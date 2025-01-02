https://ria.ru/20250102/zapret-1992338833.html
В Молдавии могут запретить работу некоторых российских авиакомпаний
В Молдавии могут запретить работу некоторых российских авиакомпаний - РИА Новости, 02.01.2025
В Молдавии могут запретить работу некоторых российских авиакомпаний
Министерство инфраструктуры и регионального развития Молдавии предлагает ввести запрет на работу авиакомпаний из нескольких стран, в том числе из России и... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T18:15:00+03:00
2025-01-02T18:15:00+03:00
2025-01-02T19:29:00+03:00
россия
армения
молдавия
"аврора"
ижавиа
ираэро
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889902764_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_0235123b445896cadfa852a54516e6c7.jpg
КИШИНЕВ, 2 янв - РИА Новости. Министерство инфраструктуры и регионального развития Молдавии предлагает ввести запрет на работу авиакомпаний из нескольких стран, в том числе из России и Армении. Министерство вынесло на общественное обсуждение проект "Об утверждении списка авиаперевозчиков, подпадающих под запрет на эксплуатацию на территории Молдавии". Его цель — привести национальное законодательство в соответствие с нормами Европейского союза". В список вошли авиакомпании из более чем 20 стран, в том числе из России, Армении, Афганистана, Киргизии, Танзании, Конго, Ирана, Ливии и Судана. Под запретом окажутся российские авиакомпании "Аврора", "Авиастар-ТУ", "Ижавиа", "Авиакомпания "Якутия", "РусДжет", "ЮВТ Аэро", "Сибирь", "Авиакомпания Смартавиа", "ИрАэро", "Уральские авиалинии", "АЛРОСА", NordStar, "РусЛайн", "Ямальские авиалинии", NordWind, "Икар", "АйФлай", "Победа", "Аэрофлот", "Россия", "СКОЛ", "Ю-тэйр". Под запрет попадет и FlyOne Armenia — из группы компаний, в которую входит и молдавская FlyOne. Министерство сообщает, что проект вынесли на общественное обсуждение до 9 января.
https://ria.ru/20231125/samolety-1911790734.html
https://ria.ru/20241025/aviaperevozki-1980071691.html
россия
армения
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889902764_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_269a2383ba42f9d55a149f9b83ee79c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, армения, молдавия, "аврора", ижавиа, ираэро, в мире
Россия, Армения, Молдавия, "Аврора", Ижавиа, ИрАэро, В мире
В Молдавии могут запретить работу некоторых российских авиакомпаний
Мининфраструктуры: в Молдавии могут запретить работу некоторых авиакомпаний РФ