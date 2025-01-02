В России выявили первый случай заражения холероподобным вибрионом
У вернувшейся с отдыха в Таиланде россиянки нашли холероподобный вибрион
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В Краснодарском крае у женщины, прилетевшей из Таиланда, обнаружили холероподобный вибрион, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю поступила информация о случае острого кишечного заболевания, вызванного холероподобным вибрионом, у гражданки Российской Федерации, вернувшейся с отдыха в Таиланде", — говорится в релизе.
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Заболевшая с 14 по 26 декабря провела отпуск на Пхукете. По предварительным данным, она ела сырые устрицы, а после возвращения домой у нее возникли симптомы заболевания, пояснили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре отметили, что провели дезинфекционную обработку самолета, а также организовали комплекс противоэпидемических мероприятий, определили круг контактных лиц, которых взяли под медицинское наблюдение.
Заболевшую женщину уже выписали из инфекционной больницы, добавили в ведомстве.
Холера — чрезвычайно заразная болезнь, передающаяся через зараженную пищу или воду. Холера может вызвать острую водянистую диарею, а тяжелая форма этого заболевания при отсутствии лечения может через несколько часов закончиться смертельным исходом.
В конце декабря Роспотребнадзор сообщил, что отслеживает ситуацию с холерой в Мьянме и Таиланде. Вспышка заболевания наблюдается в приграничном с Таиландом городе Мьянмы Шве Кокко. По данным СМИ, за месяц там выявили порядка 300 случаев. В России эпидемиологическая ситуация по холере стабильна и находится под постоянным контролем, подчеркнули в ведомстве.
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