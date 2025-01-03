Мантуров оценил ситуацию с автомобильными заводами в России
Мантуров: РФ на сегодня обладает оптимальным количеством автомобильных заводов
© Фото : Правительство РоссииПервый вице-премьер РФ Денис Мантуров протестировал опытную версию Lada e-Aura, оснащенную электродвигателем
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Россия на сегодня обладает оптимальным количеством автомобильных заводов, такое мнение выразил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
«
"На пике авторынок России составлял 3 миллиона единиц. И мы создали производственные мощности на 3 миллиона. Поэтому я считаю, что количество автозаводов, которое у нас сейчас имеется – оптимальное", — сказал он.
Ранее Мантуров сообщил, что рост рынка и производства автомобильной отрасли в России по итогам 2024 года составит от 30 до 40%, при этом продажи автомобилей ожидаются около 1,8 миллиона машин, а производство - около 980 тысяч единиц.
В конце 2024 года в ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) рассказали РИА Новости, что склады дилеров и производителей традиционно пополняются автомобилями к концу года, в перспективе их работы в ближайшие два месяца имеющийся запас является нормой.
В Калужской области начали производить кроссоверы Haval
27 ноября 2024, 18:38