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Минприроды Кубани рассказало о краснокнижных животных, обитающих в Анапе - РИА Новости, 02.01.2025
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14:39 02.01.2025
https://ria.ru/20250102/zhivotnye-1992318866.html
Минприроды Кубани рассказало о краснокнижных животных, обитающих в Анапе
Минприроды Кубани рассказало о краснокнижных животных, обитающих в Анапе - РИА Новости, 02.01.2025
Минприроды Кубани рассказало о краснокнижных животных, обитающих в Анапе
Около 50 краснокнижных животных обитают на береговой линии от Темрюкского района до Анапы, загрязнённой мазутом в результате крушения двух танкеров, сообщили... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T14:39:00+03:00
2025-01-02T14:39:00+03:00
происшествия
россия
темрюкский район
анапа
владимир путин
крушение двух танкеров в керченском проливе
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КРАСНОДАР, 2 янв – РИА Новости. Около 50 краснокнижных животных обитают на береговой линии от Темрюкского района до Анапы, загрязнённой мазутом в результате крушения двух танкеров, сообщили РИА Новости в минприроды Краснодарского края. "В результате крушения судов "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" пострадал от загрязнения мазутом участок берега Черного моря между мысом Панагия и устьем реки Анапка. В настоящее время в экосистемах прибрежной зоны, пострадавшей в результате катастрофы, с разной степенью вероятности могут обитать популяции до 50 краснокнижных видов животных, включая 25 видов, внесенных в Красную книгу РФ, а также 19 краснокнижных видов растений", - уточнили в ведомстве. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива. На Кубани 26 декабря был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
https://ria.ru/20250102/zagryaznenie-1992316375.html
россия
темрюкский район
анапа
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происшествия, россия, темрюкский район, анапа, владимир путин, крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Россия, Темрюкский район, Анапа, Владимир Путин, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Минприроды Кубани рассказало о краснокнижных животных, обитающих в Анапе

Минприроды Кубани: на побережье Анапы обитают 50 видов краснокнижных животных

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВолонтеры ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе
Волонтеры ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Волонтеры ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 2 янв – РИА Новости. Около 50 краснокнижных животных обитают на береговой линии от Темрюкского района до Анапы, загрязнённой мазутом в результате крушения двух танкеров, сообщили РИА Новости в минприроды Краснодарского края.
"В результате крушения судов "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" пострадал от загрязнения мазутом участок берега Черного моря между мысом Панагия и устьем реки Анапка. В настоящее время в экосистемах прибрежной зоны, пострадавшей в результате катастрофы, с разной степенью вероятности могут обитать популяции до 50 краснокнижных видов животных, включая 25 видов, внесенных в Красную книгу РФ, а также 19 краснокнижных видов растений", - уточнили в ведомстве.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.
На Кубани 26 декабря был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
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ПроисшествияРоссияТемрюкский районАнапаВладимир ПутинКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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