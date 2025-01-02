https://ria.ru/20250102/zhivotnye-1992318866.html

Минприроды Кубани рассказало о краснокнижных животных, обитающих в Анапе

Минприроды Кубани рассказало о краснокнижных животных, обитающих в Анапе - РИА Новости, 02.01.2025

Минприроды Кубани рассказало о краснокнижных животных, обитающих в Анапе

Около 50 краснокнижных животных обитают на береговой линии от Темрюкского района до Анапы, загрязнённой мазутом в результате крушения двух танкеров, сообщили... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T14:39:00+03:00

2025-01-02T14:39:00+03:00

2025-01-02T14:39:00+03:00

происшествия

россия

темрюкский район

анапа

владимир путин

крушение двух танкеров в керченском проливе

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КРАСНОДАР, 2 янв – РИА Новости. Около 50 краснокнижных животных обитают на береговой линии от Темрюкского района до Анапы, загрязнённой мазутом в результате крушения двух танкеров, сообщили РИА Новости в минприроды Краснодарского края. "В результате крушения судов "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" пострадал от загрязнения мазутом участок берега Черного моря между мысом Панагия и устьем реки Анапка. В настоящее время в экосистемах прибрежной зоны, пострадавшей в результате катастрофы, с разной степенью вероятности могут обитать популяции до 50 краснокнижных видов животных, включая 25 видов, внесенных в Красную книгу РФ, а также 19 краснокнижных видов растений", - уточнили в ведомстве. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива. На Кубани 26 декабря был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.

https://ria.ru/20250102/zagryaznenie-1992316375.html

россия

темрюкский район

анапа

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происшествия, россия, темрюкский район, анапа, владимир путин, крушение двух танкеров в керченском проливе