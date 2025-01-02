https://ria.ru/20250102/zabaykale-1992304483.html
В Забайкалье нашли тело пропавшего без вести подростка
В Забайкалье нашли тело пропавшего без вести подростка - РИА Новости, 02.01.2025
В Забайкалье нашли тело пропавшего без вести подростка
Подростка, который пропал без вести 1 января в селе Нижний Цасучей Ононского района Забайкалья, нашли погибшим, сообщили в региональном следственном управлении... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T11:49:00+03:00
2025-01-02T11:49:00+03:00
2025-01-02T15:58:00+03:00
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ЧИТА, 2 янв —РИА Новости. Подростка, который пропал без вести 1 января в селе Нижний Цасучей Ононского района Забайкалья, нашли погибшим, сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета России в четверг. В группе поискового отряда имени Кости Долгова ранее появилось сообщение о пропаже без вести подростка, который ушел из кафе, расположенного на улице Ленина в селе Нижний Цасучей. "Сегодня в ходе поисковых мероприятий, в которых участвовали сотрудники полиции и волонтеры, обнаружено тело 16-летнего подростка, который был заявлен пропавшим без вести 1 января 2025 года", — говорится в сообщении СУ СК России. Уточняется, что следователи осматривают место происшествия, тело подростка. Устанавливаются и опрашиваются очевидцы. При внешнем осмотре тела признаков криминальной смерти не выявлено, однако с целью установления причин случившегося следователи направят его на судебную медицинскую экспертизу.
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происшествия, ононский район, россия
Происшествия, Ононский район, Россия
В Забайкалье нашли тело пропавшего без вести подростка
В Забайкалье нашли тело подростка, пропавшего без вести 1 января
ЧИТА, 2 янв —РИА Новости. Подростка, который пропал без вести 1 января в селе Нижний Цасучей Ононского района Забайкалья, нашли погибшим, сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета России в четверг.
В группе поискового отряда имени Кости Долгова ранее появилось сообщение о пропаже без вести подростка, который ушел из кафе, расположенного на улице Ленина в селе Нижний Цасучей.
"Сегодня в ходе поисковых мероприятий, в которых участвовали сотрудники полиции и волонтеры, обнаружено тело 16-летнего подростка, который был заявлен пропавшим без вести 1 января 2025 года", — говорится в сообщении СУ СК России.
Уточняется, что следователи осматривают место происшествия, тело подростка. Устанавливаются и опрашиваются очевидцы. При внешнем осмотре тела признаков криминальной смерти не выявлено, однако с целью установления причин случившегося следователи направят его на судебную медицинскую экспертизу.