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В Москве пройдет прощание с Виктором Алкснисом - РИА Новости, 03.01.2025
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15:03 03.01.2025
https://ria.ru/20250103/alksnis-1992412984.html
В Москве пройдет прощание с Виктором Алкснисом
В Москве пройдет прощание с Виктором Алкснисом - РИА Новости, 03.01.2025
В Москве пройдет прощание с Виктором Алкснисом
Прощание с экс-депутатом Госдумы Виктором Алкснисом состоится 5 января в Траурном зале ЦКБ "РЖД-Медицина" на улице Будайской в Москве, сообщается в... РИА Новости, 03.01.2025
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Прощание с экс-депутатом Госдумы Виктором Алкснисом состоится 5 января в Траурном зале ЦКБ "РЖД-Медицина" на улице Будайской в Москве, сообщается в Telegram-канале "Чёрный полковник". Алкснис скончался на 75-м году жизни, сообщила ранее его дочь. "Прощание с Виктором Алкснисом состоится 5 января с 10 до 11 часов утра в Траурном зале ЦКБ "РЖД-Медицина" по адресу город Москва, улица Будайская, 2, с. 13", - говорится в сообщении. Уточняется, что погребение пройдет только в присутствии членов семьи и близких друзей. Виктор Алкснис - советский и российский политический деятель, был депутатом Госдумы России третьего и четвёртого созывов. В феврале 1991 года Алкснис выступил за формирование Съездом народных депутатов СССР комитета национального спасения. Выступал против Ново-Огарёвского проекта Союзного договора, считая его антиконституционным и противоречащим итогам референдума 17 марта 1991 года о сохранении "обновлённого Союза". Высказывал поддержку ГКЧП. В либеральных СМИ получил прозвище "черный полковник".
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общество, москва, россия, ссср, госдума рф, ржд, государственный комитет по чрезвычайному положению ссср, происшествия
Общество, Москва, Россия, СССР, Госдума РФ, РЖД, Государственный комитет по чрезвычайному положению СССР, Происшествия
В Москве пройдет прощание с Виктором Алкснисом

Прощание с экс-депутатом Госдумы Виктором Алкснисом состоится 5 января в Москве

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкВиктор Алкснис
Виктор Алкснис - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Виктор Алкснис. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Прощание с экс-депутатом Госдумы Виктором Алкснисом состоится 5 января в Траурном зале ЦКБ "РЖД-Медицина" на улице Будайской в Москве, сообщается в Telegram-канале "Чёрный полковник".
Алкснис скончался на 75-м году жизни, сообщила ранее его дочь.
"Прощание с Виктором Алкснисом состоится 5 января с 10 до 11 часов утра в Траурном зале ЦКБ "РЖД-Медицина" по адресу город Москва, улица Будайская, 2, с. 13", - говорится в сообщении.
Уточняется, что погребение пройдет только в присутствии членов семьи и близких друзей.
Виктор Алкснис - советский и российский политический деятель, был депутатом Госдумы России третьего и четвёртого созывов.
В феврале 1991 года Алкснис выступил за формирование Съездом народных депутатов СССР комитета национального спасения. Выступал против Ново-Огарёвского проекта Союзного договора, считая его антиконституционным и противоречащим итогам референдума 17 марта 1991 года о сохранении "обновлённого Союза". Высказывал поддержку ГКЧП. В либеральных СМИ получил прозвище "черный полковник".
В фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
В Совфеде назвали Алксниса настоящим советским офицером
2 января, 13:41
 
ОбществоМоскваРоссияСССРГосдума РФРЖДГосударственный комитет по чрезвычайному положению СССРПроисшествия
 
 
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