Рейтинг@Mail.ru
В Забайкалье нашли тело пропавшего без вести подростка - РИА Новости, 02.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:49 02.01.2025 (обновлено: 15:58 02.01.2025)
https://ria.ru/20250102/zabaykale-1992304483.html
В Забайкалье нашли тело пропавшего без вести подростка
В Забайкалье нашли тело пропавшего без вести подростка - РИА Новости, 02.01.2025
В Забайкалье нашли тело пропавшего без вести подростка
Подростка, который пропал без вести 1 января в селе Нижний Цасучей Ононского района Забайкалья, нашли погибшим, сообщили в региональном следственном управлении... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T11:49:00+03:00
2025-01-02T15:58:00+03:00
происшествия
ононский район
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/111083/06/1110830697_0:21:2640:1505_1920x0_80_0_0_60a8f7d719496b0dbeb4087725796488.jpg
ЧИТА, 2 янв —РИА Новости. Подростка, который пропал без вести 1 января в селе Нижний Цасучей Ононского района Забайкалья, нашли погибшим, сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета России в четверг. В группе поискового отряда имени Кости Долгова ранее появилось сообщение о пропаже без вести подростка, который ушел из кафе, расположенного на улице Ленина в селе Нижний Цасучей. "Сегодня в ходе поисковых мероприятий, в которых участвовали сотрудники полиции и волонтеры, обнаружено тело 16-летнего подростка, который был заявлен пропавшим без вести 1 января 2025 года", — говорится в сообщении СУ СК России. Уточняется, что следователи осматривают место происшествия, тело подростка. Устанавливаются и опрашиваются очевидцы. При внешнем осмотре тела признаков криминальной смерти не выявлено, однако с целью установления причин случившегося следователи направят его на судебную медицинскую экспертизу.
https://ria.ru/20241228/ubiystvo-1991883914.html
ононский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/111083/06/1110830697_302:0:2337:1526_1920x0_80_0_0_5d9efca1960d0c4a1e176baa7c4d602f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ононский район, россия
Происшествия, Ононский район, Россия
В Забайкалье нашли тело пропавшего без вести подростка

В Забайкалье нашли тело подростка, пропавшего без вести 1 января

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЧИТА, 2 янв —РИА Новости. Подростка, который пропал без вести 1 января в селе Нижний Цасучей Ононского района Забайкалья, нашли погибшим, сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета России в четверг.
В группе поискового отряда имени Кости Долгова ранее появилось сообщение о пропаже без вести подростка, который ушел из кафе, расположенного на улице Ленина в селе Нижний Цасучей.
"Сегодня в ходе поисковых мероприятий, в которых участвовали сотрудники полиции и волонтеры, обнаружено тело 16-летнего подростка, который был заявлен пропавшим без вести 1 января 2025 года", — говорится в сообщении СУ СК России.
Уточняется, что следователи осматривают место происшествия, тело подростка. Устанавливаются и опрашиваются очевидцы. При внешнем осмотре тела признаков криминальной смерти не выявлено, однако с целью установления причин случившегося следователи направят его на судебную медицинскую экспертизу.
Сотрудник СК России на месте убийства двоих детей в Котласе - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
Мать детей, найденных в ванне в Котласе, заподозрили в их убийстве
28 декабря 2024, 16:04
 
ПроисшествияОнонский районРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала