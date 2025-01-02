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Наемник из Британии рассказал, сколько колумбийцев воюют за ВСУ - РИА Новости, 02.01.2025
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Наемник из Британии рассказал, сколько колумбийцев воюют за ВСУ
Наемник из Британии рассказал, сколько колумбийцев воюют за ВСУ - РИА Новости, 02.01.2025
Наемник из Британии рассказал, сколько колумбийцев воюют за ВСУ
Сотни колумбийцев воюют за ВСУ, рассказал на видео, которое есть в распоряжении РИА Новости, взятый в плен в Донбассе наемник из Великобритании Хейден Уильям... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T09:19:00+03:00
2025-01-02T09:19:00+03:00
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ЛУГАНСК, 2 янв - РИА Новости. Сотни колумбийцев воюют за ВСУ, рассказал на видео, которое есть в распоряжении РИА Новости, взятый в плен в Донбассе наемник из Великобритании Хейден Уильям Дэвис. Ранее РИА Новости сообщало, что военнослужащие группировки войск "Центр" взяли в плен в Торецке на донецком участке фронта наемника из Великобритании, воевавшего на стороне ВСУ. "В иностранном легионе проходят службу граждане из каждой страны НАТО. Французы, итальянцы, немцы, американцы, англичане. Но более всего колумбийцев, их сотни", - рассказал наемник. Он уточнил, что подготовка наемников зависит от взвода, в который они попадают. "Направление подготовки зависит от твоего взвода. Я был во взводе тяжелого вооружения, тяжелого вооружения у нас не было, соответственно, не было подготовки. Нам выдали два ДШК (пулемет – ред.). Боеприпасов не было, чтобы стрелять и практиковаться, ничего не было. Выдали гранатомет МК-19 - не было креплений к треноге, поэтому мы не могли его переносить и использовать. Я спросил, могу ли я обучать применению ПТРК "Джавелин", потому что я специалист по ПТРК "Джавелин". Мне пообещали - да. Но "Джавелинов" и ничего подобного не было", - пояснил пленный. По его словам, наемники попадают на Украину через Польшу. "Очевидно, что воздушное пространство от Украины закрыто, нужно лететь в Польшу, потом на поезде из Кракова - туда, где есть пункт отбора на службу по контракту. Мой был в городе Тернополь (Украина – ред.)", - уточнил Дэвис. Пленный наемник рассказал о своей судьбе и пути на Украину. После 16 лет в армии и проблем с наркотиками он был уволен со службы. Ему сложно было найти работу в Великобритании, он нигде долго не задерживался из-за проблем с психическим здоровьем. "Я пытался найти работу, но ее очень сложно найти, когда все, что ты делал с 16 до 29 лет, – это служил в армии... Я пытался покончить жизнь самоубийством несколько раз. И я решил ехать на Украину. Очевидно, что когда ты в иностранном легионе подписываешь контракт, тебе промывают мозги и говорят, что ты на правильной стороне", - сказал Дэвис.
https://ria.ru/20241225/naemnik-1991289601.html
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Британский наемник Хейден Уильям Дэвис: на стороне Киева воюют итальянцы, немцы, американцы, англичане
Взятый в плен в Донбассе британский наемник Хейден Уильям Дэвис на видео, которое есть в распоряжении РИА Новости, рассказал, что на стороне Киева воюют итальянцы, немцы, американцы, англичане, но больше всего колумбийцев – «их сотни». Он также поведал о своей сложной судьбе: увольнении из-за наркотиков из британской армии после многих лет службы, сложностях с трудоустройством на родине, проблемах с психическим здоровьем.
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в мире, украина, великобритания, польша, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Великобритания, Польша, Вооруженные силы Украины, НАТО
Наемник из Британии рассказал, сколько колумбийцев воюют за ВСУ

Британский наемник Дэвис заявил, что за ВСУ воюют сотни колумбийцев

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ЛУГАНСК, 2 янв - РИА Новости. Сотни колумбийцев воюют за ВСУ, рассказал на видео, которое есть в распоряжении РИА Новости, взятый в плен в Донбассе наемник из Великобритании Хейден Уильям Дэвис.
Ранее РИА Новости сообщало, что военнослужащие группировки войск "Центр" взяли в плен в Торецке на донецком участке фронта наемника из Великобритании, воевавшего на стороне ВСУ.
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"В иностранном легионе проходят службу граждане из каждой страны НАТО. Французы, итальянцы, немцы, американцы, англичане. Но более всего колумбийцев, их сотни", - рассказал наемник.
Он уточнил, что подготовка наемников зависит от взвода, в который они попадают.
«
"Направление подготовки зависит от твоего взвода. Я был во взводе тяжелого вооружения, тяжелого вооружения у нас не было, соответственно, не было подготовки. Нам выдали два ДШК (пулемет – ред.). Боеприпасов не было, чтобы стрелять и практиковаться, ничего не было. Выдали гранатомет МК-19 - не было креплений к треноге, поэтому мы не могли его переносить и использовать. Я спросил, могу ли я обучать применению ПТРК "Джавелин", потому что я специалист по ПТРК "Джавелин". Мне пообещали - да. Но "Джавелинов" и ничего подобного не было", - пояснил пленный.
По его словам, наемники попадают на Украину через Польшу.
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"Очевидно, что воздушное пространство от Украины закрыто, нужно лететь в Польшу, потом на поезде из Кракова - туда, где есть пункт отбора на службу по контракту. Мой был в городе Тернополь (Украина – ред.)", - уточнил Дэвис.
Пленный наемник рассказал о своей судьбе и пути на Украину. После 16 лет в армии и проблем с наркотиками он был уволен со службы. Ему сложно было найти работу в Великобритании, он нигде долго не задерживался из-за проблем с психическим здоровьем.
"Я пытался найти работу, но ее очень сложно найти, когда все, что ты делал с 16 до 29 лет, – это служил в армии... Я пытался покончить жизнь самоубийством несколько раз. И я решил ехать на Украину. Очевидно, что когда ты в иностранном легионе подписываешь контракт, тебе промывают мозги и говорят, что ты на правильной стороне", - сказал Дэвис.
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