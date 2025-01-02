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В Крыму обнаружили два новых участка загрязнения нефтепродуктами - РИА Новости, 02.01.2025
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14:01 02.01.2025 (обновлено: 15:05 02.01.2025)
https://ria.ru/20250102/zagryaznenie-1992316375.html
В Крыму обнаружили два новых участка загрязнения нефтепродуктами
В Крыму обнаружили два новых участка загрязнения нефтепродуктами - РИА Новости, 02.01.2025
В Крыму обнаружили два новых участка загрязнения нефтепродуктами
В Крыму обнаружили два новых участка загрязнения нефтепродуктами из-за утечки после крушения танкеров в Керченском проливе, сообщается в Telegram-канале МЧС. РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T14:01:00+03:00
2025-01-02T15:05:00+03:00
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение двух танкеров в керченском проливе
республика крым
происшествия
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В Крыму обнаружили два новых участка загрязнения нефтепродуктами из-за утечки после крушения танкеров в Керченском проливе, сообщается в Telegram-канале МЧС.&quot;В Керчи, в районе городского пляжа, выявлено незначительное загрязнение на 1,8 километра. В Ленинском районе у озера Тобечик — 2,1 километра&quot;, — говорится в публикации.Специалисты очищают зону и вывозят грунт, добавили в ведомстве. На месте работают около 150 человек и 48 единиц техники. Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212". Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.В Краснодарском крае 26 декабря ввели режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт на берегу, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. Работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
https://ria.ru/20241228/ekologiya-1991740484.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе, республика крым, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Республика Крым, Происшествия
В Крыму обнаружили два новых участка загрязнения нефтепродуктами

В Крыму выявили 2 новых участка загрязнения нефтепродуктами после ЧП с танкерами

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРазлив нефтепродуктов после столкновения танкеров в Керченском проливе
Разлив нефтепродуктов после столкновения танкеров в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Разлив нефтепродуктов после столкновения танкеров в Керченском проливе
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В Крыму обнаружили два новых участка загрязнения нефтепродуктами из-за утечки после крушения танкеров в Керченском проливе, сообщается в Telegram-канале МЧС.
«

"В Керчи, в районе городского пляжа, выявлено незначительное загрязнение на 1,8 километра. В Ленинском районе у озера Тобечик — 2,1 километра", — говорится в публикации.

Специалисты очищают зону и вывозят грунт, добавили в ведомстве. На месте работают около 150 человек и 48 единиц техники.
Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212". Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.
В Краснодарском крае 26 декабря ввели режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт на берегу, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. Работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крушение двух танкеров в Керченском проливеРеспублика КрымПроисшествия
 
 
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