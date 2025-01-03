Рейтинг@Mail.ru
Обвиняемому в подготовке теракта замначальника инспекции РЖД продлили арест - РИА Новости, 03.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:26 03.01.2025 (обновлено: 22:51 03.01.2025)
https://ria.ru/20250103/arest-1992414552.html
Обвиняемому в подготовке теракта замначальника инспекции РЖД продлили арест
Обвиняемому в подготовке теракта замначальника инспекции РЖД продлили арест - РИА Новости, 03.01.2025
Обвиняемому в подготовке теракта замначальника инспекции РЖД продлили арест
Суд в Москве заключил под стражу заместителя начальника инспекции центра технического аудита инфраструктурной инспекции ОАО "РЖД" Юрия Мартьянова, который... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T15:26:00+03:00
2025-01-03T22:51:00+03:00
происшествия
россия
ржд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498329_0:18:2736:1557_1920x0_80_0_0_75858a6bc2ba8e11a359c97d02249aff.jpg
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Суд в Москве заключил под стражу заместителя начальника инспекции центра технического аудита инфраструктурной инспекции ОАО "РЖД" Юрия Мартьянова, который обвиняется в подготовке к теракту, следует из официальных судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Уточняется, что фигуранту в настоящее время продлили меру пресечения. "Продлить срок содержания под стражей обвиняемому Мартьянову Юрию Анатольевичу на 03 (три) месяца 00 суток, а всего до 07 (семи) месяцев 17 (семнадцати) суток, то есть до 22 февраля 2025 года", — указано в документах. Мартьянову, согласно документам, вменяется часть 1 статьи 30, пункта "а" части 2 статьи 205 УК РФ (подготовка к террористическому акту). Ранее под стражу отправили ведущего специалиста инфраструктурной инспекции центра технического аудита Алексея Демченко, его обвинили в участии в террористической организации "Артподготовка"*. Согласно материалам дела, вину он не признает. В документах уточняется, что следствию необходимо получить заключения назначенных экспертиз, допросить родственников и коллег обвиняемых и выполнить иные следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление полученных по делу доказательств. Центр технического аудита (ЦТА) контролирует качество закупаемых ОАО "РЖД" технических средств и их составных частей, компонентов инфраструктуры.* Запрещенная на территории России террористическая организация.
https://ria.ru/20250102/delo-1992344159.html
https://ria.ru/20241227/vladivostok-1991746307.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498329_210:0:2526:1737_1920x0_80_0_0_f0db446848c931c23ed34b5d5fbc05d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, ржд
Происшествия, Россия, РЖД
Обвиняемому в подготовке теракта замначальника инспекции РЖД продлили арест

Замначальника инспекции РЖД Мартьянову продлили арест из-за подготовки теракта

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Суд в Москве заключил под стражу заместителя начальника инспекции центра технического аудита инфраструктурной инспекции ОАО "РЖД" Юрия Мартьянова, который обвиняется в подготовке к теракту, следует из официальных судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Уточняется, что фигуранту в настоящее время продлили меру пресечения.
Последствия обстрела села Ивановское Курской области со стороны ВСУ. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
После удара ВСУ по курскому селу завели уголовное дело о теракте
2 января, 19:59
"Продлить срок содержания под стражей обвиняемому Мартьянову Юрию Анатольевичу на 03 (три) месяца 00 суток, а всего до 07 (семи) месяцев 17 (семнадцати) суток, то есть до 22 февраля 2025 года", — указано в документах.
Мартьянову, согласно документам, вменяется часть 1 статьи 30, пункта "а" части 2 статьи 205 УК РФ (подготовка к террористическому акту).
Ранее под стражу отправили ведущего специалиста инфраструктурной инспекции центра технического аудита Алексея Демченко, его обвинили в участии в террористической организации "Артподготовка"*. Согласно материалам дела, вину он не признает.
В документах уточняется, что следствию необходимо получить заключения назначенных экспертиз, допросить родственников и коллег обвиняемых и выполнить иные следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление полученных по делу доказательств.
Центр технического аудита (ЦТА) контролирует качество закупаемых ОАО "РЖД" технических средств и их составных частей, компонентов инфраструктуры.
* Запрещенная на территории России террористическая организация.
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
Женщина, поджегшая фейерверк в банке во Владивостоке, планировала теракт
27 декабря 2024, 18:23
 
ПроисшествияРоссияРЖД
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала