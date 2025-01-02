Пострадавшая при ударе ВСУ в Курской области обратилась за медпомощью
Хинштейн: после удара ВСУ по Рыльскому району за медпомощью обратилась женщина
© СоцсетиПоследствия обстрела села Ивановское Курской области со стороны ВСУ. Кадр видео
© Соцсети
Последствия обстрела села Ивановское Курской области со стороны ВСУ. Кадр видео
Читать ria.ru в
КУРСК, 2 янв – РИА Новости. Пострадавшая в ходе ракетного удара ВСУ жительница Рыльского района Курской области обратилась за медицинской помощью, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.
"За медицинской помощью обратилась сотрудница Дома культуры, пострадавшего от удара. Предварительный диагноз - сотрясение головного мозга. Она будет направлена для лечения в областную клиническую больницу", – сообщил Хинштейн.
В Курской области сбили четыре украинских ракеты
Вчера, 20:27
Он добавил, что в пострадавшем селе было проведено дополнительное обследование.
"В ходе дополнительного обследования села Ивановское Рыльского района, ставшего сегодня мишенью для обезумевших нацистов, выявлены несколько большее число повреждений в жилых домах, чем сообщалось ранее. Помимо одного многоквартирного дома - стекла оказались выбиты еще в семи частных домах. В общей сложности пострадало 29 окон. Тепловой контур - везде уже закрыт пленкой. Также в результате обстрела незначительные повреждения получили здания школы, аптеки, продуктового магазина и ПВЗ "Wildberries", – сообщил Хинштейн.
Ранее Хинштейн сообщал, что в результате ракетного удара ВСУ по селу Ивановское Рыльского района Курской области пострадали мирные объекты гражданской инфраструктуры: Дом культуры, школа-интернат, почта, торговый центр, выбиты окна в жилом доме. По данным врио губернатора, на тот момент за медицинской помощью никто не обращался. Позже СК РФ сообщил, что по факту ракетного удар возбуждено уголовное дело о теракте.