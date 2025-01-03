https://ria.ru/20250103/bajden-1992355538.html

Байден начал первое после теракта в Новом Орлеане выступление с шутки

Байден начал первое после теракта в Новом Орлеане выступление с шутки - РИА Новости, 03.01.2025

Байден начал первое после теракта в Новом Орлеане выступление с шутки

Президент США Джо Байден начал свое первое публичное выступление в Белом доме после теракта в Новом Орлеане и подрыва автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе с РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T00:14:00+03:00

2025-01-03T00:14:00+03:00

2025-01-03T00:46:00+03:00

в мире

новый орлеан

сша

техас

джо байден

фбр

tesla motors

наезд автомобиля на толпу в новом орлеане

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/11/1728689955_0:0:1929:1086_1920x0_80_0_0_fee1f5aebd2c980cb78c9370a970f703.jpg

ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден начал свое первое публичное выступление в Белом доме после теракта в Новом Орлеане и подрыва автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе с шутки про самого себя. Американский лидер прибыл в свою официальную резиденцию в Вашингтоне ранее в четверг для участия в церемонии назначения судей в различные судебные инстанции страны. "Уверен, вы аплодируете, потому что я наконец-то появился", - заявил он участникам церемонии, подойдя к микрофону. Гости мероприятия встретили слова Байдена смехом, следует из трансляции Белого дома. После сказанной шутки Байден сообщил, что провел заседание всего оборонного и разведывательного аппарата США в Ситуационной комнате Белого дома в связи с терактом в Новом Орлеане и инцидентом в Лас-Вегасе, потратив на это "много времени". Ранее ФБР подтвердило РИА Новости, что в среду около 3.15 по времени Нового Орлеана (12.15 мск) грузовик наехал на толпу на Бурбон-стрит в историческом центре города, 15 человек погибли и еще 35 пострадали. Подозреваемый открыл огонь по полицейским, убив двоих. Он был ликвидирован ответным огнем. Как сообщило агентству ФБР, подозреваемый в теракте в Новом Орлеане - 42-летний гражданин США из Техаса Шамсуд-Дин Джаббар, в автомобиле, на котором он осуществил атаку, была обнаружена символика запрещенной в РФ террористической группировки ИГ. Также в среду полиция Лас-Вегаса заявила, что занимается расследованием возгорания автомобиля у Башен Трампа (Trump Towers), после того как в сети разошлись видео с горящим Tesla Cybertruck. По данным местных властей, при возгорании погиб один человек, еще семь получили ранения. Представитель ФБР на брифинге не называл это происшествие потенциальным терактом. Однако телеканал ABC, ссылаясь на источники, сообщил, что правоохранители не исключают такой версии.

https://ria.ru/20250102/terakt-1992344608.html

https://ria.ru/20250102/mask-1992285808.html

https://ria.ru/20250102/tramp-1992349509.html

новый орлеан

сша

техас

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, новый орлеан, сша, техас, джо байден, фбр, tesla motors, наезд автомобиля на толпу в новом орлеане