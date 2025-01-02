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ВС России нанесли удары по ВСУ в 15 населенных пунктах Курской области
ВС России нанесли удары по ВСУ в 15 населенных пунктах Курской области - РИА Новости, 02.01.2025
ВС России нанесли удары по ВСУ в 15 населенных пунктах Курской области
Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение ВСУ в районах 15 населённых пунктов в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T13:55:00+03:00
2025-01-02T13:55:00+03:00
2025-01-02T13:55:00+03:00
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение ВСУ в районах 15 населённых пунктов в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, семи механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гончаровка, Дарьино, Замостье, Куриловка, Леонидово, Локня, Малая Локня, Марьевка, Махновка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Погребки, Старая Сорочина и Суджа", - говорится в сводке о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. Также, по данным ведомства, ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Александрия, Веселовка, Гуево, Заолешенка, Лебедевка, Мирный, Михайловка, Никольский, Русское Поречное, Свердликово, а также Беловоды, Водолаги, Журавка и Павловка в Сумской области.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВС России нанесли удары по ВСУ в 15 населенных пунктах Курской области
ВС РФ поразили силы ВСУ в районах 15 населенных пунктах в Курской области