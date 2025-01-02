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Козельское ракетное соединение перевооружат на комплекс "Ярс" в 2025 году
Козельское ракетное соединение перевооружат на комплекс "Ярс" в 2025 году - РИА Новости, 02.01.2025
Козельское ракетное соединение перевооружат на комплекс "Ярс" в 2025 году
Переоснащение Козельского ракетного соединения на ракетный комплекс "Ярс" будет завершено в 2025 году, также в ближайших планах — переоснащение Татищевской... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T04:08:00+03:00
2025-01-02T04:08:00+03:00
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Переоснащение Козельского ракетного соединения на ракетный комплекс "Ярс" будет завершено в 2025 году, также в ближайших планах — переоснащение Татищевской ракетной дивизии, сообщили в Минобороны России. "В 2025 году в Ракетных войсках стратегического назначения будет завершено переоснащение Козельского ракетного соединения (Калужская область) на ракетный комплекс "Ярс"... В ближайших планах — перевооружение Татищевской ракетной дивизии на данный комплекс", — сказали в ведомстве. Перевооружение РВСН заключается не только в оснащении войск новыми ракетными комплексами, но и в создании социальной инфраструктуры, обеспечивающей более качественные условия для подготовки дежурных сил, несения личным составом боевого дежурства и отдыха. Козельское ракетное соединение было первым в РВСН, которое перевооружается на новый ракетный комплекс "Ярс" шахтного базирования. Выполнение запланированных мероприятий по перевооружению соединений и воинских частей РВСН позволило обеспечить на уровне 88 процентов долю современных образцов ракетного вооружения и придать группировке РВСН новые возможности по выполнению задач ядерного сдерживания, подчеркнули в Минобороны. При этом в мобильной группировке РВСН уже сегодня эта цифра достигает 100 процентов.Соотношение развернутых носителей в стационарной и подвижной группировках РВСН примерно равное. Сегодня РВСН, обладая самым большим количеством носителей в стратегической триаде России, обеспечивают гарантированную безопасность России.
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безопасность, россия, калужская область, ракетные войска стратегического назначения
Безопасность, Россия, Калужская область, Ракетные войска стратегического назначения
Козельское ракетное соединение перевооружат на комплекс "Ярс" в 2025 году
Минобороны: переоснащение Козельского соединения на "Ярс" завершат в 2025 году
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Переоснащение Козельского ракетного соединения на ракетный комплекс "Ярс" будет завершено в 2025 году, также в ближайших планах — переоснащение Татищевской ракетной дивизии, сообщили в Минобороны России.
"В 2025 году в Ракетных войсках стратегического назначения
будет завершено переоснащение Козельского ракетного соединения (Калужская область
) на ракетный комплекс "Ярс"... В ближайших планах — перевооружение Татищевской ракетной дивизии на данный комплекс", — сказали в ведомстве.
Перевооружение РВСН заключается не только в оснащении войск новыми ракетными комплексами, но и в создании социальной инфраструктуры, обеспечивающей более качественные условия для подготовки дежурных сил, несения личным составом боевого дежурства и отдыха. Козельское ракетное соединение было первым в РВСН, которое перевооружается на новый ракетный комплекс "Ярс" шахтного базирования.
Выполнение запланированных мероприятий по перевооружению соединений и воинских частей РВСН позволило обеспечить на уровне 88 процентов долю современных образцов ракетного вооружения и придать группировке РВСН новые возможности по выполнению задач ядерного сдерживания, подчеркнули в Минобороны. При этом в мобильной группировке РВСН уже сегодня эта цифра достигает 100 процентов.
Соотношение развернутых носителей в стационарной и подвижной группировках РВСН примерно равное. Сегодня РВСН, обладая самым большим количеством носителей в стратегической триаде России, обеспечивают гарантированную безопасность России.