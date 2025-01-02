https://ria.ru/20250102/zelenskiy-1992354472.html

Зеленский заявил, что еще не принял решение, идти ли на второй срок

Зеленский заявил, что еще не принял решение, идти ли на второй срок - РИА Новости, 02.01.2025

Зеленский заявил, что еще не принял решение, идти ли на второй срок

Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, заявил, что еще не принял решение о том, будет ли он баллотироваться на второй срок. РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T23:41:00+03:00

2025-01-02T23:41:00+03:00

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, заявил, что еще не принял решение о том, будет ли он баллотироваться на второй срок. "Не знаю, как закончится эта война. Если я сделаю больше, чем могу - тогда, наверное, я буду смотреть на это решение более позитивно. Для меня сегодня это не является фокусом, для меня это не является сегодняшней целью", - заявил Зеленский в интервью украинским СМИ. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Ранее президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".

https://ria.ru/20250102/ukraine-1992354305.html

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