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Питание в аэропорту Стамбула сочли самым дорогим в Европе - РИА Новости, 03.01.2025
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Туризм
 
00:57 03.01.2025
https://ria.ru/20250103/aeroport-1992356991.html
Питание в аэропорту Стамбула сочли самым дорогим в Европе
Питание в аэропорту Стамбула сочли самым дорогим в Европе - РИА Новости, 03.01.2025
Питание в аэропорту Стамбула сочли самым дорогим в Европе
Итальянская газета Corriere della Sera назвала стамбульский аэропорт (IST) самым дорогим в Европе, проанализировав цены в кафе и ресторанах воздушных гаваней, в РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T00:57:00+03:00
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европа
стамбул
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СТАМБУЛ, 3 янв - РИА Новости. Итальянская газета Corriere della Sera назвала стамбульский аэропорт (IST) самым дорогим в Европе, проанализировав цены в кафе и ресторанах воздушных гаваней, в самом аэропорту с этим не согласились, подчеркнув, что предоставляют пассажирам недорогие альтернативы. Согласно составленному Corriere della Sera рейтингу, цены на питание в Стамбульском аэропорту выше, чем в 16 других воздушных гаванях Европы. Так, стоимость круассана, согласно данным газеты, составляет порядка 16,5 евро, апельсинового сока - около 8 евро. Также газета приводит цену поллитровой бутылки воды марки Evian, которая стоит в Стамбуле 6 евро по сравнению с 4,75 евро во Франкфурте. "Что касается удовлетворения базовых потребностей, ситуация в стамбульском аэропорту гораздо лучше, чем у конкурентов. В дополнение к базовым потребностям, таким как вода, кофе, сэндвичи, круассаны и бургеры, пассажирам предлагаются альтернативные варианты всех групп продуктов с ценами, подходящими для любого бюджета", - приводит телеканал Habertürk заявление компании-оператора ресторанов и кафе в аэропорту TUM&amp;TRU. В компании напомнили, что в воздушной гавани доступны несколько фонтанчиков с бесплатной водой, пассажиры могут наполнить ею бутылки. Корреспондент РИА Новости уточняет, что в терминале внутренних рейсов Стамбульского аэропорта цены на еду и напитки гораздо ниже и выставлены в турецких лирах, в отличие от международного терминала, где почти все ценники - в евро. При этом, к примеру, воду в международном терминале можно приобрести дешевле, чем за 6 евро, если речь идет о турецких марках, а не об импортируемой Evian.
https://ria.ru/20230328/produkty-1861167044.html
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европа, стамбул, туризм
Туризм, Европа, Стамбул, Туризм
Питание в аэропорту Стамбула сочли самым дорогим в Европе

Питание в аэропорту Стамбула сочли самым дорогим в ЕС, гавань с этим не согласна

© iStock.com / Tom-KichiНовый терминал аэропорта Стамбула
Новый терминал аэропорта Стамбула - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© iStock.com / Tom-Kichi
Новый терминал аэропорта Стамбула. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 3 янв - РИА Новости. Итальянская газета Corriere della Sera назвала стамбульский аэропорт (IST) самым дорогим в Европе, проанализировав цены в кафе и ресторанах воздушных гаваней, в самом аэропорту с этим не согласились, подчеркнув, что предоставляют пассажирам недорогие альтернативы.
Согласно составленному Corriere della Sera рейтингу, цены на питание в Стамбульском аэропорту выше, чем в 16 других воздушных гаванях Европы. Так, стоимость круассана, согласно данным газеты, составляет порядка 16,5 евро, апельсинового сока - около 8 евро. Также газета приводит цену поллитровой бутылки воды марки Evian, которая стоит в Стамбуле 6 евро по сравнению с 4,75 евро во Франкфурте.
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"Что касается удовлетворения базовых потребностей, ситуация в стамбульском аэропорту гораздо лучше, чем у конкурентов. В дополнение к базовым потребностям, таким как вода, кофе, сэндвичи, круассаны и бургеры, пассажирам предлагаются альтернативные варианты всех групп продуктов с ценами, подходящими для любого бюджета", - приводит телеканал Habertürk заявление компании-оператора ресторанов и кафе в аэропорту TUM&TRU.
В компании напомнили, что в воздушной гавани доступны несколько фонтанчиков с бесплатной водой, пассажиры могут наполнить ею бутылки.
Корреспондент РИА Новости уточняет, что в терминале внутренних рейсов Стамбульского аэропорта цены на еду и напитки гораздо ниже и выставлены в турецких лирах, в отличие от международного терминала, где почти все ценники - в евро. При этом, к примеру, воду в международном терминале можно приобрести дешевле, чем за 6 евро, если речь идет о турецких марках, а не об импортируемой Evian.
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