В Словакии обвинили Украину в неблагодарности за помощь
Глава МВД Словакии заявил, что Киев забыл помощь страны, перекрыв газ
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкЗдание парламента Словакии (Народной Рады) в Братиславе
Здание парламента Словакии (Народной Рады) в Братиславе. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 2 янв - РИА Новости. Украина, остановив транзит газа, забыла о помощи, которую ей оказала Словакия, заявил глава словацкого МВД, председатель партии Hlas-SD ("Голос - социальная демократия"), которая входит в правительственную коалицию, Матуш Шутай-Эшток.
"Украина, остановив поставки газа, забыла о помощи, которую ей оказала Словакия. С начала военного конфликта у нашего восточного соседа Словакия оказала Украине существенную военную, политическую и гуманитарную помощь, а также подала руку помощи всем спасающимся от бессмысленного военного конфликта", - написал Шутай-Эшток на своей странице в социальной сети Facebook*.
Он отметил, что Словакия взамен может ожидать от Украины солидарности в вопросе поставок газа.
"Решение о прекращении поставок газа с Украины является принципиальным шагом, который не только предает существующее доверие, но и открывает вопрос о справедливости и надежности украинского подхода к взаимным отношениям. Словакия потеряет на основе шага (Владимира) Зеленского сотни миллионов евро как при покупке газа у другого поставщика, так и при упущенных платежах за транзит от других стран", - добавил министр.
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По его мнению, речь идет не только об экономических проблемах Словакии, остановка поставок газа является "сигналом, который может нарушить стабильность и сотрудничество во всей Европе".
Ранее премьер Словакии Роберт Фицо подтвердил, что республика имеет достаточный объем газа для внутреннего потребления, и цена для словацких домохозяйств в 2025 году расти не будет, главным образом потери страны связаны с невозможностью транспортировать газ, поступающий с Украины, в другие страны Европейского союза.
Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ дальше на Запад, поскольку республика получает за это порядка 500 миллионов евро в год в качестве сборов за транзит. Фицо ранее заявил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы. Он также пригрозил Киеву прекращением поставок электроэнергии на Украину и сокращением поддержки украинских граждан, которые сейчас находятся в Словакии.