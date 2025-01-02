Рогов высказался о факельном шествии бандеровцев на Украине
Рогов назвал факельное шествие бандеровцев на Украине позором Запада
Факельный марш, посвященный дню рождения Степана Бандеры в Киеве. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал позором западных стран факельное шествие на Украине сторонников лидера украинских националистов и пособника гитлеровцев Степана Бандеры.
Ранее украинские СМИ сообщили о прошедшем во Львове факельном шествии в честь дня рождения Бандеры.
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"Шествие в честь пособников фашистов – это позор западных стран, которые поддерживают и спонсируют нынешний нацистский киевский режим", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, лидеры западных стран предпочитают молчать, что на Украине чествуют и возводят в ранг героев тех, кто в годы Второй мировой войны выступал на стороне фашистов, всячески их поддерживал и убивал мирное население.
Бандера был лидером "Организации украинских националистов"*, одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН* - "Украинской повстанческой армии"*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.
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