https://ria.ru/20250103/aeroport-1992356991.html

Питание в аэропорту Стамбула сочли самым дорогим в Европе

Питание в аэропорту Стамбула сочли самым дорогим в Европе - РИА Новости, 03.01.2025

Питание в аэропорту Стамбула сочли самым дорогим в Европе

Итальянская газета Corriere della Sera назвала стамбульский аэропорт (IST) самым дорогим в Европе, проанализировав цены в кафе и ресторанах воздушных гаваней, в РИА Новости, 03.01.2025

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СТАМБУЛ, 3 янв - РИА Новости. Итальянская газета Corriere della Sera назвала стамбульский аэропорт (IST) самым дорогим в Европе, проанализировав цены в кафе и ресторанах воздушных гаваней, в самом аэропорту с этим не согласились, подчеркнув, что предоставляют пассажирам недорогие альтернативы. Согласно составленному Corriere della Sera рейтингу, цены на питание в Стамбульском аэропорту выше, чем в 16 других воздушных гаванях Европы. Так, стоимость круассана, согласно данным газеты, составляет порядка 16,5 евро, апельсинового сока - около 8 евро. Также газета приводит цену поллитровой бутылки воды марки Evian, которая стоит в Стамбуле 6 евро по сравнению с 4,75 евро во Франкфурте. "Что касается удовлетворения базовых потребностей, ситуация в стамбульском аэропорту гораздо лучше, чем у конкурентов. В дополнение к базовым потребностям, таким как вода, кофе, сэндвичи, круассаны и бургеры, пассажирам предлагаются альтернативные варианты всех групп продуктов с ценами, подходящими для любого бюджета", - приводит телеканал Habertürk заявление компании-оператора ресторанов и кафе в аэропорту TUM&TRU. В компании напомнили, что в воздушной гавани доступны несколько фонтанчиков с бесплатной водой, пассажиры могут наполнить ею бутылки. Корреспондент РИА Новости уточняет, что в терминале внутренних рейсов Стамбульского аэропорта цены на еду и напитки гораздо ниже и выставлены в турецких лирах, в отличие от международного терминала, где почти все ценники - в евро. При этом, к примеру, воду в международном терминале можно приобрести дешевле, чем за 6 евро, если речь идет о турецких марках, а не об импортируемой Evian.

https://ria.ru/20230328/produkty-1861167044.html

https://ria.ru/20240810/aeroport-1965410882.html

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Дарья Буймова

европа, стамбул, туризм