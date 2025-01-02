https://ria.ru/20250102/vsu-1992325800.html

Военнопленный рассказал о подготовке ВСУ контрактниц в Полтавской области

Военнопленный рассказал о подготовке ВСУ контрактниц в Полтавской области - РИА Новости, 02.01.2025

Военнопленный рассказал о подготовке ВСУ контрактниц в Полтавской области

ВСУ готовят женщин-контрактниц в Полтавской области, рассказал РИА Новости мобилизованный младший лейтенант Павел Салий, попавший в плен в селе Трудовое ДНР. РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T16:09:00+03:00

2025-01-02T16:09:00+03:00

2025-01-02T16:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

полтавская область

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 2 янв - РИА Новости. ВСУ готовят женщин-контрактниц в Полтавской области, рассказал РИА Новости мобилизованный младший лейтенант Павел Салий, попавший в плен в селе Трудовое ДНР. Салий проходил переподготовку офицеров в учебном центре в Полтавской области, где вместе сними обучались контрактники, служащие в иностранном легионе. "Там же, в иностранном легионе, мы видели, что приезжают служить женщины-контрактницы", - рассказал он.

https://ria.ru/20241115/ukraina-1983845209.html

полтавская область

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Украинский пленный: ВСУ готовят женщин-контрактниц в Полтавской области ВСУ готовят женщин-контрактниц в Полтавской области, рассказал РИА Новости украинский пленный. 2025-01-02T16:09 true PT0M08S

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полтавская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины