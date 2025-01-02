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В США сделали тревожное заявление о территориях, освобожденных в ходе СВО
В США сделали тревожное заявление о территориях, освобожденных в ходе СВО - РИА Новости, 02.01.2025
В США сделали тревожное заявление о территориях, освобожденных в ходе СВО
Украину могут обязать отказаться от идеи вернуть силой освобожденные Россией территории, заявил бывший спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер, его... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T20:03:00+03:00
2025-01-02T20:03:00+03:00
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Украину могут обязать отказаться от идеи вернуть силой освобожденные Россией территории, заявил бывший спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер, его слова приводит "Страна.ua"."Мы наверняка будем видеть обязательства или понимание того, что Украине это не будет возвращено военным путем", — сказал он.При этом эксперт утверждает, что на Западе не признают освобожденные территории российскими, однако "фактически они будут находиться под контролем России".На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров. Владимир Зеленский, который на законодательном уровне запретил вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать одно из требований Киева – возвращение Украины к границам от 1991 года. В конце ноября Зеленский заявил в интервью телеканалу Sky News, что остановить "горячую фазу" конфликта на Украине можно, приняв под "зонтик НАТО" подконтрольную Киеву территорию. Западные СМИ и некоторые политики охарактеризовали это как сигнал о его готовности к территориальным уступкам. А уже в декабре победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп после встречи с Зеленским заявил, что тот хочет прекращения огня и заключения мира.
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в мире, украина, киев, россия, курт волкер, владимир зеленский, государственный департамент сша, дональд трамп, нато
В мире, Украина, Киев, Россия, Курт Волкер, Владимир Зеленский, Государственный департамент США, Дональд Трамп, НАТО
В США сделали тревожное заявление о территориях, освобожденных в ходе СВО
Волкер: Украину могут обязать не пытаться вернуть освобожденные РФ территории