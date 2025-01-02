https://ria.ru/20250102/zhelanie-1992300146.html

Глава Минприроды исполнил мечту мальчика из Ростовской области

Глава Минприроды исполнил мечту мальчика из Ростовской области - РИА Новости, 02.01.2025

Глава Минприроды исполнил мечту мальчика из Ростовской области

Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов исполнил новогоднюю мечту 13-летнего Святослава из Ростовской области посетить Красную площадь в Москве в РИА Новости, 02.01.2025

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2025-01-02T10:55:00+03:00

2025-01-02T10:55:00+03:00

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елка желаний

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов исполнил новогоднюю мечту 13-летнего Святослава из Ростовской области посетить Красную площадь в Москве в рамках акции "Ёлка желаний". Мальчик живет в городе Зерноград Ростовской области. Он очень хотел побывать на главной площади столицы, о чем написал на своем шарике, который снял с "Ёлки желаний" Козлов. Святослав увлекается историей России, у себя дома он оборудовал музей старинных вещей. У него есть чугунные утюги, радио, луки, наконечники стрел, барабан и многое другое; всего больше 30 экспонатов. Один из своих экспонатов - миниатюрную книгу о Владимире Ильиче Ленине 1978 года - мальчик подарил Козлову. Министр сопровождал мальчика и его папу на экскурсии. Святослав прогулялся по Красной площади, для него провели экскурсию по территории Кремля. Он увидел некрополь у Кремлевской стены, Могилу Неизвестного солдата, Вечный огонь, Царь-колокол и Царь-пушку. Побывал в Оружейной палате. Всероссийская благотворительная акция "Ёлка желаний" проходит с 2018 года. Ее цель - подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

https://ria.ru/20250102/zhelanie-1992297219.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

общество, ростовская область, москва, россия, александр козлов (глава минприроды), елка желаний, новый год 2025, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)