Силуанов исполнил желание мальчика из Оренбургской области
Глава Минфина Силуанов подарил 8-летнему Артему из Бузулука ударную установку
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов принимает участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний"
Министр финансов РФ Антон Силуанов принимает участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний"
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Министр финансов РФ Антон Силуанов в рамках всероссийской акции "Ёлка желаний" подарил мальчику из Оренбургской области ударную установку.
Такое желание восьмилетний Артем Абарников из города Бузулук Оренбургской области написал на шарике, который министр снял с "Ёлки желаний".
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"У Деда Мороза заказывал ударную установку? У нас тут было окошко открыто, принес. Очень рад, что твои желания сбылись", - сказал Силуанов, приветствуя мальчика в министерстве финансов, где дарил подарок.
Артем, опробовав установку, продемонстрировал умения и был ею очень доволен. После этого, он и его мама - Светлана Абарникова тоже поздравили министра с Новым Годом, подарив ему небольшой подарок в благодарность.
"Был период, я тоже барабанил. Так, по душе", - рассказал Силуанов Артему во время чаепития в министерстве финансов.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время исполнено уже более 213 тысяч желаний. Цель акции - подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля.
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