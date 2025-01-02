В Крыму обнаружили два новых участка загрязнения нефтепродуктами
В Крыму выявили 2 новых участка загрязнения нефтепродуктами после ЧП с танкерами
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРазлив нефтепродуктов после столкновения танкеров в Керченском проливе
Разлив нефтепродуктов после столкновения танкеров в Керченском проливе
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В Крыму обнаружили два новых участка загрязнения нефтепродуктами из-за утечки после крушения танкеров в Керченском проливе, сообщается в Telegram-канале МЧС.
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"В Керчи, в районе городского пляжа, выявлено незначительное загрязнение на 1,8 километра. В Ленинском районе у озера Тобечик — 2,1 километра", — говорится в публикации.
Специалисты очищают зону и вывозят грунт, добавили в ведомстве. На месте работают около 150 человек и 48 единиц техники.
Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212". Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.
В Краснодарском крае 26 декабря ввели режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт на берегу, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. Работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
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