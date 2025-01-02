Минприроды Кубани рассказало о краснокнижных животных, обитающих в Анапе
Минприроды Кубани: на побережье Анапы обитают 50 видов краснокнижных животных
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВолонтеры ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе
Волонтеры ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 2 янв – РИА Новости. Около 50 краснокнижных животных обитают на береговой линии от Темрюкского района до Анапы, загрязнённой мазутом в результате крушения двух танкеров, сообщили РИА Новости в минприроды Краснодарского края.
"В результате крушения судов "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" пострадал от загрязнения мазутом участок берега Черного моря между мысом Панагия и устьем реки Анапка. В настоящее время в экосистемах прибрежной зоны, пострадавшей в результате катастрофы, с разной степенью вероятности могут обитать популяции до 50 краснокнижных видов животных, включая 25 видов, внесенных в Красную книгу РФ, а также 19 краснокнижных видов растений", - уточнили в ведомстве.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.
На Кубани 26 декабря был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.