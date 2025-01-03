https://ria.ru/20250103/berbok-1992435042.html

Бербок сделала дерзкое заявление в адрес России

Бербок сделала дерзкое заявление в адрес России - РИА Новости, 03.01.2025

Бербок сделала дерзкое заявление в адрес России

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок перед отъездом в Дамаск потребовала избавиться от российского военного контингента в Сирии, ее слова приводит... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T19:20:00+03:00

2025-01-03T19:20:00+03:00

2025-01-03T20:38:00+03:00

в мире

сирия

германия

анналена бербок

башар асад

дамаск (город)

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок перед отъездом в Дамаск потребовала избавиться от российского военного контингента в Сирии, ее слова приводит внешнеполитическое ведомство."России также пора отказаться от своих военных баз в Сирии", — говорится в тексте.В пятницу министр иностранных дел Германии Анналена Бербок направилась со своим французским коллегой Жан-Ноэлем Барро с необъявленным визитом в Сирию, в Дамаске у них состоялись переговоры с главой новой сирийской администрации Ахмедом Аш-Шараа (более известным как Абу Мухаммед аль-Джулани). Своей поездкой министры демонстрируют готовность поддержать Сирию "в ее политической перезагрузке, мирной передаче власти, восстановлении и, что не менее важно, в процессе общественного примирения", сообщили в МИД ФРГ.В конце ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.

https://ria.ru/20250103/raketa-1992412534.html

сирия

германия

дамаск (город)

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в мире, сирия, германия, анналена бербок, башар асад, дамаск (город)