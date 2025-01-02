Глава Минприроды исполнил мечту мальчика из Ростовской области
Козлов исполнил мечту 13-летнего Святослава посетить Красную площадь
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов принимает участие во всероссийской новогодней благотворительной акции "Елка желаний"
Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов принимает участие во всероссийской новогодней благотворительной акции "Елка желаний"
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов исполнил новогоднюю мечту 13-летнего Святослава из Ростовской области посетить Красную площадь в Москве в рамках акции "Ёлка желаний".
Мальчик живет в городе Зерноград Ростовской области. Он очень хотел побывать на главной площади столицы, о чем написал на своем шарике, который снял с "Ёлки желаний" Козлов.
Святослав увлекается историей России, у себя дома он оборудовал музей старинных вещей. У него есть чугунные утюги, радио, луки, наконечники стрел, барабан и многое другое; всего больше 30 экспонатов. Один из своих экспонатов - миниатюрную книгу о Владимире Ильиче Ленине 1978 года - мальчик подарил Козлову.
Министр сопровождал мальчика и его папу на экскурсии.
Святослав прогулялся по Красной площади, для него провели экскурсию по территории Кремля. Он увидел некрополь у Кремлевской стены, Могилу Неизвестного солдата, Вечный огонь, Царь-колокол и Царь-пушку. Побывал в Оружейной палате.
Всероссийская благотворительная акция "Ёлка желаний" проходит с 2018 года. Ее цель - подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
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