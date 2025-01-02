https://ria.ru/20250102/vilfand-1992284808.html

Вильфанд рассказал, когда появится надежный прогноз погоды на девять дней

Вильфанд рассказал, когда появится надежный прогноз погоды на девять дней - РИА Новости, 02.01.2025

Вильфанд рассказал, когда появится надежный прогноз погоды на девять дней

Точный прогноз погоды сегодня возможно сделать не более чем на семь суток, однако к началу 2030-х годов метеорологи смогут давать надежный прогноз на девять... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T05:56:00+03:00

2025-01-02T05:56:00+03:00

2025-01-02T05:56:00+03:00

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Точный прогноз погоды сегодня возможно сделать не более чем на семь суток, однако к началу 2030-х годов метеорологи смогут давать надежный прогноз на девять дней, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Дальность прогноза может сдвинуться с семи до девяти дней к началу следующего десятилетия", - сказал Вильфанд. По его словам, для такого прогресса необходимо приложить немалые усилия в научной сфере. Этому будет способствовать увеличение группировки спутников, развитие нейросетей и модернизация компьютеров для обработки растущего массива данных.

https://ria.ru/20241227/pogoda-1991767955.html

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россия, роман вильфанд, гидрометцентр