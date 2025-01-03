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Во всех аэропортах Германии отключилась компьютерная система полиции - РИА Новости, 03.01.2025
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18:28 03.01.2025 (обновлено: 22:53 03.01.2025)
https://ria.ru/20250103/aeroport-1992430461.html
Во всех аэропортах Германии отключилась компьютерная система полиции
Во всех аэропортах Германии отключилась компьютерная система полиции - РИА Новости, 03.01.2025
Во всех аэропортах Германии отключилась компьютерная система полиции
Во всех немецких аэропортах перестала работать компьютерная система полиции, предназначенная для проверки данных пассажиров из стран, не входящих в Шенгенскую... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T18:28:00+03:00
2025-01-03T22:53:00+03:00
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БЕРЛИН, 3 янв — РИА Новости. Во всех немецких аэропортах перестала работать компьютерная система полиции, предназначенная для проверки данных пассажиров из стран, не входящих в Шенгенскую зону, сообщила газета Bild. Как рассказали изданию в федеральной полиции, сбой коснулся всех аэропортов на территории ФРГ. Сотрудникам приходится вручную сверять данные въезжающих пассажиров. По данным Bild, в аэропортах образовались большие очереди. О причинах технического сбоя не сообщается.
https://ria.ru/20250103/aeroport-1992356991.html
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в мире, германия, bild, происшествия
В мире, Германия, Bild, Происшествия
Во всех аэропортах Германии отключилась компьютерная система полиции

Bild: в аэропортах ФРГ перестала работать система по сверке данных пассажиров

© AP Photo / Michael ProbstСамолеты Lufthansa в аэропорту Франкфурта, Германия
Самолеты Lufthansa в аэропорту Франкфурта, Германия - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© AP Photo / Michael Probst
Самолеты Lufthansa в аэропорту Франкфурта, Германия. Архивное фото
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БЕРЛИН, 3 янв — РИА Новости. Во всех немецких аэропортах перестала работать компьютерная система полиции, предназначенная для проверки данных пассажиров из стран, не входящих в Шенгенскую зону, сообщила газета Bild.
Как рассказали изданию в федеральной полиции, сбой коснулся всех аэропортов на территории ФРГ. Сотрудникам приходится вручную сверять данные въезжающих пассажиров.
По данным Bild, в аэропортах образовались большие очереди. О причинах технического сбоя не сообщается.
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