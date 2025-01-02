Рейтинг@Mail.ru
В Словакии обвинили Украину в неблагодарности за помощь - РИА Новости, 02.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:16 02.01.2025 (обновлено: 22:18 02.01.2025)
https://ria.ru/20250102/ukraina-1992350939.html
В Словакии обвинили Украину в неблагодарности за помощь
В Словакии обвинили Украину в неблагодарности за помощь - РИА Новости, 02.01.2025
В Словакии обвинили Украину в неблагодарности за помощь
Украина, остановив транзит газа, забыла о помощи, которую ей оказала Словакия, заявил глава словацкого МВД, председатель партии Hlas-SD ("Голос - социальная... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T22:16:00+03:00
2025-01-02T22:18:00+03:00
словакия
украина
роберт фицо
евросоюз
в мире
экономика
энергетика
природный газ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990860389_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_d7fcfa435ad6963980ab336ce779fb51.jpg
БРАТИСЛАВА, 2 янв - РИА Новости. Украина, остановив транзит газа, забыла о помощи, которую ей оказала Словакия, заявил глава словацкого МВД, председатель партии Hlas-SD ("Голос - социальная демократия"), которая входит в правительственную коалицию, Матуш Шутай-Эшток. Украина в среду прекратила транспортировку российского газа в страны ЕС и Молдавию в связи с окончанием действия пятилетнего контракта между компанией "Газпром" и украинской фирмой "Нафтогаз". "Украина, остановив поставки газа, забыла о помощи, которую ей оказала Словакия. С начала военного конфликта у нашего восточного соседа Словакия оказала Украине существенную военную, политическую и гуманитарную помощь, а также подала руку помощи всем спасающимся от бессмысленного военного конфликта", - написал Шутай-Эшток на своей странице в социальной сети Facebook*. Он отметил, что Словакия взамен может ожидать от Украины солидарности в вопросе поставок газа. "Решение о прекращении поставок газа с Украины является принципиальным шагом, который не только предает существующее доверие, но и открывает вопрос о справедливости и надежности украинского подхода к взаимным отношениям. Словакия потеряет на основе шага (Владимира) Зеленского сотни миллионов евро как при покупке газа у другого поставщика, так и при упущенных платежах за транзит от других стран", - добавил министр. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории РФ как экстремистская.По его мнению, речь идет не только об экономических проблемах Словакии, остановка поставок газа является "сигналом, который может нарушить стабильность и сотрудничество во всей Европе". Ранее премьер Словакии Роберт Фицо подтвердил, что республика имеет достаточный объем газа для внутреннего потребления, и цена для словацких домохозяйств в 2025 году расти не будет, главным образом потери страны связаны с невозможностью транспортировать газ, поступающий с Украины, в другие страны Европейского союза. Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ дальше на Запад, поскольку республика получает за это порядка 500 миллионов евро в год в качестве сборов за транзит. Фицо ранее заявил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы. Он также пригрозил Киеву прекращением поставок электроэнергии на Украину и сокращением поддержки украинских граждан, которые сейчас находятся в Словакии.
https://ria.ru/20250102/gas-1992348400.html
https://ria.ru/20250102/gaz-1992342308.html
https://ria.ru/20250102/gaz-1992333408.html
словакия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990860389_156:0:2885:2047_1920x0_80_0_0_f1260c58ea5b738228b48485c53f9f01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
словакия, украина, роберт фицо, евросоюз, в мире, экономика, энергетика, природный газ
Словакия, Украина, Роберт Фицо, Евросоюз, В мире, Экономика, Энергетика, Природный газ
В Словакии обвинили Украину в неблагодарности за помощь

Глава МВД Словакии заявил, что Киев забыл помощь страны, перекрыв газ

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкЗдание парламента Словакии (Народной Рады) в Братиславе
Здание парламента Словакии (Народной Рады) в Братиславе - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Здание парламента Словакии (Народной Рады) в Братиславе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРАТИСЛАВА, 2 янв - РИА Новости. Украина, остановив транзит газа, забыла о помощи, которую ей оказала Словакия, заявил глава словацкого МВД, председатель партии Hlas-SD ("Голос - социальная демократия"), которая входит в правительственную коалицию, Матуш Шутай-Эшток.
Украина в среду прекратила транспортировку российского газа в страны ЕС и Молдавию в связи с окончанием действия пятилетнего контракта между компанией "Газпром" и украинской фирмой "Нафтогаз".
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
СМИ раскрыли последствия прекращения поставок газа из России для Европы
Вчера, 21:08
"Украина, остановив поставки газа, забыла о помощи, которую ей оказала Словакия. С начала военного конфликта у нашего восточного соседа Словакия оказала Украине существенную военную, политическую и гуманитарную помощь, а также подала руку помощи всем спасающимся от бессмысленного военного конфликта", - написал Шутай-Эшток на своей странице в социальной сети Facebook*.
Он отметил, что Словакия взамен может ожидать от Украины солидарности в вопросе поставок газа.
"Решение о прекращении поставок газа с Украины является принципиальным шагом, который не только предает существующее доверие, но и открывает вопрос о справедливости и надежности украинского подхода к взаимным отношениям. Словакия потеряет на основе шага (Владимира) Зеленского сотни миллионов евро как при покупке газа у другого поставщика, так и при упущенных платежах за транзит от других стран", - добавил министр.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории РФ как экстремистская.
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
Россия стала вторым крупнейшим поставщиком газа в Евросоюз
Вчера, 19:20
По его мнению, речь идет не только об экономических проблемах Словакии, остановка поставок газа является "сигналом, который может нарушить стабильность и сотрудничество во всей Европе".
Ранее премьер Словакии Роберт Фицо подтвердил, что республика имеет достаточный объем газа для внутреннего потребления, и цена для словацких домохозяйств в 2025 году расти не будет, главным образом потери страны связаны с невозможностью транспортировать газ, поступающий с Украины, в другие страны Европейского союза.
Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ дальше на Запад, поскольку республика получает за это порядка 500 миллионов евро в год в качестве сборов за транзит. Фицо ранее заявил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы. Он также пригрозил Киеву прекращением поставок электроэнергии на Украину и сокращением поддержки украинских граждан, которые сейчас находятся в Словакии.
Газоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
Эксперт оценил готовность Европы к прерыванию транзита газа через Украину
Вчера, 17:05
 
СловакияУкраинаРоберт ФицоЕвросоюзВ миреЭкономикаЭнергетикаПриродный газ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала