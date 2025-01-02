https://ria.ru/20250102/ukraina-1992352497.html

На Украине проведут проверки в командовании сухопутных войск ВСУ

На Украине проведут проверки в командовании сухопутных войск ВСУ - РИА Новости, 02.01.2025

На Украине проведут проверки в командовании сухопутных войск ВСУ

Минобороны Украины проведет комплексный анализ командования сухопутных войск ВСУ, заявил глава украинского оборонного ведомства Рустем Умеров. РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T22:53:00+03:00

2025-01-02T22:53:00+03:00

2025-01-02T22:54:00+03:00

россия

донбасс

владимир зеленский

рустем умеров

александр сырский

вооруженные силы украины

министерство обороны украины

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150221/85/1502218510_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_749b1a088149a972eadf7f514f477d75.jpg

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Минобороны Украины проведет комплексный анализ командования сухопутных войск ВСУ, заявил глава украинского оборонного ведомства Рустем Умеров. "Главная инспекция минобороны проведет комплексный анализ командования сухопутных войск ВСУ: анализ организационной структуры и полномочий, оценку эффективности управленческих процессов, проверку на соблюдение законодательства", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Умерова в социальной сети Facebook*. По его словам, на основании результатов проверки планируется ввести реформы в системе управления и кадровой политики в командовании сухопутных войск ВСУ, а также оптимизировать управленческие процессы в ВСУ. В декабре 2024 года Умеров уволил Павла Ткачука с должности начальника национальной академии сухопутных войск после проведенного аудита, сообщили в украинском оборонном ведомстве. Владимир Зеленский в конце ноября 2024 года заявил о назначении на пост командующего сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого, причастного к обстрелам Донбасса. До него этот пост занимал Александр Павлюк, а перед ним - нынешний главком ВСУ Александр Сырский. Кроме того, Зеленский заявил о назначении Олега Апостола заместителем главнокомандующего ВСУ. В начале декабря Зеленский анонсировал новые кадровые перестановки в ВСУ.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории РФ как экстремистская

https://ria.ru/20250102/naemniki-1992293298.html

https://ria.ru/20250102/ukraina-1992255423.html

россия

донбасс

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, донбасс, владимир зеленский, рустем умеров, александр сырский, вооруженные силы украины, министерство обороны украины, в мире, украина