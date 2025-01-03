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Представители властей Сирии отказали в рукопожатии главе МИД Германии - РИА Новости, 03.01.2025
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20:25 03.01.2025 (обновлено: 22:55 03.01.2025)
https://ria.ru/20250103/berbok-1992439643.html
Представители властей Сирии отказали в рукопожатии главе МИД Германии
Представители властей Сирии отказали в рукопожатии главе МИД Германии - РИА Новости, 03.01.2025
Представители властей Сирии отказали в рукопожатии главе МИД Германии
Представители новой сирийской администрации отказали в рукопожатии главе МИД Германии Анналене Бербок, прибывшей в Сирию с необъявленным визитом, следует из... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T20:25:00+03:00
2025-01-03T22:55:00+03:00
в мире
сирия
дамаск (город)
франция
анналена бербок
башар асад
мид германии
обострение ситуации в сирии — 2024
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БЕРЛИН, 3 янв — РИА Новости. Представители новой сирийской администрации отказали в рукопожатии главе МИД Германии Анналене Бербок, прибывшей в Сирию с необъявленным визитом, следует из видеозаписи их встречи с немецким министром. Ранее в пятницу Бербок направилась со своим французским коллегой Жан-Ноэлем Барро с необъявленным визитом в Сирию, в Дамаске у них состоялись переговоры с главой новой сирийской администрации Ахмедом Аш-Шараа (более известным как Абу Мухаммед аль-Джулани). Своей поездкой в Дамаск министры демонстрируют готовность поддержать Сирию "в ее политической перезагрузке, мирной передаче власти, восстановлении и, что не менее важно, в процессе общественного примирения", сообщили в МИД ФРГ. Как видно на опубликованных изданием Welt кадрах, Бербок первой спускается по трапу правительственного борта и подходит к делегации новой администрации Сирии. При этом оба сирийских политика демонстративно приложили руку к сердцу, давая понять, что не хотят пожимать руку Бербок. Спустя мгновение вслед за министром к ним подходит мужчина из немецкой делегации, которому сирийцы сами протягивают руки для приветствия. Позднее похожий инцидент произошел при встрече Бербок с главой новой сирийской администрации: подойдя к французской и немецкой делегациям, Аш-Шараа подал руку лишь министру иностранных дел Франции. Бербок ранее называла себя последовательницей "феминистической внешней политики". Главной целью сторонников этой концепции являются поощрение гендерного равенства в других странах и защита прав меньшинств и женщин. В комментарии перед отъездом в Сирию Бербок подчеркнула, что "новое начало" в этой стране возможно лишь с обеспечением доступа к политическим процессам всем сирийцам, вне зависимости от пола, этнической и религиозной принадлежности. Также министр заявила, что необходимо избежать попыток отсрочки проведения выборов или шагов к исламизации судебной власти и образования. В конце ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое Правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.
https://ria.ru/20250103/siriya-1992430162.html
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сирия
дамаск (город)
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в мире, сирия, дамаск (город), франция, анналена бербок, башар асад, мид германии, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Сирия, Дамаск (город), Франция, Анналена Бербок, Башар Асад, МИД Германии, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Представители властей Сирии отказали в рукопожатии главе МИД Германии

Welt: представители новой сирийской администрации отказали Бербок в рукопожатии

© AP Photo / Alberto PizzoliГлава МИД Германии Анналена Бербок
Глава МИД Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© AP Photo / Alberto Pizzoli
Глава МИД Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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БЕРЛИН, 3 янв — РИА Новости. Представители новой сирийской администрации отказали в рукопожатии главе МИД Германии Анналене Бербок, прибывшей в Сирию с необъявленным визитом, следует из видеозаписи их встречи с немецким министром.
Ранее в пятницу Бербок направилась со своим французским коллегой Жан-Ноэлем Барро с необъявленным визитом в Сирию, в Дамаске у них состоялись переговоры с главой новой сирийской администрации Ахмедом Аш-Шараа (более известным как Абу Мухаммед аль-Джулани). Своей поездкой в Дамаск министры демонстрируют готовность поддержать Сирию "в ее политической перезагрузке, мирной передаче власти, восстановлении и, что не менее важно, в процессе общественного примирения", сообщили в МИД ФРГ.
Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
Шольц рассказал о переговорах с новыми властями Сирии
Вчера, 18:20
Как видно на опубликованных изданием Welt кадрах, Бербок первой спускается по трапу правительственного борта и подходит к делегации новой администрации Сирии. При этом оба сирийских политика демонстративно приложили руку к сердцу, давая понять, что не хотят пожимать руку Бербок. Спустя мгновение вслед за министром к ним подходит мужчина из немецкой делегации, которому сирийцы сами протягивают руки для приветствия.
Позднее похожий инцидент произошел при встрече Бербок с главой новой сирийской администрации: подойдя к французской и немецкой делегациям, Аш-Шараа подал руку лишь министру иностранных дел Франции.
Бербок ранее называла себя последовательницей "феминистической внешней политики". Главной целью сторонников этой концепции являются поощрение гендерного равенства в других странах и защита прав меньшинств и женщин.
Глава МИД Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Германия увеличит присутствие в Сирии, заявила Бербок
11 декабря 2024, 15:27
В комментарии перед отъездом в Сирию Бербок подчеркнула, что "новое начало" в этой стране возможно лишь с обеспечением доступа к политическим процессам всем сирийцам, вне зависимости от пола, этнической и религиозной принадлежности. Также министр заявила, что необходимо избежать попыток отсрочки проведения выборов или шагов к исламизации судебной власти и образования.
В конце ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое Правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Бербок назвала необходимое условие для мира в Сирии
11 декабря 2024, 15:42
 
В миреСирияДамаск (город)ФранцияАнналена БербокБашар АсадМИД ГерманииОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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