https://ria.ru/20250102/vibrion-1992288749.html

В России выявили первый случай заражения холероподобным вибрионом

В России выявили первый случай заражения холероподобным вибрионом - РИА Новости, 02.01.2025

В России выявили первый случай заражения холероподобным вибрионом

В Краснодарском крае у женщины, прилетевшей из Таиланда, обнаружили холероподобный вибрион, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T08:11:00+03:00

2025-01-02T08:11:00+03:00

2025-01-02T09:15:00+03:00

туризм

происшествия

здоровье - общество

красноярский край

таиланд

пхукет (остров)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918476000_0:243:3093:1983_1920x0_80_0_0_040bd2a703495564dfecee120737b0de.jpg

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В Краснодарском крае у женщины, прилетевшей из Таиланда, обнаружили холероподобный вибрион, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. "В Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю поступила информация о случае острого кишечного заболевания, вызванного холероподобным вибрионом, у гражданки Российской Федерации, вернувшейся с отдыха в Таиланде", — говорится в релизе. Заболевшая с 14 по 26 декабря провела отпуск на Пхукете. По предварительным данным, она ела сырые устрицы, а после возвращения домой у нее возникли симптомы заболевания, пояснили в ведомстве. В Роспотребнадзоре отметили, что провели дезинфекционную обработку самолета, а также организовали комплекс противоэпидемических мероприятий, определили круг контактных лиц, которых взяли под медицинское наблюдение. Заболевшую женщину уже выписали из инфекционной больницы, добавили в ведомстве.В конце декабря Роспотребнадзор сообщил, что отслеживает ситуацию с холерой в Мьянме и Таиланде. Вспышка заболевания наблюдается в приграничном с Таиландом городе Мьянмы Шве Кокко. По данным СМИ, за месяц там выявили порядка 300 случаев. В России эпидемиологическая ситуация по холере стабильна и находится под постоянным контролем, подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20241224/rospotrebnadzor-1991021742.html

https://ria.ru/20231026/strakhovka-1905437305.html

красноярский край

таиланд

пхукет (остров)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, здоровье - общество, красноярский край, таиланд, пхукет (остров), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)