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В Москве пройдет прощание с Виктором Алкснисом

В Москве пройдет прощание с Виктором Алкснисом - РИА Новости, 03.01.2025

В Москве пройдет прощание с Виктором Алкснисом

Прощание с экс-депутатом Госдумы Виктором Алкснисом состоится 5 января в Траурном зале ЦКБ "РЖД-Медицина" на улице Будайской в Москве, сообщается в... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T15:03:00+03:00

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Прощание с экс-депутатом Госдумы Виктором Алкснисом состоится 5 января в Траурном зале ЦКБ "РЖД-Медицина" на улице Будайской в Москве, сообщается в Telegram-канале "Чёрный полковник". Алкснис скончался на 75-м году жизни, сообщила ранее его дочь. "Прощание с Виктором Алкснисом состоится 5 января с 10 до 11 часов утра в Траурном зале ЦКБ "РЖД-Медицина" по адресу город Москва, улица Будайская, 2, с. 13", - говорится в сообщении. Уточняется, что погребение пройдет только в присутствии членов семьи и близких друзей. Виктор Алкснис - советский и российский политический деятель, был депутатом Госдумы России третьего и четвёртого созывов. В феврале 1991 года Алкснис выступил за формирование Съездом народных депутатов СССР комитета национального спасения. Выступал против Ново-Огарёвского проекта Союзного договора, считая его антиконституционным и противоречащим итогам референдума 17 марта 1991 года о сохранении "обновлённого Союза". Высказывал поддержку ГКЧП. В либеральных СМИ получил прозвище "черный полковник".

https://ria.ru/20250102/alksnis-1992314112.html

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общество, москва, россия, ссср, госдума рф, ржд, государственный комитет по чрезвычайному положению ссср, происшествия