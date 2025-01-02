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Опрос показал снижение числа украинцев, готовых терпеть войну - РИА Новости, 02.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:17 02.01.2025
https://ria.ru/20250102/ukraina-1992317241.html
Опрос показал снижение числа украинцев, готовых терпеть войну
Опрос показал снижение числа украинцев, готовых терпеть войну - РИА Новости, 02.01.2025
Опрос показал снижение числа украинцев, готовых терпеть войну
Число граждан Украины, готовых "терпеть войну", заметно снизилось в течение 2024 года, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T14:17:00+03:00
2025-01-02T14:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
денис шмыгаль
кмис
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Число граждан Украины, готовых "терпеть войну", заметно снизилось в течение 2024 года, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС). Социологи КМИС для оценки динамики общественных настроений регулярно задают жителям Украины вопрос, как долго они готовы "терпеть войну". "От (февраля 2022 года - ред.) до февраля 2024 года ситуация практически не менялась: стабильно около 71-73% отвечали, что они готовы терпеть войну столько, сколько потребуется... Между февралем и октябрем 2024 года мы впервые зафиксировали снижение доли тех, кто готов терпеть столько, сколько потребуется, до 63%. Между началом октября и декабрем 2024 года... наблюдаем незначительное, но снижение доли тех, кто готов терпеть столько, сколько потребуется, – до 57%", - говорится в отчете, опубликованном на сайте КМИС. Социологи также отмечают, что тех, кто говорит о готовности нести бремя войны от нескольких месяцев до полугода, стало 21% в декабре против 18% в октябре. При этом с 12% до 18% выросло число респондентов, которым "трудно сказать", сколько времени они еще готовы нести бремя войны. Всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус" был проведен с 2 по 17 декабря в формате телефонных интервью с использованием компьютера, было опрошено 985 респондентов. Статистическая погрешность выборки не превышает 4,1%. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны. В октябре 2024 года премьер Украины Денис Шмыгаль заявил об уничтожении или повреждении почти 90% всей тепловой энергогенерации Украины. В украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241128/ukraina-1986028935.html
https://ria.ru/20241211/ukraina-1988503582.html
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в мире, украина, россия, денис шмыгаль, кмис, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Денис Шмыгаль, КМИС, Вооруженные силы Украины
Опрос показал снижение числа украинцев, готовых терпеть войну

КМИС: число готовых терпеть войну украинцев снизилось до 57% к концу 2024 года

© Fotolia / кosmoosКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© Fotolia / кosmoos
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Число граждан Украины, готовых "терпеть войну", заметно снизилось в течение 2024 года, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
Социологи КМИС для оценки динамики общественных настроений регулярно задают жителям Украины вопрос, как долго они готовы "терпеть войну".
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"От (февраля 2022 года - ред.) до февраля 2024 года ситуация практически не менялась: стабильно около 71-73% отвечали, что они готовы терпеть войну столько, сколько потребуется... Между февралем и октябрем 2024 года мы впервые зафиксировали снижение доли тех, кто готов терпеть столько, сколько потребуется, до 63%. Между началом октября и декабрем 2024 года... наблюдаем незначительное, но снижение доли тех, кто готов терпеть столько, сколько потребуется, – до 57%", - говорится в отчете, опубликованном на сайте КМИС.
Социологи также отмечают, что тех, кто говорит о готовности нести бремя войны от нескольких месяцев до полугода, стало 21% в декабре против 18% в октябре. При этом с 12% до 18% выросло число респондентов, которым "трудно сказать", сколько времени они еще готовы нести бремя войны.
Всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус" был проведен с 2 по 17 декабря в формате телефонных интервью с использованием компьютера, было опрошено 985 респондентов. Статистическая погрешность выборки не превышает 4,1%.
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Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
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Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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