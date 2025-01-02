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ВС России нанесли удары по ВСУ в 15 населенных пунктах Курской области - РИА Новости, 02.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:55 02.01.2025
https://ria.ru/20250102/voennye-1992315813.html
ВС России нанесли удары по ВСУ в 15 населенных пунктах Курской области
ВС России нанесли удары по ВСУ в 15 населенных пунктах Курской области - РИА Новости, 02.01.2025
ВС России нанесли удары по ВСУ в 15 населенных пунктах Курской области
Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение ВСУ в районах 15 населённых пунктов в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T13:55:00+03:00
2025-01-02T13:55:00+03:00
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безопасность
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение ВСУ в районах 15 населённых пунктов в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, семи механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гончаровка, Дарьино, Замостье, Куриловка, Леонидово, Локня, Малая Локня, Марьевка, Махновка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Погребки, Старая Сорочина и Суджа", - говорится в сводке о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. Также, по данным ведомства, ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Александрия, Веселовка, Гуево, Заолешенка, Лебедевка, Мирный, Михайловка, Никольский, Русское Поречное, Свердликово, а также Беловоды, Водолаги, Журавка и Павловка в Сумской области.
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курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВС России нанесли удары по ВСУ в 15 населенных пунктах Курской области

ВС РФ поразили силы ВСУ в районах 15 населенных пунктах в Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военный в Курской области
Российский военный в Курской области - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военный в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение ВСУ в районах 15 населённых пунктов в Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, семи механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гончаровка, Дарьино, Замостье, Куриловка, Леонидово, Локня, Малая Локня, Марьевка, Махновка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Погребки, Старая Сорочина и Суджа", - говорится в сводке о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
Также, по данным ведомства, ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Александрия, Веселовка, Гуево, Заолешенка, Лебедевка, Мирный, Михайловка, Никольский, Русское Поречное, Свердликово, а также Беловоды, Водолаги, Журавка и Павловка в Сумской области.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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