https://ria.ru/20250103/aeroport-1992356991.html
Питание в аэропорту Стамбула сочли самым дорогим в Европе
Питание в аэропорту Стамбула сочли самым дорогим в Европе - РИА Новости, 03.01.2025
Питание в аэропорту Стамбула сочли самым дорогим в Европе
Итальянская газета Corriere della Sera назвала стамбульский аэропорт (IST) самым дорогим в Европе, проанализировав цены в кафе и ресторанах воздушных гаваней, в РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T00:57:00+03:00
2025-01-03T00:57:00+03:00
2025-01-03T00:57:00+03:00
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СТАМБУЛ, 3 янв - РИА Новости. Итальянская газета Corriere della Sera назвала стамбульский аэропорт (IST) самым дорогим в Европе, проанализировав цены в кафе и ресторанах воздушных гаваней, в самом аэропорту с этим не согласились, подчеркнув, что предоставляют пассажирам недорогие альтернативы. Согласно составленному Corriere della Sera рейтингу, цены на питание в Стамбульском аэропорту выше, чем в 16 других воздушных гаванях Европы. Так, стоимость круассана, согласно данным газеты, составляет порядка 16,5 евро, апельсинового сока - около 8 евро. Также газета приводит цену поллитровой бутылки воды марки Evian, которая стоит в Стамбуле 6 евро по сравнению с 4,75 евро во Франкфурте. "Что касается удовлетворения базовых потребностей, ситуация в стамбульском аэропорту гораздо лучше, чем у конкурентов. В дополнение к базовым потребностям, таким как вода, кофе, сэндвичи, круассаны и бургеры, пассажирам предлагаются альтернативные варианты всех групп продуктов с ценами, подходящими для любого бюджета", - приводит телеканал Habertürk заявление компании-оператора ресторанов и кафе в аэропорту TUM&TRU. В компании напомнили, что в воздушной гавани доступны несколько фонтанчиков с бесплатной водой, пассажиры могут наполнить ею бутылки. Корреспондент РИА Новости уточняет, что в терминале внутренних рейсов Стамбульского аэропорта цены на еду и напитки гораздо ниже и выставлены в турецких лирах, в отличие от международного терминала, где почти все ценники - в евро. При этом, к примеру, воду в международном терминале можно приобрести дешевле, чем за 6 евро, если речь идет о турецких марках, а не об импортируемой Evian.
https://ria.ru/20230328/produkty-1861167044.html
https://ria.ru/20240810/aeroport-1965410882.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, стамбул, туризм
Туризм, Европа, Стамбул, Туризм
Питание в аэропорту Стамбула сочли самым дорогим в Европе
Питание в аэропорту Стамбула сочли самым дорогим в ЕС, гавань с этим не согласна
СТАМБУЛ, 3 янв - РИА Новости.
Итальянская газета Corriere della Sera
назвала стамбульский аэропорт (IST) самым дорогим в Европе, проанализировав цены в кафе и ресторанах воздушных гаваней, в самом аэропорту с этим не согласились, подчеркнув, что предоставляют пассажирам недорогие альтернативы.
Согласно составленному Corriere della Sera рейтингу, цены на питание в Стамбульском аэропорту выше, чем в 16 других воздушных гаванях Европы
. Так, стоимость круассана, согласно данным газеты, составляет порядка 16,5 евро, апельсинового сока - около 8 евро. Также газета приводит цену поллитровой бутылки воды марки Evian, которая стоит в Стамбуле
6 евро по сравнению с 4,75 евро во Франкфурте.
"Что касается удовлетворения базовых потребностей, ситуация в стамбульском аэропорту гораздо лучше, чем у конкурентов. В дополнение к базовым потребностям, таким как вода, кофе, сэндвичи, круассаны и бургеры, пассажирам предлагаются альтернативные варианты всех групп продуктов с ценами, подходящими для любого бюджета", - приводит телеканал Habertürk заявление компании-оператора ресторанов и кафе в аэропорту TUM&TRU.
В компании напомнили, что в воздушной гавани доступны несколько фонтанчиков с бесплатной водой, пассажиры могут наполнить ею бутылки.
Корреспондент РИА Новости уточняет, что в терминале внутренних рейсов Стамбульского аэропорта цены на еду и напитки гораздо ниже и выставлены в турецких лирах, в отличие от международного терминала, где почти все ценники - в евро. При этом, к примеру, воду в международном терминале можно приобрести дешевле, чем за 6 евро, если речь идет о турецких марках, а не об импортируемой Evian.