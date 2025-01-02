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Силуанов исполнил желание мальчика из Оренбургской области - РИА Новости, 02.01.2025
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10:30 02.01.2025
https://ria.ru/20250102/zhelanie-1992297219.html
Силуанов исполнил желание мальчика из Оренбургской области
Силуанов исполнил желание мальчика из Оренбургской области - РИА Новости, 02.01.2025
Силуанов исполнил желание мальчика из Оренбургской области
Министр финансов РФ Антон Силуанов в рамках всероссийской акции "Ёлка желаний" подарил мальчику из Оренбургской области ударную установку. РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T10:30:00+03:00
2025-01-02T10:30:00+03:00
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Министр финансов РФ Антон Силуанов в рамках всероссийской акции "Ёлка желаний" подарил мальчику из Оренбургской области ударную установку. Такое желание восьмилетний Артем Абарников из города Бузулук Оренбургской области написал на шарике, который министр снял с "Ёлки желаний". "У Деда Мороза заказывал ударную установку? У нас тут было окошко открыто, принес. Очень рад, что твои желания сбылись", - сказал Силуанов, приветствуя мальчика в министерстве финансов, где дарил подарок. Артем, опробовав установку, продемонстрировал умения и был ею очень доволен. После этого, он и его мама - Светлана Абарникова тоже поздравили министра с Новым Годом, подарив ему небольшой подарок в благодарность. "Был период, я тоже барабанил. Так, по душе", - рассказал Силуанов Артему во время чаепития в министерстве финансов. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время исполнено уже более 213 тысяч желаний. Цель акции - подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля.
https://ria.ru/20241223/chernyshenko-1990785239.html
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общество, россия, оренбургская область, бузулук, антон силуанов, дед мороз, новый год 2025, елка желаний
Хорошие новости, Общество, Россия, Оренбургская область, Бузулук, Антон Силуанов, Дед Мороз, Новый год 2025, Елка желаний
Силуанов исполнил желание мальчика из Оренбургской области

Глава Минфина Силуанов подарил 8-летнему Артему из Бузулука ударную установку

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов принимает участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний"
Министр финансов РФ Антон Силуанов принимает участие во всероссийской благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Министр финансов РФ Антон Силуанов принимает участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний"
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Министр финансов РФ Антон Силуанов в рамках всероссийской акции "Ёлка желаний" подарил мальчику из Оренбургской области ударную установку.
Такое желание восьмилетний Артем Абарников из города Бузулук Оренбургской области написал на шарике, который министр снял с "Ёлки желаний".
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Деда Мороза заказывал ударную установку? У нас тут было окошко открыто, принес. Очень рад, что твои желания сбылись", - сказал Силуанов, приветствуя мальчика в министерстве финансов, где дарил подарок.
Артем, опробовав установку, продемонстрировал умения и был ею очень доволен. После этого, он и его мама - Светлана Абарникова тоже поздравили министра с Новым Годом, подарив ему небольшой подарок в благодарность.
"Был период, я тоже барабанил. Так, по душе", - рассказал Силуанов Артему во время чаепития в министерстве финансов.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время исполнено уже более 213 тысяч желаний. Цель акции - подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля.
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Хорошие новостиОбществоРоссияОренбургская областьБузулукАнтон СилуановДед МорозНовый год 2025Елка желаний
 
 
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