Дипломат рассказал о секретных польско-украинских оружейных предприятиях
Лукасевич: Варшава и Киев держат в секрете общие оружейные предприятия в Польше
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Государственный флаг Украины у посольства Польши в Киеве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 2 янв – РИА Новости. Варшава и Киев создали совместные оружейные предприятия на территории Польши, но держат их в секрете, сообщил временный поверенный в делах Украины в Польше Петр Лукасевич.
"К сожалению, я не могу обсуждать это подробно, но сотрудничество уже включает в себя производство беспилотников, ремонт танков, а также происходит в сфере высоких технологий", - цитирует Лукасевича издание Interia.
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"Некоторые страны заявляют о таком сотрудничестве, как строительство завода военной техники, поскольку географически они расположены далеко от России. И поскольку они не в такой опасности, они могут говорить об этом вслух. Мы очень близко и поэтому не говорим об этом. Таким образом, география очень важна в этом контексте, - подчеркнул поверенный.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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