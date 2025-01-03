На афганско-пакистанской границе возобновились перестрелки, сообщили СМИ
Афганские СМИ: на границе с Пакистаном возобновились перестрелки
© РИА Новости / Саналлах Саям | Перейти в медиабанкВоеннослужащий правительственных войск Афганистана
Военнослужащий правительственных войск Афганистана. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Афганские СМИ сообщают, что на афганско-пакистанской границе возобновились перестрелки между военнослужащими пакистанской армии и подразделениями вооруженных сил Афганистана.
По данным информационного портала Tolo news, который ссылается на пресс-службу губернатора афганской провинции Хост, рано утром в пятницу пакистанские военные обстреляли из минометов три населенных пункта в этой провинции.
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По заявлению пресс-секретаря губернатора Хоста Мостагфара Горбаза, опубликовавшего сообщение в соцсети X, "сегодня утром, в пятницу, 14 января около 1:30 утра пакистанская армия обстреляла из минометов деревни Ирокам, Кагах и Гераб в уезде Алишер". Пресс-секретарь заявил, что афганские военные "дали решительный отпор нападению пакистанской армии". О погибших и пострадавших не сообщается.
Как ранее заявляли представители вооруженных сил Пакистана, в подвергающихся обстрелам приграничных районах Афганистана укрываются боевики экстремистской организации "Тахрик-е талибан Пакистан"*, пользующиеся покровительством афганских талибов* ("Талибан")*.
*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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