https://ria.ru/20250102/zabaykale-1992304483.html

В Забайкалье нашли тело пропавшего без вести подростка

В Забайкалье нашли тело пропавшего без вести подростка - РИА Новости, 02.01.2025

В Забайкалье нашли тело пропавшего без вести подростка

Подростка, который пропал без вести 1 января в селе Нижний Цасучей Ононского района Забайкалья, нашли погибшим, сообщили в региональном следственном управлении... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T11:49:00+03:00

2025-01-02T11:49:00+03:00

2025-01-02T15:58:00+03:00

происшествия

ононский район

россия

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ЧИТА, 2 янв —РИА Новости. Подростка, который пропал без вести 1 января в селе Нижний Цасучей Ононского района Забайкалья, нашли погибшим, сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета России в четверг. В группе поискового отряда имени Кости Долгова ранее появилось сообщение о пропаже без вести подростка, который ушел из кафе, расположенного на улице Ленина в селе Нижний Цасучей. "Сегодня в ходе поисковых мероприятий, в которых участвовали сотрудники полиции и волонтеры, обнаружено тело 16-летнего подростка, который был заявлен пропавшим без вести 1 января 2025 года", — говорится в сообщении СУ СК России. Уточняется, что следователи осматривают место происшествия, тело подростка. Устанавливаются и опрашиваются очевидцы. При внешнем осмотре тела признаков криминальной смерти не выявлено, однако с целью установления причин случившегося следователи направят его на судебную медицинскую экспертизу.

https://ria.ru/20241228/ubiystvo-1991883914.html

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происшествия, ононский район, россия