https://ria.ru/20250102/yars-1992282738.html

Козельское ракетное соединение перевооружат на комплекс "Ярс" в 2025 году

Козельское ракетное соединение перевооружат на комплекс "Ярс" в 2025 году - РИА Новости, 02.01.2025

Козельское ракетное соединение перевооружат на комплекс "Ярс" в 2025 году

Переоснащение Козельского ракетного соединения на ракетный комплекс "Ярс" будет завершено в 2025 году, также в ближайших планах — переоснащение Татищевской... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T04:08:00+03:00

2025-01-02T04:08:00+03:00

2025-01-02T06:12:00+03:00

безопасность

россия

калужская область

ракетные войска стратегического назначения

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154806/47/1548064731_0:156:3077:1887_1920x0_80_0_0_a22112bcbed1a3a8e3907b271b10d934.jpg

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Переоснащение Козельского ракетного соединения на ракетный комплекс "Ярс" будет завершено в 2025 году, также в ближайших планах — переоснащение Татищевской ракетной дивизии, сообщили в Минобороны России. "В 2025 году в Ракетных войсках стратегического назначения будет завершено переоснащение Козельского ракетного соединения (Калужская область) на ракетный комплекс "Ярс"... В ближайших планах — перевооружение Татищевской ракетной дивизии на данный комплекс", — сказали в ведомстве. Перевооружение РВСН заключается не только в оснащении войск новыми ракетными комплексами, но и в создании социальной инфраструктуры, обеспечивающей более качественные условия для подготовки дежурных сил, несения личным составом боевого дежурства и отдыха. Козельское ракетное соединение было первым в РВСН, которое перевооружается на новый ракетный комплекс "Ярс" шахтного базирования. Выполнение запланированных мероприятий по перевооружению соединений и воинских частей РВСН позволило обеспечить на уровне 88 процентов долю современных образцов ракетного вооружения и придать группировке РВСН новые возможности по выполнению задач ядерного сдерживания, подчеркнули в Минобороны. При этом в мобильной группировке РВСН уже сегодня эта цифра достигает 100 процентов.Соотношение развернутых носителей в стационарной и подвижной группировках РВСН примерно равное. Сегодня РВСН, обладая самым большим количеством носителей в стратегической триаде России, обеспечивают гарантированную безопасность России.

https://ria.ru/20241217/yars-1989583111.html

россия

калужская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, калужская область, ракетные войска стратегического назначения