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Административные здания Рады получили повреждения после взрывов в Киеве - РИА Новости, 02.01.2025
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20:57 02.01.2025 (обновлено: 21:08 02.01.2025)
https://ria.ru/20250102/vzryvy-1992347777.html
Административные здания Рады получили повреждения после взрывов в Киеве
Административные здания Рады получили повреждения после взрывов в Киеве - РИА Новости, 02.01.2025
Административные здания Рады получили повреждения после взрывов в Киеве
Административные здания Верховной рады Украины получили повреждения после взрывов в Киеве в среду, заявил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук. РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T20:57:00+03:00
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Административные здания Верховной рады Украины получили повреждения после взрывов в Киеве в среду, заявил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.В среду украинские СМИ сообщали о двух сериях взрывов в Киеве на фоне воздушной тревоги. Впоследствии Национальный банк Украины сообщил о повреждении одного из своих зданий. Здания Национального банка Украины, Верховной рады, кабинета министров и Офиса президента Украины расположены в радиусе нескольких сотен метров друг от друга."Взрывная волна повредила окружающие дома, в том числе и административные здания украинского парламента, где размещены комитеты и подразделения аппарата Верховной Рады Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Стефанчука в социальной сети Facebook*.Как заявил Стефанчук, соответствующие службы все еще занимаются устранением повреждений. На опубликованных спикером фотографиях видны выбитые окна и поврежденные осколками кровля и стены правительственных зданий.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, россия, украина, киев, курт волкер, владимир путин, оон, нато
В мире, Россия, Украина, Киев, Курт Волкер, Владимир Путин, ООН, НАТО, Специальная военная операция на Украине
Административные здания Рады получили повреждения после взрывов в Киеве

Спикер Рады Стефанчук: здания парламента пострадали после взрывов в Киеве

© РИА Новости / СтрингерЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© РИА Новости / Стрингер
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Административные здания Верховной рады Украины получили повреждения после взрывов в Киеве в среду, заявил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.
В среду украинские СМИ сообщали о двух сериях взрывов в Киеве на фоне воздушной тревоги. Впоследствии Национальный банк Украины сообщил о повреждении одного из своих зданий. Здания Национального банка Украины, Верховной рады, кабинета министров и Офиса президента Украины расположены в радиусе нескольких сотен метров друг от друга.
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"Взрывная волна повредила окружающие дома, в том числе и административные здания украинского парламента, где размещены комитеты и подразделения аппарата Верховной Рады Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Стефанчука в социальной сети Facebook*.
Как заявил Стефанчук, соответствующие службы все еще занимаются устранением повреждений. На опубликованных спикером фотографиях видны выбитые окна и поврежденные осколками кровля и стены правительственных зданий.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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