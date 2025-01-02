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На Украине проведут проверки в командовании сухопутных войск ВСУ
На Украине проведут проверки в командовании сухопутных войск ВСУ - РИА Новости, 02.01.2025
На Украине проведут проверки в командовании сухопутных войск ВСУ
Минобороны Украины проведет комплексный анализ командования сухопутных войск ВСУ, заявил глава украинского оборонного ведомства Рустем Умеров. РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T22:53:00+03:00
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Минобороны Украины проведет комплексный анализ командования сухопутных войск ВСУ, заявил глава украинского оборонного ведомства Рустем Умеров. "Главная инспекция минобороны проведет комплексный анализ командования сухопутных войск ВСУ: анализ организационной структуры и полномочий, оценку эффективности управленческих процессов, проверку на соблюдение законодательства", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Умерова в социальной сети Facebook*. По его словам, на основании результатов проверки планируется ввести реформы в системе управления и кадровой политики в командовании сухопутных войск ВСУ, а также оптимизировать управленческие процессы в ВСУ. В декабре 2024 года Умеров уволил Павла Ткачука с должности начальника национальной академии сухопутных войск после проведенного аудита, сообщили в украинском оборонном ведомстве. Владимир Зеленский в конце ноября 2024 года заявил о назначении на пост командующего сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого, причастного к обстрелам Донбасса. До него этот пост занимал Александр Павлюк, а перед ним - нынешний главком ВСУ Александр Сырский. Кроме того, Зеленский заявил о назначении Олега Апостола заместителем главнокомандующего ВСУ. В начале декабря Зеленский анонсировал новые кадровые перестановки в ВСУ.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории РФ как экстремистская
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россия, донбасс, владимир зеленский, рустем умеров, александр сырский, вооруженные силы украины, министерство обороны украины, в мире, украина
Россия, Донбасс, Владимир Зеленский, Рустем Умеров, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны Украины, В мире, Украина
На Украине проведут проверки в командовании сухопутных войск ВСУ
Умеров: минобороны Украины проведет проверки в командовании сухопутных войск ВСУ