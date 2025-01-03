https://ria.ru/20250103/ataka-1992373955.html

При атаке дрона на белгородское село пострадал мужчина

При атаке дрона на белгородское село пострадал мужчина - РИА Новости, 03.01.2025

При атаке дрона на белгородское село пострадал мужчина

Мужчина получил тяжелое ранение в результате атаки украинского дрона в селе Ясные Зори в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T08:08:00+03:00

2025-01-03T08:08:00+03:00

2025-01-03T08:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

происшествия

вячеслав гладков

белгородский район

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БЕЛГОРОД, 3 янв - РИА Новости. Мужчина получил тяжелое ранение в результате атаки украинского дрона в селе Ясные Зори в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Дрон ВСУ атаковал село Ясные Зори Белгородского района. Ранен мирный житель. Мужчину с минно-взрывной травмой и ранением ноги в тяжёлом состоянии бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 Белгорода", - написал Гладков.Он добавил, что службы и администрация проведут подомовой обход в светлое время суток.

https://ria.ru/20250102/vsu-1992338557.html

белгородская область

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белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, белгородский район