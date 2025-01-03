Рейтинг@Mail.ru
На афганско-пакистанской границе возобновились перестрелки, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:52 03.01.2025 (обновлено: 13:21 03.01.2025)
https://ria.ru/20250103/afganistan-1992399869.html
На афганско-пакистанской границе возобновились перестрелки, сообщили СМИ
На афганско-пакистанской границе возобновились перестрелки, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.01.2025
На афганско-пакистанской границе возобновились перестрелки, сообщили СМИ
Афганские СМИ сообщают, что на афганско-пакистанской границе возобновились перестрелки между военнослужащими пакистанской армии и подразделениями вооруженных... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T12:52:00+03:00
2025-01-03T13:21:00+03:00
в мире
афганистан
хост (город)
пакистан
оон
талибан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741618272_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_35f61ec137b1d7b2daa26e3453a5ab0a.jpg
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Афганские СМИ сообщают, что на афганско-пакистанской границе возобновились перестрелки между военнослужащими пакистанской армии и подразделениями вооруженных сил Афганистана. По данным информационного портала Tolo news, который ссылается на пресс-службу губернатора афганской провинции Хост, рано утром в пятницу пакистанские военные обстреляли из минометов три населенных пункта в этой провинции. По заявлению пресс-секретаря губернатора Хоста Мостагфара Горбаза, опубликовавшего сообщение в соцсети X, "сегодня утром, в пятницу, 14 января около 1:30 утра пакистанская армия обстреляла из минометов деревни Ирокам, Кагах и Гераб в уезде Алишер". Пресс-секретарь заявил, что афганские военные "дали решительный отпор нападению пакистанской армии". О погибших и пострадавших не сообщается. Как ранее заявляли представители вооруженных сил Пакистана, в подвергающихся обстрелам приграничных районах Афганистана укрываются боевики экстремистской организации "Тахрик-е талибан Пакистан"*, пользующиеся покровительством афганских талибов* ("Талибан")*.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20241228/afganistan-1991933705.html
https://ria.ru/20241228/pakistan-1991885292.html
афганистан
хост (город)
пакистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741618272_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c47e7e840e5c05e463aeafc5aed99d85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, афганистан, хост (город), пакистан, оон, талибан
В мире, Афганистан, Хост (город), Пакистан, ООН, Талибан
На афганско-пакистанской границе возобновились перестрелки, сообщили СМИ

Афганские СМИ: на границе с Пакистаном возобновились перестрелки

© РИА Новости / Саналлах Саям | Перейти в медиабанкВоеннослужащий правительственных войск Афганистана
Военнослужащий правительственных войск Афганистана - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© РИА Новости / Саналлах Саям
Перейти в медиабанк
Военнослужащий правительственных войск Афганистана. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Афганские СМИ сообщают, что на афганско-пакистанской границе возобновились перестрелки между военнослужащими пакистанской армии и подразделениями вооруженных сил Афганистана.
По данным информационного портала Tolo news, который ссылается на пресс-службу губернатора афганской провинции Хост, рано утром в пятницу пакистанские военные обстреляли из минометов три населенных пункта в этой провинции.
Афганистан - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
В МИД обеспокоились эскалацией на границе Афганистана с Пакистаном
28 декабря 2024, 21:59
По заявлению пресс-секретаря губернатора Хоста Мостагфара Горбаза, опубликовавшего сообщение в соцсети X, "сегодня утром, в пятницу, 14 января около 1:30 утра пакистанская армия обстреляла из минометов деревни Ирокам, Кагах и Гераб в уезде Алишер". Пресс-секретарь заявил, что афганские военные "дали решительный отпор нападению пакистанской армии". О погибших и пострадавших не сообщается.
Как ранее заявляли представители вооруженных сил Пакистана, в подвергающихся обстрелам приграничных районах Афганистана укрываются боевики экстремистской организации "Тахрик-е талибан Пакистан"*, пользующиеся покровительством афганских талибов* ("Талибан")*.
*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
Афганские военные - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
Афганские военные атаковали центры сосредоточения армии Пакистана
28 декабря 2024, 16:14
 
В миреАфганистанХост (город)ПакистанООНТалибан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала