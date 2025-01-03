https://ria.ru/20250103/aeroport-1992430461.html

Во всех аэропортах Германии отключилась компьютерная система полиции

Во всех аэропортах Германии отключилась компьютерная система полиции - РИА Новости, 03.01.2025

Во всех аэропортах Германии отключилась компьютерная система полиции

Во всех немецких аэропортах перестала работать компьютерная система полиции, предназначенная для проверки данных пассажиров из стран, не входящих в Шенгенскую... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T18:28:00+03:00

2025-01-03T18:28:00+03:00

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БЕРЛИН, 3 янв — РИА Новости. Во всех немецких аэропортах перестала работать компьютерная система полиции, предназначенная для проверки данных пассажиров из стран, не входящих в Шенгенскую зону, сообщила газета Bild. Как рассказали изданию в федеральной полиции, сбой коснулся всех аэропортов на территории ФРГ. Сотрудникам приходится вручную сверять данные въезжающих пассажиров. По данным Bild, в аэропортах образовались большие очереди. О причинах технического сбоя не сообщается.

https://ria.ru/20250103/aeroport-1992356991.html

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2025

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в мире, германия, bild, происшествия