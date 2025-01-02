https://ria.ru/20250102/ukraina-1992337036.html

Подполье сообщило об ударе по базе ВСУ в Николаевской области

Подполье сообщило об ударе по базе ВСУ в Николаевской области - РИА Новости, 02.01.2025

Подполье сообщило об ударе по базе ВСУ в Николаевской области

В Николаевской области нанесли удар по военной базе ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T17:48:00+03:00

2025-01-02T17:48:00+03:00

2025-01-02T18:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

николаевская область

вооруженные силы украины

в мире

украина

сергей лебедев

дмитрий песков

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ДОНЕЦК, 2 янв — РИА Новости. В Николаевской области нанесли удар по военной базе ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Николаевская область, прилет в Первомайск. Взрыв в пригороде, но трухнуло даже центр. По сообщениям сопротивления, прилет в военную базу, где бандеровцы совсем расслабились при отсутствии прилетов. Взрыв с продолжительной детонацией", — сказал он.На место выехало много машин скорых, добавил Лебедев.Как следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, перед этим на всей территории страны объявили воздушную тревогу.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи противника.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250102/ukraina-1992317241.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

николаевская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

николаевская область, вооруженные силы украины, в мире, украина, сергей лебедев, дмитрий песков