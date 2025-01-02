Рейтинг@Mail.ru
Дипломат рассказал о секретных польско-украинских оружейных предприятиях - РИА Новости, 02.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:14 02.01.2025
https://ria.ru/20250102/ukraina-1992317053.html
Дипломат рассказал о секретных польско-украинских оружейных предприятиях
Дипломат рассказал о секретных польско-украинских оружейных предприятиях - РИА Новости, 02.01.2025
Дипломат рассказал о секретных польско-украинских оружейных предприятиях
Варшава и Киев создали совместные оружейные предприятия на территории Польши, но держат их в секрете, сообщил временный поверенный в делах Украины в Польше Петр РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T14:14:00+03:00
2025-01-02T14:14:00+03:00
украина
россия
польша
сергей лавров
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151701/22/1517012273_0:147:2808:1726_1920x0_80_0_0_b612d0f7b47a86aa2b1a779dc543cc1a.jpg
ВАРШАВА, 2 янв – РИА Новости. Варшава и Киев создали совместные оружейные предприятия на территории Польши, но держат их в секрете, сообщил временный поверенный в делах Украины в Польше Петр Лукасевич. "К сожалению, я не могу обсуждать это подробно, но сотрудничество уже включает в себя производство беспилотников, ремонт танков, а также происходит в сфере высоких технологий", - цитирует Лукасевича издание Interia. Отвечая на вопрос о том, что Германия совместно с Украиной занимается производством вооружения, дипломат заявил, что Польша тоже имеет такие предприятия, но непосредственное соседство с Россией не позволяет это афишировать. "Некоторые страны заявляют о таком сотрудничестве, как строительство завода военной техники, поскольку географически они расположены далеко от России. И поскольку они не в такой опасности, они могут говорить об этом вслух. Мы очень близко и поэтому не говорим об этом. Таким образом, география очень важна в этом контексте, - подчеркнул поверенный. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241230/ukraina-1992059588.html
https://ria.ru/20241221/polsha-1990599263.html
украина
россия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151701/22/1517012273_156:0:2651:1871_1920x0_80_0_0_78a69f33e534be67891f4f81a0712bb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, польша, сергей лавров, нато, в мире
Украина, Россия, Польша, Сергей Лавров, НАТО, В мире
Дипломат рассказал о секретных польско-украинских оружейных предприятиях

Лукасевич: Варшава и Киев держат в секрете общие оружейные предприятия в Польше

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Украины у посольства Польши в Киеве
Государственный флаг Украины у посольства Польши в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Государственный флаг Украины у посольства Польши в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 2 янв – РИА Новости. Варшава и Киев создали совместные оружейные предприятия на территории Польши, но держат их в секрете, сообщил временный поверенный в делах Украины в Польше Петр Лукасевич.
"К сожалению, я не могу обсуждать это подробно, но сотрудничество уже включает в себя производство беспилотников, ремонт танков, а также происходит в сфере высоких технологий", - цитирует Лукасевича издание Interia.
Украинские военные в Луганской области - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
В Польше предложили радикальный план против Украины
30 декабря 2024, 11:54
Отвечая на вопрос о том, что Германия совместно с Украиной занимается производством вооружения, дипломат заявил, что Польша тоже имеет такие предприятия, но непосредственное соседство с Россией не позволяет это афишировать.
"Некоторые страны заявляют о таком сотрудничестве, как строительство завода военной техники, поскольку географически они расположены далеко от России. И поскольку они не в такой опасности, они могут говорить об этом вслух. Мы очень близко и поэтому не говорим об этом. Таким образом, география очень важна в этом контексте, - подчеркнул поверенный.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаги Украины и Польши - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
СМИ раскрыли, к чему тайно готовится Польша
21 декабря 2024, 14:12
 
УкраинаРоссияПольшаСергей ЛавровНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала