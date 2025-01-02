https://ria.ru/20250102/ukraina-1992317053.html

Дипломат рассказал о секретных польско-украинских оружейных предприятиях

Дипломат рассказал о секретных польско-украинских оружейных предприятиях - РИА Новости, 02.01.2025

Дипломат рассказал о секретных польско-украинских оружейных предприятиях

Варшава и Киев создали совместные оружейные предприятия на территории Польши, но держат их в секрете, сообщил временный поверенный в делах Украины в Польше Петр РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T14:14:00+03:00

2025-01-02T14:14:00+03:00

2025-01-02T14:14:00+03:00

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ВАРШАВА, 2 янв – РИА Новости. Варшава и Киев создали совместные оружейные предприятия на территории Польши, но держат их в секрете, сообщил временный поверенный в делах Украины в Польше Петр Лукасевич. "К сожалению, я не могу обсуждать это подробно, но сотрудничество уже включает в себя производство беспилотников, ремонт танков, а также происходит в сфере высоких технологий", - цитирует Лукасевича издание Interia. Отвечая на вопрос о том, что Германия совместно с Украиной занимается производством вооружения, дипломат заявил, что Польша тоже имеет такие предприятия, но непосредственное соседство с Россией не позволяет это афишировать. "Некоторые страны заявляют о таком сотрудничестве, как строительство завода военной техники, поскольку географически они расположены далеко от России. И поскольку они не в такой опасности, они могут говорить об этом вслух. Мы очень близко и поэтому не говорим об этом. Таким образом, география очень важна в этом контексте, - подчеркнул поверенный. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241230/ukraina-1992059588.html

https://ria.ru/20241221/polsha-1990599263.html

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украина, россия, польша, сергей лавров, нато, в мире