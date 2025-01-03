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Байден обсуждал планы удара по ядерным объектам Ирана, пишут СМИ - РИА Новости, 03.01.2025
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00:45 03.01.2025
https://ria.ru/20250103/bajden-1992356513.html
Байден обсуждал планы удара по ядерным объектам Ирана, пишут СМИ
Байден обсуждал планы удара по ядерным объектам Ирана, пишут СМИ - РИА Новости, 03.01.2025
Байден обсуждал планы удара по ядерным объектам Ирана, пишут СМИ
Действующий президент США Джо Байден обсуждал со своей командой планы ударить по ядерным объектам Ирана, сообщил портал Axios, ссылаясь на три осведомленных... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T00:45:00+03:00
2025-01-03T00:45:00+03:00
в мире
иран
сша
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ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Действующий президент США Джо Байден обсуждал со своей командой планы ударить по ядерным объектам Ирана, сообщил портал Axios, ссылаясь на три осведомленных источника. "Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан представил президенту Байдену варианты потенциальной атаки США на ядерные объекты Ирана, если иранцы предпримут шаги к созданию ядерного оружия до 20 января. Это произошло на встрече, которая до сих пор оставалась секретной", - пишет портал. Байден в результате не принял никакого финального решения по этому вопросу. Обсуждение не было вызвано появлением новых разведданных, а было направлено на проработку возможных сценариев, отмечают источники издания. "Источники сообщили, что некоторые помощники Байдена, включая Салливана, считают, что ухудшение возможностей иранской противовоздушной обороны и ракетного вооружения, а также значительное ослабление региональных доверенных лиц Ирана повысят шансы на успешный удар и снизят риск ответных действий Ирана и региональной эскалации", - пишет Axios.
https://ria.ru/20250102/iran-1992315965.html
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в мире, иран, сша, джо байден, джейк салливан
В мире, Иран, США, Джо Байден, Джейк Салливан
Байден обсуждал планы удара по ядерным объектам Ирана, пишут СМИ

Axios: Байден обсуждал с командой планы удара по ядерным объектам Ирана

© AP Photo / Jacquelyn MartinДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Действующий президент США Джо Байден обсуждал со своей командой планы ударить по ядерным объектам Ирана, сообщил портал Axios, ссылаясь на три осведомленных источника.
"Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан представил президенту Байдену варианты потенциальной атаки США на ядерные объекты Ирана, если иранцы предпримут шаги к созданию ядерного оружия до 20 января. Это произошло на встрече, которая до сих пор оставалась секретной", - пишет портал.
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Байден в результате не принял никакого финального решения по этому вопросу. Обсуждение не было вызвано появлением новых разведданных, а было направлено на проработку возможных сценариев, отмечают источники издания.
"Источники сообщили, что некоторые помощники Байдена, включая Салливана, считают, что ухудшение возможностей иранской противовоздушной обороны и ракетного вооружения, а также значительное ослабление региональных доверенных лиц Ирана повысят шансы на успешный удар и снизят риск ответных действий Ирана и региональной эскалации", - пишет Axios.
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В миреИранСШАДжо БайденДжейк Салливан
 
 
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