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Административные здания Рады получили повреждения после взрывов в Киеве

Административные здания Рады получили повреждения после взрывов в Киеве - РИА Новости, 02.01.2025

Административные здания Рады получили повреждения после взрывов в Киеве

Административные здания Верховной рады Украины получили повреждения после взрывов в Киеве в среду, заявил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук. РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T20:57:00+03:00

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Административные здания Верховной рады Украины получили повреждения после взрывов в Киеве в среду, заявил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.В среду украинские СМИ сообщали о двух сериях взрывов в Киеве на фоне воздушной тревоги. Впоследствии Национальный банк Украины сообщил о повреждении одного из своих зданий. Здания Национального банка Украины, Верховной рады, кабинета министров и Офиса президента Украины расположены в радиусе нескольких сотен метров друг от друга."Взрывная волна повредила окружающие дома, в том числе и административные здания украинского парламента, где размещены комитеты и подразделения аппарата Верховной Рады Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Стефанчука в социальной сети Facebook*.Как заявил Стефанчук, соответствующие службы все еще занимаются устранением повреждений. На опубликованных спикером фотографиях видны выбитые окна и поврежденные осколками кровля и стены правительственных зданий.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250101/vsu-1992246353.html

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