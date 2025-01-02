https://ria.ru/20250102/zapret-1992338833.html

В Молдавии могут запретить работу некоторых российских авиакомпаний

В Молдавии могут запретить работу некоторых российских авиакомпаний - РИА Новости, 02.01.2025

В Молдавии могут запретить работу некоторых российских авиакомпаний

Министерство инфраструктуры и регионального развития Молдавии предлагает ввести запрет на работу авиакомпаний из нескольких стран, в том числе из России и... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T18:15:00+03:00

2025-01-02T18:15:00+03:00

2025-01-02T19:29:00+03:00

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КИШИНЕВ, 2 янв - РИА Новости. Министерство инфраструктуры и регионального развития Молдавии предлагает ввести запрет на работу авиакомпаний из нескольких стран, в том числе из России и Армении. Министерство вынесло на общественное обсуждение проект "Об утверждении списка авиаперевозчиков, подпадающих под запрет на эксплуатацию на территории Молдавии". Его цель — привести национальное законодательство в соответствие с нормами Европейского союза". В список вошли авиакомпании из более чем 20 стран, в том числе из России, Армении, Афганистана, Киргизии, Танзании, Конго, Ирана, Ливии и Судана. Под запретом окажутся российские авиакомпании "Аврора", "Авиастар-ТУ", "Ижавиа", "Авиакомпания "Якутия", "РусДжет", "ЮВТ Аэро", "Сибирь", "Авиакомпания Смартавиа", "ИрАэро", "Уральские авиалинии", "АЛРОСА", NordStar, "РусЛайн", "Ямальские авиалинии", NordWind, "Икар", "АйФлай", "Победа", "Аэрофлот", "Россия", "СКОЛ", "Ю-тэйр". Под запрет попадет и FlyOne Armenia — из группы компаний, в которую входит и молдавская FlyOne. Министерство сообщает, что проект вынесли на общественное обсуждение до 9 января.

https://ria.ru/20231125/samolety-1911790734.html

https://ria.ru/20241025/aviaperevozki-1980071691.html

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россия, армения, молдавия, "аврора", ижавиа, ираэро, в мире