", сообщили в МИД ФРГ.
Как видно на опубликованных изданием Welt кадрах, Бербок первой спускается по трапу правительственного борта и подходит к делегации новой администрации Сирии. При этом оба сирийских политика демонстративно приложили руку к сердцу, давая понять, что не хотят пожимать руку Бербок. Спустя мгновение вслед за министром к ним подходит мужчина из немецкой делегации, которому сирийцы сами протягивают руки для приветствия.
Позднее похожий инцидент произошел при встрече Бербок с главой новой сирийской администрации: подойдя к французской и немецкой делегациям, Аш-Шараа подал руку лишь министру иностранных дел Франции.
Бербок ранее называла себя последовательницей "феминистической внешней политики". Главной целью сторонников этой концепции являются поощрение гендерного равенства в других странах и защита прав меньшинств и женщин.
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В комментарии перед отъездом в Сирию Бербок подчеркнула, что "новое начало" в этой стране возможно лишь с обеспечением доступа к политическим процессам всем сирийцам, вне зависимости от пола, этнической и религиозной принадлежности. Также министр заявила, что необходимо избежать попыток отсрочки проведения выборов или шагов к исламизации судебной власти и образования.
В конце ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое Правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.
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