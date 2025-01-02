https://ria.ru/20250102/vojska-1992333657.html

Российские войска установили триколор в селе Белогорье

Российские войска установили триколор в селе Белогорье - РИА Новости, 02.01.2025

Российские войска установили триколор в селе Белогорье

Российские войска установили флаг РФ в селе Белогорье на ореховском направлении запорожской линии фронта, идет зачистка в западной и северной части села от... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T17:07:00+03:00

2025-01-02T17:07:00+03:00

2025-01-02T17:19:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости. Российские войска установили флаг РФ в селе Белогорье на ореховском направлении запорожской линии фронта, идет зачистка в западной и северной части села от остатков групп ВСУ, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ продвинулись на ореховском направлении в сторону Малой Токмачки, отбросив врага и улучшив свои позиции. Белогорье находится юго-восточнее Малой Токмачки, которая в свою очередь является пригородом города Орехов, где находится крупный командный и логистический пункт ВСУ. "Враг понес большие потери и был вынужден отступить. Наши войска водрузили флаг России в Белогорье. Сейчас идет зачистка западной и северной части села", - сказал Рогов. При этом, по его словам, ВСУ оказывают сопротивление, но инициатива находится в руках у российской армии. "Ожесточенные бои за полное освобождение села продолжаются", - добавил Рогов.Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250102/oborona-1992322670.html

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россия

запорожская область

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в мире, россия, запорожская область, днепр (город), владимир рогов, вооруженные силы украины