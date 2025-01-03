https://ria.ru/20250103/ataka-1992373955.html
При атаке дрона на белгородское село пострадал мужчина
При атаке дрона на белгородское село пострадал мужчина - РИА Новости, 03.01.2025
При атаке дрона на белгородское село пострадал мужчина
Мужчина получил тяжелое ранение в результате атаки украинского дрона в селе Ясные Зори в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T08:08:00+03:00
2025-01-03T08:08:00+03:00
2025-01-03T08:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
белгородский район
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БЕЛГОРОД, 3 янв - РИА Новости. Мужчина получил тяжелое ранение в результате атаки украинского дрона в селе Ясные Зори в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Дрон ВСУ атаковал село Ясные Зори Белгородского района. Ранен мирный житель. Мужчину с минно-взрывной травмой и ранением ноги в тяжёлом состоянии бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 Белгорода", - написал Гладков.Он добавил, что службы и администрация проведут подомовой обход в светлое время суток.
https://ria.ru/20250102/vsu-1992338557.html
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белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия, Вячеслав Гладков, Белгородский район
При атаке дрона на белгородское село пострадал мужчина
Гладков: при атаке дрона ВСУ на белгородское село Ясные Зори пострадал мужчина