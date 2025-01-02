https://ria.ru/20250102/zelenskiy-1992318545.html

"Ты бредишь": слова Зеленского о России вызвали недоумение в США

"Ты бредишь": слова Зеленского о России вызвали недоумение в США - РИА Новости, 02.01.2025

"Ты бредишь": слова Зеленского о России вызвали недоумение в США

Из-за отказа от транзита газа Украина потеряет миллиарды долларов, а союзники России в ЕС все равно будут его получать по низким ценам, заявил американский... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T14:33:00+03:00

2025-01-02T14:33:00+03:00

2025-01-02T14:33:00+03:00

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Из-за отказа от транзита газа Украина потеряет миллиарды долларов, а союзники России в ЕС все равно будут его получать по низким ценам, заявил американский журналист Джексон Хинкл в соцсети X.Так он ответил на публикацию Владимира Зеленского, в которой тот высказался о "поражении" Москвы после прекращения транспортировки российского газа в Европу через Украину."Ты бредишь! Украина потеряет миллиарды без транзита газа. Большая часть ЕС потеряет дешевую энергию и будет вынуждена закупать дорогие альтернативы", — отметил Хинкл.Несмотря на это, члены ЕС, сохранившие хорошие отношения с Россией, считает журналист, все равно будут получать российский газ по приемлемой цене.Хинкл также добавил, что Россия уже заменила прежние рынки сбыта более надежными партнерами.В среду "Газпром" сообщил о прекращении подачи газа через соседнюю республику. Там напомнили, что это связано с завершением срока действия соглашения с НАК "Нафтогаз Украины.Как отметили в пресс-службе компании, российская сторона была лишена технической и юридической возможности подавать с 1 января 2025 года газ для транзита через территорию Украины из-за неоднократного и явно выраженного отказа Киева продлевать это соглашение.В прошлом году "Газпром" поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров топлива, что составило 4,5 процента от общего потребления в Евросоюзе. На минувшей неделе Зеленский отверг возможность продления транзитного соглашения даже при закупках третьими странами.Теперь единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев остается "Балканский поток", который принимает топливо из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину и Венгрию.

https://ria.ru/20250102/zelenskiy-1992291322.html

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