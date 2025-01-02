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В России выявили первый случай заражения холероподобным вибрионом - РИА Новости, 02.01.2025
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Туризм
 
08:11 02.01.2025 (обновлено: 09:15 02.01.2025)
https://ria.ru/20250102/vibrion-1992288749.html
В России выявили первый случай заражения холероподобным вибрионом
В России выявили первый случай заражения холероподобным вибрионом - РИА Новости, 02.01.2025
В России выявили первый случай заражения холероподобным вибрионом
В Краснодарском крае у женщины, прилетевшей из Таиланда, обнаружили холероподобный вибрион, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T08:11:00+03:00
2025-01-02T09:15:00+03:00
туризм
происшествия
здоровье - общество
красноярский край
таиланд
пхукет (остров)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В Краснодарском крае у женщины, прилетевшей из Таиланда, обнаружили холероподобный вибрион, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. "В Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю поступила информация о случае острого кишечного заболевания, вызванного холероподобным вибрионом, у гражданки Российской Федерации, вернувшейся с отдыха в Таиланде", — говорится в релизе. Заболевшая с 14 по 26 декабря провела отпуск на Пхукете. По предварительным данным, она ела сырые устрицы, а после возвращения домой у нее возникли симптомы заболевания, пояснили в ведомстве. В Роспотребнадзоре отметили, что провели дезинфекционную обработку самолета, а также организовали комплекс противоэпидемических мероприятий, определили круг контактных лиц, которых взяли под медицинское наблюдение. Заболевшую женщину уже выписали из инфекционной больницы, добавили в ведомстве.В конце декабря Роспотребнадзор сообщил, что отслеживает ситуацию с холерой в Мьянме и Таиланде. Вспышка заболевания наблюдается в приграничном с Таиландом городе Мьянмы Шве Кокко. По данным СМИ, за месяц там выявили порядка 300 случаев. В России эпидемиологическая ситуация по холере стабильна и находится под постоянным контролем, подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20241224/rospotrebnadzor-1991021742.html
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красноярский край
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происшествия, здоровье - общество, красноярский край, таиланд, пхукет (остров), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Туризм, Происшествия, Здоровье - Общество, Красноярский край, Таиланд, Пхукет (остров), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В России выявили первый случай заражения холероподобным вибрионом

У вернувшейся с отдыха в Таиланде россиянки нашли холероподобный вибрион

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В Краснодарском крае у женщины, прилетевшей из Таиланда, обнаружили холероподобный вибрион, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю поступила информация о случае острого кишечного заболевания, вызванного холероподобным вибрионом, у гражданки Российской Федерации, вернувшейся с отдыха в Таиланде", — говорится в релизе.
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Заболевшая с 14 по 26 декабря провела отпуск на Пхукете. По предварительным данным, она ела сырые устрицы, а после возвращения домой у нее возникли симптомы заболевания, пояснили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре отметили, что провели дезинфекционную обработку самолета, а также организовали комплекс противоэпидемических мероприятий, определили круг контактных лиц, которых взяли под медицинское наблюдение.
Заболевшую женщину уже выписали из инфекционной больницы, добавили в ведомстве.

Холера — чрезвычайно заразная болезнь, передающаяся через зараженную пищу или воду. Холера может вызвать острую водянистую диарею, а тяжелая форма этого заболевания при отсутствии лечения может через несколько часов закончиться смертельным исходом.

В конце декабря Роспотребнадзор сообщил, что отслеживает ситуацию с холерой в Мьянме и Таиланде. Вспышка заболевания наблюдается в приграничном с Таиландом городе Мьянмы Шве Кокко. По данным СМИ, за месяц там выявили порядка 300 случаев. В России эпидемиологическая ситуация по холере стабильна и находится под постоянным контролем, подчеркнули в ведомстве.
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