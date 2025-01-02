https://ria.ru/20250102/zagryaznenie-1992316375.html

В Крыму обнаружили два новых участка загрязнения нефтепродуктами

В Крыму обнаружили два новых участка загрязнения нефтепродуктами - РИА Новости, 02.01.2025

В Крыму обнаружили два новых участка загрязнения нефтепродуктами

В Крыму обнаружили два новых участка загрязнения нефтепродуктами из-за утечки после крушения танкеров в Керченском проливе, сообщается в Telegram-канале МЧС. РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T14:01:00+03:00

2025-01-02T14:01:00+03:00

2025-01-02T15:05:00+03:00

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение двух танкеров в керченском проливе

республика крым

происшествия

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В Крыму обнаружили два новых участка загрязнения нефтепродуктами из-за утечки после крушения танкеров в Керченском проливе, сообщается в Telegram-канале МЧС."В Керчи, в районе городского пляжа, выявлено незначительное загрязнение на 1,8 километра. В Ленинском районе у озера Тобечик — 2,1 километра", — говорится в публикации.Специалисты очищают зону и вывозят грунт, добавили в ведомстве. На месте работают около 150 человек и 48 единиц техники. Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212". Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.В Краснодарском крае 26 декабря ввели режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт на берегу, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. Работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.

https://ria.ru/20241228/ekologiya-1991740484.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе, республика крым, происшествия