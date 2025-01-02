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Пострадавшая при ударе ВСУ в Курской области обратилась за медпомощью - РИА Новости, 02.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:43 02.01.2025
https://ria.ru/20250102/vsu-1992349948.html
Пострадавшая при ударе ВСУ в Курской области обратилась за медпомощью
Пострадавшая при ударе ВСУ в Курской области обратилась за медпомощью - РИА Новости, 02.01.2025
Пострадавшая при ударе ВСУ в Курской области обратилась за медпомощью
Пострадавшая в ходе ракетного удара ВСУ жительница Рыльского района Курской области обратилась за медицинской помощью, сообщил врио губернатора региона... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T21:43:00+03:00
2025-01-02T21:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
рыльский район
курская область
россия
александр хинштейн
вооруженные силы украины
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КУРСК, 2 янв – РИА Новости. Пострадавшая в ходе ракетного удара ВСУ жительница Рыльского района Курской области обратилась за медицинской помощью, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале. "За медицинской помощью обратилась сотрудница Дома культуры, пострадавшего от удара. Предварительный диагноз - сотрясение головного мозга. Она будет направлена для лечения в областную клиническую больницу", – сообщил Хинштейн. Он добавил, что в пострадавшем селе было проведено дополнительное обследование. "В ходе дополнительного обследования села Ивановское Рыльского района, ставшего сегодня мишенью для обезумевших нацистов, выявлены несколько большее число повреждений в жилых домах, чем сообщалось ранее. Помимо одного многоквартирного дома - стекла оказались выбиты еще в семи частных домах. В общей сложности пострадало 29 окон. Тепловой контур - везде уже закрыт пленкой. Также в результате обстрела незначительные повреждения получили здания школы, аптеки, продуктового магазина и ПВЗ "Wildberries", – сообщил Хинштейн. Ранее Хинштейн сообщал, что в результате ракетного удара ВСУ по селу Ивановское Рыльского района Курской области пострадали мирные объекты гражданской инфраструктуры: Дом культуры, школа-интернат, почта, торговый центр, выбиты окна в жилом доме. По данным врио губернатора, на тот момент за медицинской помощью никто не обращался. Позже СК РФ сообщил, что по факту ракетного удар возбуждено уголовное дело о теракте.
https://ria.ru/20250102/raketa-1992345813.html
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происшествия, рыльский район, курская область, россия, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Рыльский район, Курская область, Россия, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
Пострадавшая при ударе ВСУ в Курской области обратилась за медпомощью

Хинштейн: после удара ВСУ по Рыльскому району за медпомощью обратилась женщина

© СоцсетиПоследствия обстрела села Ивановское Курской области со стороны ВСУ. Кадр видео
Последствия обстрела села Ивановское Курской области со стороны ВСУ. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© Соцсети
Последствия обстрела села Ивановское Курской области со стороны ВСУ. Кадр видео
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КУРСК, 2 янв – РИА Новости. Пострадавшая в ходе ракетного удара ВСУ жительница Рыльского района Курской области обратилась за медицинской помощью, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.
"За медицинской помощью обратилась сотрудница Дома культуры, пострадавшего от удара. Предварительный диагноз - сотрясение головного мозга. Она будет направлена для лечения в областную клиническую больницу", – сообщил Хинштейн.
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Он добавил, что в пострадавшем селе было проведено дополнительное обследование.
"В ходе дополнительного обследования села Ивановское Рыльского района, ставшего сегодня мишенью для обезумевших нацистов, выявлены несколько большее число повреждений в жилых домах, чем сообщалось ранее. Помимо одного многоквартирного дома - стекла оказались выбиты еще в семи частных домах. В общей сложности пострадало 29 окон. Тепловой контур - везде уже закрыт пленкой. Также в результате обстрела незначительные повреждения получили здания школы, аптеки, продуктового магазина и ПВЗ "Wildberries", – сообщил Хинштейн.
Ранее Хинштейн сообщал, что в результате ракетного удара ВСУ по селу Ивановское Рыльского района Курской области пострадали мирные объекты гражданской инфраструктуры: Дом культуры, школа-интернат, почта, торговый центр, выбиты окна в жилом доме. По данным врио губернатора, на тот момент за медицинской помощью никто не обращался. Позже СК РФ сообщил, что по факту ракетного удар возбуждено уголовное дело о теракте.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРыльский районКурская областьРоссияАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
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