https://ria.ru/20250103/avstriya-1992449572.html

Президент Австрии призвал продолжить работу над созданием правящей коалиции

Президент Австрии призвал продолжить работу над созданием правящей коалиции - РИА Новости, 03.01.2025

Президент Австрии призвал продолжить работу над созданием правящей коалиции

Австрийская народная партия (АНП) и Социал-демократическая партия Австрии (СДПА) должны без промедления продолжить работу над созданием правящей коалиции после... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T23:51:00+03:00

2025-01-03T23:51:00+03:00

2025-01-03T23:52:00+03:00

в мире

австрия

александер ван дер беллен

карл нехаммер

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ВЕНА, 3 янв - РИА Новости. Австрийская народная партия (АНП) и Социал-демократическая партия Австрии (СДПА) должны без промедления продолжить работу над созданием правящей коалиции после выхода из трехсторонних переговоров партии NEOS (Новая Австрия и Либеральный форум), заявил президент республики Александер Ван дер Беллен. В пятницу NEOS сообщила, что не будет продолжать переговоры о создании коалиции. "(Канцлер, лидер АНП - ред.) Карл Нехаммер и (лидер СДПА - ред.) Андреас Баблер сообщили мне сегодня в личной беседе, что они продолжают работать над созданием коалиции. Это должно произойти без промедления. Мне нужна ясность, быстрая и всеобъемлющая ясность. Вместе со всеми австрийцами я ожидаю результатов", - заявил он в ходе обращения, транслировавшегося телеканалом ORF. Ван дер Беллен констатировал, что АНП и СДПА необходимо будет создать парламентское большинство с третьей политической силой после выхода из переговоров партии NEOS. Ранее президент заявил, что передает мандат на формирование правительства действующему канцлеру Австрии Нехаммеру в связи с тем, что ни АНП, ни социал-демократы не согласились формировать правительство с правой Австрийской партией свободы (АПС), одержавшей победу на выборах. Вместе с тем партия канцлера, занявшая второе место, и социал-демократы, оказавшиеся на третьей строчке, совместно не набирают более 50% голосов, и в этой связи им необходимо сформировать правительство с участием третьей партии. Коалиционные переговоры проходили с участием NEOS, получившей на выборах чуть больше 9% голосов. Выборы в национальный совет (нижняя палата парламента) Австрии прошли 29 сентября. Правая АПС по их итогам получила лучший результат за свою историю, набрав почти 29% голосов. АНП заняла второе место с показателем около 26% голосов, на третьем месте - СДПА, получившая около 21% голосов.

https://ria.ru/20250101/avstriya-1992220638.html

https://ria.ru/20241224/sevpotoki-1991097672.html

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в мире, австрия, александер ван дер беллен, карл нехаммер