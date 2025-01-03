https://ria.ru/20250103/arest-1992414552.html
Обвиняемому в подготовке теракта замначальника инспекции РЖД продлили арест
Обвиняемому в подготовке теракта замначальника инспекции РЖД продлили арест - РИА Новости, 03.01.2025
Обвиняемому в подготовке теракта замначальника инспекции РЖД продлили арест
Суд в Москве заключил под стражу заместителя начальника инспекции центра технического аудита инфраструктурной инспекции ОАО "РЖД" Юрия Мартьянова, который... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T15:26:00+03:00
2025-01-03T15:26:00+03:00
2025-01-03T22:51:00+03:00
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Суд в Москве заключил под стражу заместителя начальника инспекции центра технического аудита инфраструктурной инспекции ОАО "РЖД" Юрия Мартьянова, который обвиняется в подготовке к теракту, следует из официальных судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Уточняется, что фигуранту в настоящее время продлили меру пресечения. "Продлить срок содержания под стражей обвиняемому Мартьянову Юрию Анатольевичу на 03 (три) месяца 00 суток, а всего до 07 (семи) месяцев 17 (семнадцати) суток, то есть до 22 февраля 2025 года", — указано в документах. Мартьянову, согласно документам, вменяется часть 1 статьи 30, пункта "а" части 2 статьи 205 УК РФ (подготовка к террористическому акту). Ранее под стражу отправили ведущего специалиста инфраструктурной инспекции центра технического аудита Алексея Демченко, его обвинили в участии в террористической организации "Артподготовка"*. Согласно материалам дела, вину он не признает. В документах уточняется, что следствию необходимо получить заключения назначенных экспертиз, допросить родственников и коллег обвиняемых и выполнить иные следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление полученных по делу доказательств. Центр технического аудита (ЦТА) контролирует качество закупаемых ОАО "РЖД" технических средств и их составных частей, компонентов инфраструктуры.* Запрещенная на территории России террористическая организация.
https://ria.ru/20250102/delo-1992344159.html
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происшествия, россия, ржд
Происшествия, Россия, РЖД
Обвиняемому в подготовке теракта замначальника инспекции РЖД продлили арест
Замначальника инспекции РЖД Мартьянову продлили арест из-за подготовки теракта
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Суд в Москве заключил под стражу заместителя начальника инспекции центра технического аудита инфраструктурной инспекции ОАО "РЖД" Юрия Мартьянова, который обвиняется в подготовке к теракту, следует из официальных судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Уточняется, что фигуранту в настоящее время продлили меру пресечения.
"Продлить срок содержания под стражей обвиняемому Мартьянову Юрию Анатольевичу на 03 (три) месяца 00 суток, а всего до 07 (семи) месяцев 17 (семнадцати) суток, то есть до 22 февраля 2025 года", — указано в документах.
Мартьянову, согласно документам, вменяется часть 1 статьи 30, пункта "а" части 2 статьи 205 УК РФ
(подготовка к террористическому акту).
Ранее под стражу отправили ведущего специалиста инфраструктурной инспекции центра технического аудита Алексея Демченко, его обвинили в участии в террористической организации "Артподготовка"*. Согласно материалам дела, вину он не признает.
В документах уточняется, что следствию необходимо получить заключения назначенных экспертиз, допросить родственников и коллег обвиняемых и выполнить иные следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление полученных по делу доказательств.
Центр технического аудита (ЦТА) контролирует качество закупаемых ОАО "РЖД
" технических средств и их составных частей, компонентов инфраструктуры.
* Запрещенная на территории России террористическая организация.