https://ria.ru/20250103/avtozavody-1992387132.html

Мантуров оценил ситуацию с автомобильными заводами в России

Мантуров оценил ситуацию с автомобильными заводами в России - РИА Новости, 03.01.2025

Мантуров оценил ситуацию с автомобильными заводами в России

Россия на сегодня обладает оптимальным количеством автомобильных заводов, такое мнение выразил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T10:58:00+03:00

2025-01-03T10:58:00+03:00

2025-01-03T12:44:00+03:00

экономика

авто

денис мантуров

россия

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Россия на сегодня обладает оптимальным количеством автомобильных заводов, такое мнение выразил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "На пике авторынок России составлял 3 миллиона единиц. И мы создали производственные мощности на 3 миллиона. Поэтому я считаю, что количество автозаводов, которое у нас сейчас имеется – оптимальное", — сказал он. Ранее Мантуров сообщил, что рост рынка и производства автомобильной отрасли в России по итогам 2024 года составит от 30 до 40%, при этом продажи автомобилей ожидаются около 1,8 миллиона машин, а производство - около 980 тысяч единиц. В конце 2024 года в ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) рассказали РИА Новости, что склады дилеров и производителей традиционно пополняются автомобилями к концу года, в перспективе их работы в ближайшие два месяца имеющийся запас является нормой.

https://ria.ru/20241127/haval-1986072865.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, авто, денис мантуров, россия