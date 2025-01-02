Рейтинг@Mail.ru
Российские войска установили триколор в селе Белогорье - РИА Новости, 02.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:07 02.01.2025 (обновлено: 17:19 02.01.2025)
https://ria.ru/20250102/vojska-1992333657.html
Российские войска установили триколор в селе Белогорье
Российские войска установили триколор в селе Белогорье - РИА Новости, 02.01.2025
Российские войска установили триколор в селе Белогорье
Российские войска установили флаг РФ в селе Белогорье на ореховском направлении запорожской линии фронта, идет зачистка в западной и северной части села от... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T17:07:00+03:00
2025-01-02T17:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
запорожская область
днепр (город)
владимир рогов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101623/44/1016234437_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a1698968924963ef664b97fba66ba20a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости. Российские войска установили флаг РФ в селе Белогорье на ореховском направлении запорожской линии фронта, идет зачистка в западной и северной части села от остатков групп ВСУ, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ продвинулись на ореховском направлении в сторону Малой Токмачки, отбросив врага и улучшив свои позиции. Белогорье находится юго-восточнее Малой Токмачки, которая в свою очередь является пригородом города Орехов, где находится крупный командный и логистический пункт ВСУ. "Враг понес большие потери и был вынужден отступить. Наши войска водрузили флаг России в Белогорье. Сейчас идет зачистка западной и северной части села", - сказал Рогов. При этом, по его словам, ВСУ оказывают сопротивление, но инициатива находится в руках у российской армии. "Ожесточенные бои за полное освобождение села продолжаются", - добавил Рогов.Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250102/oborona-1992322670.html
https://ria.ru/20250102/pvo-1992306753.html
россия
запорожская область
днепр (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101623/44/1016234437_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_03f8df74cae58c7b64ff2ffaa13b5962.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, запорожская область, днепр (город), владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Запорожская область, Днепр (город), Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Российские войска установили триколор в селе Белогорье

Рогов: ВС России установили триколор в селе Белогорье на ореховском направлении

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Флаг России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости. Российские войска установили флаг РФ в селе Белогорье на ореховском направлении запорожской линии фронта, идет зачистка в западной и северной части села от остатков групп ВСУ, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ продвинулись на ореховском направлении в сторону Малой Токмачки, отбросив врага и улучшив свои позиции. Белогорье находится юго-восточнее Малой Токмачки, которая в свою очередь является пригородом города Орехов, где находится крупный командный и логистический пункт ВСУ.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
На Украине заявили, что готовят к круговой обороне Харьковскую область
15:36
"Враг понес большие потери и был вынужден отступить. Наши войска водрузили флаг России в Белогорье. Сейчас идет зачистка западной и северной части села", - сказал Рогов.
При этом, по его словам, ВСУ оказывают сопротивление, но инициатива находится в руках у российской армии. "Ожесточенные бои за полное освобождение села продолжаются", - добавил Рогов.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Боевое дежурство ЗРК Тор-М1 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
Российская ПВО сбила украинский истребитель
12:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЗапорожская областьДнепр (город)Владимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала