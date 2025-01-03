https://ria.ru/20250103/afganistan-1992399869.html

На афганско-пакистанской границе возобновились перестрелки, сообщили СМИ

На афганско-пакистанской границе возобновились перестрелки, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.01.2025

На афганско-пакистанской границе возобновились перестрелки, сообщили СМИ

Афганские СМИ сообщают, что на афганско-пакистанской границе возобновились перестрелки между военнослужащими пакистанской армии и подразделениями вооруженных... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T12:52:00+03:00

2025-01-03T12:52:00+03:00

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Афганские СМИ сообщают, что на афганско-пакистанской границе возобновились перестрелки между военнослужащими пакистанской армии и подразделениями вооруженных сил Афганистана. По данным информационного портала Tolo news, который ссылается на пресс-службу губернатора афганской провинции Хост, рано утром в пятницу пакистанские военные обстреляли из минометов три населенных пункта в этой провинции. По заявлению пресс-секретаря губернатора Хоста Мостагфара Горбаза, опубликовавшего сообщение в соцсети X, "сегодня утром, в пятницу, 14 января около 1:30 утра пакистанская армия обстреляла из минометов деревни Ирокам, Кагах и Гераб в уезде Алишер". Пресс-секретарь заявил, что афганские военные "дали решительный отпор нападению пакистанской армии". О погибших и пострадавших не сообщается. Как ранее заявляли представители вооруженных сил Пакистана, в подвергающихся обстрелам приграничных районах Афганистана укрываются боевики экстремистской организации "Тахрик-е талибан Пакистан"*, пользующиеся покровительством афганских талибов* ("Талибан")*.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20241228/afganistan-1991933705.html

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в мире, афганистан, хост (город), пакистан, оон, талибан