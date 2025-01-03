https://ria.ru/20250103/baltika-1992361734.html
Польские моряки сообщают о сбоях сигнала GPS на Балтике
Польские моряки сообщают о сбоях сигнала GPS на Балтике - РИА Новости, 03.01.2025
Польские моряки сообщают о сбоях сигнала GPS на Балтике
Польские моряки сообщают о серьезных сбоях сигнала GPS на Балтике, сообщает RMF FM. РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T02:33:00+03:00
2025-01-03T02:33:00+03:00
2025-01-03T06:01:00+03:00
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ВАРШАВА, 3 янв — РИА Новости. Польские моряки сообщают о серьезных сбоях сигнала GPS на Балтике, сообщает RMF FM."Серьезные нарушения сигнала GPS происходят на Балтике и на севере Польши. Спутниковые компасы, даже радар — ничего не работает", — цитирует радиостанция одного из рыбаков из города Хель. Он пояснил, что морякам часто приходится отказываться от современных средств навигации и пользоваться обыкновенными компасами."Всё чаще приходится возвращаться к традиционным методам навигации. Самый главный - это традиционный компас, и им мы должны пользоваться, как Магеллан", — сказал рыбак. В последние месяцы Финляндия заявляла о судах, которые неправильно выбрали курс в море. Причиной стали помехи сигнала GPS, первые сообщения о которых появились год назад.
https://ria.ru/20241217/vks-1989736600.html
https://ria.ru/20240505/gps-1943928421.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, финляндия, gps, в мире
Польша, Финляндия, GPS, В мире
Польские моряки сообщают о сбоях сигнала GPS на Балтике
Польские моряки сообщают о сбоях сигнала GPS на Балтике и на севере страны