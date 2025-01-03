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Мантуров оценил ситуацию с автомобильными заводами в России - РИА Новости, 03.01.2025
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10:58 03.01.2025 (обновлено: 12:44 03.01.2025)
https://ria.ru/20250103/avtozavody-1992387132.html
Мантуров оценил ситуацию с автомобильными заводами в России
Мантуров оценил ситуацию с автомобильными заводами в России - РИА Новости, 03.01.2025
Мантуров оценил ситуацию с автомобильными заводами в России
Россия на сегодня обладает оптимальным количеством автомобильных заводов, такое мнение выразил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T10:58:00+03:00
2025-01-03T12:44:00+03:00
экономика
авто
денис мантуров
россия
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Россия на сегодня обладает оптимальным количеством автомобильных заводов, такое мнение выразил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "На пике авторынок России составлял 3 миллиона единиц. И мы создали производственные мощности на 3 миллиона. Поэтому я считаю, что количество автозаводов, которое у нас сейчас имеется – оптимальное", — сказал он. Ранее Мантуров сообщил, что рост рынка и производства автомобильной отрасли в России по итогам 2024 года составит от 30 до 40%, при этом продажи автомобилей ожидаются около 1,8 миллиона машин, а производство - около 980 тысяч единиц. В конце 2024 года в ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) рассказали РИА Новости, что склады дилеров и производителей традиционно пополняются автомобилями к концу года, в перспективе их работы в ближайшие два месяца имеющийся запас является нормой.
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экономика, авто, денис мантуров, россия
Экономика, Авто, Денис Мантуров, Россия
Мантуров оценил ситуацию с автомобильными заводами в России

Мантуров: РФ на сегодня обладает оптимальным количеством автомобильных заводов

© Фото : Правительство РоссииПервый вице-премьер РФ Денис Мантуров протестировал опытную версию Lada e-Aura, оснащенную электродвигателем
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров протестировал опытную версию Lada e-Aura, оснащенную электродвигателем - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© Фото : Правительство России
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Россия на сегодня обладает оптимальным количеством автомобильных заводов, такое мнение выразил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
«
"На пике авторынок России составлял 3 миллиона единиц. И мы создали производственные мощности на 3 миллиона. Поэтому я считаю, что количество автозаводов, которое у нас сейчас имеется – оптимальное", — сказал он.
Ранее Мантуров сообщил, что рост рынка и производства автомобильной отрасли в России по итогам 2024 года составит от 30 до 40%, при этом продажи автомобилей ожидаются около 1,8 миллиона машин, а производство - около 980 тысяч единиц.
В конце 2024 года в ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) рассказали РИА Новости, что склады дилеров и производителей традиционно пополняются автомобилями к концу года, в перспективе их работы в ближайшие два месяца имеющийся запас является нормой.
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ЭкономикаАвтоДенис МантуровРоссия
 
 
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