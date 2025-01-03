Байден начал первое после теракта в Новом Орлеане выступление с шутки
Байден начал первое выступление в Белом доме после теракта в США с шутки
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден начал свое первое публичное выступление в Белом доме после теракта в Новом Орлеане и подрыва автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе с шутки про самого себя.
Американский лидер прибыл в свою официальную резиденцию в Вашингтоне ранее в четверг для участия в церемонии назначения судей в различные судебные инстанции страны.
"Уверен, вы аплодируете, потому что я наконец-то появился", - заявил он участникам церемонии, подойдя к микрофону.
Гости мероприятия встретили слова Байдена смехом, следует из трансляции Белого дома.
После сказанной шутки Байден сообщил, что провел заседание всего оборонного и разведывательного аппарата США в Ситуационной комнате Белого дома в связи с терактом в Новом Орлеане и инцидентом в Лас-Вегасе, потратив на это "много времени".
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Ранее ФБР подтвердило РИА Новости, что в среду около 3.15 по времени Нового Орлеана (12.15 мск) грузовик наехал на толпу на Бурбон-стрит в историческом центре города, 15 человек погибли и еще 35 пострадали. Подозреваемый открыл огонь по полицейским, убив двоих. Он был ликвидирован ответным огнем.
Также в среду полиция Лас-Вегаса заявила, что занимается расследованием возгорания автомобиля у Башен Трампа (Trump Towers), после того как в сети разошлись видео с горящим Tesla Cybertruck. По данным местных властей, при возгорании погиб один человек, еще семь получили ранения. Представитель ФБР на брифинге не называл это происшествие потенциальным терактом. Однако телеканал ABC, ссылаясь на источники, сообщил, что правоохранители не исключают такой версии.
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