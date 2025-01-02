https://ria.ru/20250102/zelenskiy-1992291322.html

На Западе поставили на место Зеленского после резких слов о России

На Западе поставили на место Зеленского после резких слов о России - РИА Новости, 02.01.2025

На Западе поставили на место Зеленского после резких слов о России

Ирландский журналист Чей Боуз осудил в соцсети X заявление Владимира Зеленского, о том, что Москва "потерпела поражение" после прекращения транспортировки... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T09:00:00+03:00

2025-01-02T09:00:00+03:00

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз осудил в соцсети X заявление Владимира Зеленского, о том, что Москва "потерпела поражение" после прекращения транспортировки российского газа в Европу через Украину."Ты, коррумпированный диктатор, продался ЕС и НАТО, куда у тебя нет никаких шансов вступить. Россия наступает. Их экспорт энергоносителей растет", — ответил ему Боуз.По словам журналиста, экономика Украины разрушена, множество людей погибли, еще больше покинули страну, а остальные прячутся от насильственной мобилизации.В среду "Газпром" сообщил о прекращении подачи газа через соседнюю республику. Там напомнили, что это связано с завершением срока действия соглашения с НАК "Нафтогаз Украины.Как отметили в пресс-службе компании, российская сторона была лишена технической и юридической возможности подавать с 1 января 2025 года газ для транзита через территорию Украины из-за неоднократного и явно выраженного отказа Киева продлевать это соглашение.В прошлом году "Газпром" поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров топлива, что составило 4,5 процента от общего потребления в Евросоюзе. На минувшей неделе Зеленский отверг возможность продления транзитного соглашения даже при закупках третьими странами.Теперь единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев остается "Балканский поток", который принимает топливо из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину и Венгрию.

https://ria.ru/20250102/zaluzhnyy-1992293797.html

https://ria.ru/20250102/ssha-1992301755.html

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в мире, украина, россия, москва, владимир зеленский, газпром, евросоюз, нато, турецкий поток