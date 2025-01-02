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Военнопленный рассказал о подготовке ВСУ контрактниц в Полтавской области - РИА Новости, 02.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:09 02.01.2025 (обновлено: 16:24 02.01.2025)
https://ria.ru/20250102/vsu-1992325800.html
Военнопленный рассказал о подготовке ВСУ контрактниц в Полтавской области
Военнопленный рассказал о подготовке ВСУ контрактниц в Полтавской области - РИА Новости, 02.01.2025
Военнопленный рассказал о подготовке ВСУ контрактниц в Полтавской области
ВСУ готовят женщин-контрактниц в Полтавской области, рассказал РИА Новости мобилизованный младший лейтенант Павел Салий, попавший в плен в селе Трудовое ДНР. РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T16:09:00+03:00
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специальная военная операция на украине
полтавская область
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 2 янв - РИА Новости. ВСУ готовят женщин-контрактниц в Полтавской области, рассказал РИА Новости мобилизованный младший лейтенант Павел Салий, попавший в плен в селе Трудовое ДНР. Салий проходил переподготовку офицеров в учебном центре в Полтавской области, где вместе сними обучались контрактники, служащие в иностранном легионе. "Там же, в иностранном легионе, мы видели, что приезжают служить женщины-контрактницы", - рассказал он.
https://ria.ru/20241115/ukraina-1983845209.html
полтавская область
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
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Украинский пленный: ВСУ готовят женщин-контрактниц в Полтавской области
ВСУ готовят женщин-контрактниц в Полтавской области, рассказал РИА Новости украинский пленный.
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полтавская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Полтавская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Военнопленный рассказал о подготовке ВСУ контрактниц в Полтавской области

Военнопленный Салий: ВСУ готовят женщин-контрактниц в Полтавской области

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ДОНЕЦК, 2 янв - РИА Новости. ВСУ готовят женщин-контрактниц в Полтавской области, рассказал РИА Новости мобилизованный младший лейтенант Павел Салий, попавший в плен в селе Трудовое ДНР.
Салий проходил переподготовку офицеров в учебном центре в Полтавской области, где вместе сними обучались контрактники, служащие в иностранном легионе.
"Там же, в иностранном легионе, мы видели, что приезжают служить женщины-контрактницы", - рассказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеПолтавская областьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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