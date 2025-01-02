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Силуанов исполнил желание мальчика из Оренбургской области

Силуанов исполнил желание мальчика из Оренбургской области - РИА Новости, 02.01.2025

Силуанов исполнил желание мальчика из Оренбургской области

Министр финансов РФ Антон Силуанов в рамках всероссийской акции "Ёлка желаний" подарил мальчику из Оренбургской области ударную установку. РИА Новости, 02.01.2025

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Министр финансов РФ Антон Силуанов в рамках всероссийской акции "Ёлка желаний" подарил мальчику из Оренбургской области ударную установку. Такое желание восьмилетний Артем Абарников из города Бузулук Оренбургской области написал на шарике, который министр снял с "Ёлки желаний". "У Деда Мороза заказывал ударную установку? У нас тут было окошко открыто, принес. Очень рад, что твои желания сбылись", - сказал Силуанов, приветствуя мальчика в министерстве финансов, где дарил подарок. Артем, опробовав установку, продемонстрировал умения и был ею очень доволен. После этого, он и его мама - Светлана Абарникова тоже поздравили министра с Новым Годом, подарив ему небольшой подарок в благодарность. "Был период, я тоже барабанил. Так, по душе", - рассказал Силуанов Артему во время чаепития в министерстве финансов. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время исполнено уже более 213 тысяч желаний. Цель акции - подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля.

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Ольга Фомченкова

общество, россия, оренбургская область, бузулук, антон силуанов, дед мороз, новый год 2025, елка желаний