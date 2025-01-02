Рейтинг@Mail.ru
Подполье сообщило об ударе по базе ВСУ в Николаевской области - РИА Новости, 02.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:48 02.01.2025 (обновлено: 18:20 02.01.2025)
https://ria.ru/20250102/ukraina-1992337036.html
Подполье сообщило об ударе по базе ВСУ в Николаевской области
Подполье сообщило об ударе по базе ВСУ в Николаевской области - РИА Новости, 02.01.2025
Подполье сообщило об ударе по базе ВСУ в Николаевской области
В Николаевской области нанесли удар по военной базе ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T17:48:00+03:00
2025-01-02T18:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
николаевская область
вооруженные силы украины
в мире
украина
сергей лебедев
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_cda57b6a80cdfb7f997f5e4ee5f73066.jpg
ДОНЕЦК, 2 янв — РИА Новости. В Николаевской области нанесли удар по военной базе ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Николаевская область, прилет в Первомайск. Взрыв в пригороде, но трухнуло даже центр. По сообщениям сопротивления, прилет в военную базу, где бандеровцы совсем расслабились при отсутствии прилетов. Взрыв с продолжительной детонацией", — сказал он.На место выехало много машин скорых, добавил Лебедев.Как следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, перед этим на всей территории страны объявили воздушную тревогу.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи противника.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250102/ukraina-1992317241.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
николаевская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_de981466415938ed0837038f50fca02e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
николаевская область, вооруженные силы украины, в мире, украина, сергей лебедев, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Николаевская область, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина, Сергей Лебедев, Дмитрий Песков
Подполье сообщило об ударе по базе ВСУ в Николаевской области

Лебедев сообщил об ударе по базе ВСУ под Первомайском в Николаевской области

© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 2 янв — РИА Новости. В Николаевской области нанесли удар по военной базе ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Николаевская область, прилет в Первомайск. Взрыв в пригороде, но трухнуло даже центр. По сообщениям сопротивления, прилет в военную базу, где бандеровцы совсем расслабились при отсутствии прилетов. Взрыв с продолжительной детонацией", — сказал он.
Киев - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
Опрос показал снижение числа украинцев, готовых терпеть войну
Вчера, 14:17
На место выехало много машин скорых, добавил Лебедев.
Как следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, перед этим на всей территории страны объявили воздушную тревогу.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи противника.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеНиколаевская областьВооруженные силы УкраиныВ миреУкраинаСергей ЛебедевДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала