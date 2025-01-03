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Бербок сделала дерзкое заявление в адрес России - РИА Новости, 03.01.2025
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19:20 03.01.2025 (обновлено: 20:38 03.01.2025)
https://ria.ru/20250103/berbok-1992435042.html
Бербок сделала дерзкое заявление в адрес России
Бербок сделала дерзкое заявление в адрес России - РИА Новости, 03.01.2025
Бербок сделала дерзкое заявление в адрес России
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок перед отъездом в Дамаск потребовала избавиться от российского военного контингента в Сирии, ее слова приводит... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T19:20:00+03:00
2025-01-03T20:38:00+03:00
в мире
сирия
германия
анналена бербок
башар асад
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок перед отъездом в Дамаск потребовала избавиться от российского военного контингента в Сирии, ее слова приводит внешнеполитическое ведомство."России также пора отказаться от своих военных баз в Сирии", — говорится в тексте.В пятницу министр иностранных дел Германии Анналена Бербок направилась со своим французским коллегой Жан-Ноэлем Барро с необъявленным визитом в Сирию, в Дамаске у них состоялись переговоры с главой новой сирийской администрации Ахмедом Аш-Шараа (более известным как Абу Мухаммед аль-Джулани). Своей поездкой министры демонстрируют готовность поддержать Сирию "в ее политической перезагрузке, мирной передаче власти, восстановлении и, что не менее важно, в процессе общественного примирения", сообщили в МИД ФРГ.В конце ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.
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в мире, сирия, германия, анналена бербок, башар асад, дамаск (город)
В мире, Сирия, Германия, Анналена Бербок, Башар Асад, Дамаск (город)
Бербок сделала дерзкое заявление в адрес России

Бербок призвала избавиться от военных баз РФ в Сирии

© AP Photo / Efrem LukatskyГлава МИД Германии Анналена Бербок
Глава МИД Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Глава МИД Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок перед отъездом в Дамаск потребовала избавиться от российского военного контингента в Сирии, ее слова приводит внешнеполитическое ведомство.
"России также пора отказаться от своих военных баз в Сирии", — говорится в тексте.
В пятницу министр иностранных дел Германии Анналена Бербок направилась со своим французским коллегой Жан-Ноэлем Барро с необъявленным визитом в Сирию, в Дамаске у них состоялись переговоры с главой новой сирийской администрации Ахмедом Аш-Шараа (более известным как Абу Мухаммед аль-Джулани). Своей поездкой министры демонстрируют готовность поддержать Сирию "в ее политической перезагрузке, мирной передаче власти, восстановлении и, что не менее важно, в процессе общественного примирения", сообщили в МИД ФРГ.
В конце ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.
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В миреСирияГерманияАнналена БербокБашар АсадДамаск (город)
 
 
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