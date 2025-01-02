https://ria.ru/20250102/veshkin-1992339076.html

Замглавы Военно-медицинской академии пытался скрыть имущество от следствия

Замглавы Военно-медицинской академии пытался скрыть имущество от следствия - РИА Новости, 02.01.2025

Замглавы Военно-медицинской академии пытался скрыть имущество от следствия

Заместитель начальника Военно-медицинской академии имени Кирова Павел Вешкин ранее предпринимал попытки скрыть от следствия имущество, которое могло подлежать... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T18:16:00+03:00

2025-01-02T18:16:00+03:00

2025-01-02T18:16:00+03:00

происшествия

россия

москва

дело замминистра обороны тимура иванова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292677_0:236:2943:1891_1920x0_80_0_0_8c55721da471e95e85cd4c110c0911de.jpg

МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Заместитель начальника Военно-медицинской академии имени Кирова Павел Вешкин ранее предпринимал попытки скрыть от следствия имущество, которое могло подлежать аресту в рамках расследования его уголовного дела, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "При этом материалы дела уже содержат сведения о попытках Вешкина П.Н. сокрыть от органов предварительного следствия имущество, на которое может быть наложен арест", - сказано в документах. Согласно документам, ранее Вешкину вменили совершение преступления, предусмотренное частью 4 статьи 159 УК РФ (крупное мошенничество), теперь ему инкриминируют часть 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Уголовное дело связано с получением взяток от представителей ООО "СЛ Фарма", уточняется в документах. Согласно порталу судов общей юрисдикции Москвы, дело по существу уже рассматривает Головинский районный суд.

https://ria.ru/20240923/arest-1974152169.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, москва, дело замминистра обороны тимура иванова