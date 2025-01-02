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В Молдавии могут запретить работу некоторых российских авиакомпаний - РИА Новости, 02.01.2025
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18:15 02.01.2025 (обновлено: 19:29 02.01.2025)
https://ria.ru/20250102/zapret-1992338833.html
В Молдавии могут запретить работу некоторых российских авиакомпаний
В Молдавии могут запретить работу некоторых российских авиакомпаний - РИА Новости, 02.01.2025
В Молдавии могут запретить работу некоторых российских авиакомпаний
Министерство инфраструктуры и регионального развития Молдавии предлагает ввести запрет на работу авиакомпаний из нескольких стран, в том числе из России и... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T18:15:00+03:00
2025-01-02T19:29:00+03:00
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КИШИНЕВ, 2 янв - РИА Новости. Министерство инфраструктуры и регионального развития Молдавии предлагает ввести запрет на работу авиакомпаний из нескольких стран, в том числе из России и Армении. Министерство вынесло на общественное обсуждение проект "Об утверждении списка авиаперевозчиков, подпадающих под запрет на эксплуатацию на территории Молдавии". Его цель — привести национальное законодательство в соответствие с нормами Европейского союза". В список вошли авиакомпании из более чем 20 стран, в том числе из России, Армении, Афганистана, Киргизии, Танзании, Конго, Ирана, Ливии и Судана. Под запретом окажутся российские авиакомпании "Аврора", "Авиастар-ТУ", "Ижавиа", "Авиакомпания "Якутия", "РусДжет", "ЮВТ Аэро", "Сибирь", "Авиакомпания Смартавиа", "ИрАэро", "Уральские авиалинии", "АЛРОСА", NordStar, "РусЛайн", "Ямальские авиалинии", NordWind, "Икар", "АйФлай", "Победа", "Аэрофлот", "Россия", "СКОЛ", "Ю-тэйр". Под запрет попадет и FlyOne Armenia — из группы компаний, в которую входит и молдавская FlyOne. Министерство сообщает, что проект вынесли на общественное обсуждение до 9 января.
https://ria.ru/20231125/samolety-1911790734.html
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россия, армения, молдавия, "аврора", ижавиа, ираэро, в мире
Россия, Армения, Молдавия, "Аврора", Ижавиа, ИрАэро, В мире
В Молдавии могут запретить работу некоторых российских авиакомпаний

Мининфраструктуры: в Молдавии могут запретить работу некоторых авиакомпаний РФ

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкЗдание аэропорта Кишинева
Здание аэропорта Кишинева - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
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Здание аэропорта Кишинева. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 2 янв - РИА Новости. Министерство инфраструктуры и регионального развития Молдавии предлагает ввести запрет на работу авиакомпаний из нескольких стран, в том числе из России и Армении.
Министерство вынесло на общественное обсуждение проект "Об утверждении списка авиаперевозчиков, подпадающих под запрет на эксплуатацию на территории Молдавии". Его цель — привести национальное законодательство в соответствие с нормами Европейского союза".
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В список вошли авиакомпании из более чем 20 стран, в том числе из России, Армении, Афганистана, Киргизии, Танзании, Конго, Ирана, Ливии и Судана.
Под запретом окажутся российские авиакомпании "Аврора", "Авиастар-ТУ", "Ижавиа", "Авиакомпания "Якутия", "РусДжет", "ЮВТ Аэро", "Сибирь", "Авиакомпания Смартавиа", "ИрАэро", "Уральские авиалинии", "АЛРОСА", NordStar, "РусЛайн", "Ямальские авиалинии", NordWind, "Икар", "АйФлай", "Победа", "Аэрофлот", "Россия", "СКОЛ", "Ю-тэйр".
Под запрет попадет и FlyOne Armenia — из группы компаний, в которую входит и молдавская FlyOne.
Министерство сообщает, что проект вынесли на общественное обсуждение до 9 января.
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