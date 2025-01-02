https://ria.ru/20250102/vsu-1992325800.html
Военнопленный рассказал о подготовке ВСУ контрактниц в Полтавской области
Военнопленный рассказал о подготовке ВСУ контрактниц в Полтавской области - РИА Новости, 02.01.2025
Военнопленный рассказал о подготовке ВСУ контрактниц в Полтавской области
ВСУ готовят женщин-контрактниц в Полтавской области, рассказал РИА Новости мобилизованный младший лейтенант Павел Салий, попавший в плен в селе Трудовое ДНР. РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T16:09:00+03:00
2025-01-02T16:09:00+03:00
2025-01-02T16:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
полтавская область
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 2 янв - РИА Новости. ВСУ готовят женщин-контрактниц в Полтавской области, рассказал РИА Новости мобилизованный младший лейтенант Павел Салий, попавший в плен в селе Трудовое ДНР. Салий проходил переподготовку офицеров в учебном центре в Полтавской области, где вместе сними обучались контрактники, служащие в иностранном легионе. "Там же, в иностранном легионе, мы видели, что приезжают служить женщины-контрактницы", - рассказал он.
https://ria.ru/20241115/ukraina-1983845209.html
полтавская область
донецкая народная республика
РИА Новости
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/02/1992328885_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ccd71323ed434c7212e5cf53a3d1ad31.jpg
Украинский пленный: ВСУ готовят женщин-контрактниц в Полтавской области
ВСУ готовят женщин-контрактниц в Полтавской области, рассказал РИА Новости украинский пленный.
2025-01-02T16:09
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PT0M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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полтавская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Полтавская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Военнопленный рассказал о подготовке ВСУ контрактниц в Полтавской области
Военнопленный Салий: ВСУ готовят женщин-контрактниц в Полтавской области