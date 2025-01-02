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Глава Минприроды исполнил мечту мальчика из Ростовской области - РИА Новости, 02.01.2025
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Хорошие новости
 
10:55 02.01.2025
https://ria.ru/20250102/zhelanie-1992300146.html
Глава Минприроды исполнил мечту мальчика из Ростовской области
Глава Минприроды исполнил мечту мальчика из Ростовской области - РИА Новости, 02.01.2025
Глава Минприроды исполнил мечту мальчика из Ростовской области
Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов исполнил новогоднюю мечту 13-летнего Святослава из Ростовской области посетить Красную площадь в Москве в РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T10:55:00+03:00
2025-01-02T10:55:00+03:00
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россия
александр козлов (глава минприроды)
елка желаний
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов исполнил новогоднюю мечту 13-летнего Святослава из Ростовской области посетить Красную площадь в Москве в рамках акции "Ёлка желаний". Мальчик живет в городе Зерноград Ростовской области. Он очень хотел побывать на главной площади столицы, о чем написал на своем шарике, который снял с "Ёлки желаний" Козлов. Святослав увлекается историей России, у себя дома он оборудовал музей старинных вещей. У него есть чугунные утюги, радио, луки, наконечники стрел, барабан и многое другое; всего больше 30 экспонатов. Один из своих экспонатов - миниатюрную книгу о Владимире Ильиче Ленине 1978 года - мальчик подарил Козлову. Министр сопровождал мальчика и его папу на экскурсии. Святослав прогулялся по Красной площади, для него провели экскурсию по территории Кремля. Он увидел некрополь у Кремлевской стены, Могилу Неизвестного солдата, Вечный огонь, Царь-колокол и Царь-пушку. Побывал в Оружейной палате. Всероссийская благотворительная акция "Ёлка желаний" проходит с 2018 года. Ее цель - подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
https://ria.ru/20250102/zhelanie-1992297219.html
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общество, ростовская область, москва, россия, александр козлов (глава минприроды), елка желаний, новый год 2025, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
Хорошие новости, Общество, Ростовская область, Москва, Россия, Александр Козлов (глава Минприроды), Елка желаний, Новый год 2025, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
Глава Минприроды исполнил мечту мальчика из Ростовской области

Козлов исполнил мечту 13-летнего Святослава посетить Красную площадь

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов принимает участие во всероссийской новогодней благотворительной акции "Елка желаний"
Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов принимает участие во всероссийской новогодней благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов принимает участие во всероссийской новогодней благотворительной акции "Елка желаний"
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов исполнил новогоднюю мечту 13-летнего Святослава из Ростовской области посетить Красную площадь в Москве в рамках акции "Ёлка желаний".
Мальчик живет в городе Зерноград Ростовской области. Он очень хотел побывать на главной площади столицы, о чем написал на своем шарике, который снял с "Ёлки желаний" Козлов.
Министр финансов РФ Антон Силуанов принимает участие во всероссийской благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
Силуанов исполнил желание мальчика из Оренбургской области
10:30
Святослав увлекается историей России, у себя дома он оборудовал музей старинных вещей. У него есть чугунные утюги, радио, луки, наконечники стрел, барабан и многое другое; всего больше 30 экспонатов. Один из своих экспонатов - миниатюрную книгу о Владимире Ильиче Ленине 1978 года - мальчик подарил Козлову.
Министр сопровождал мальчика и его папу на экскурсии.
Святослав прогулялся по Красной площади, для него провели экскурсию по территории Кремля. Он увидел некрополь у Кремлевской стены, Могилу Неизвестного солдата, Вечный огонь, Царь-колокол и Царь-пушку. Побывал в Оружейной палате.
Всероссийская благотворительная акция "Ёлка желаний" проходит с 2018 года. Ее цель - подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Мишустин на экскурсии в Союзмультфильме с детьми — участниками акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
Мишустин исполнил новогодние мечты четырех детей
28 декабря 2024, 12:17
 
Хорошие новостиОбществоРостовская областьМоскваРоссияАлександр Козлов (глава Минприроды)Елка желанийНовый год 2025Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
 
 
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